Không thể chấp nhận cảnh nóng lệch lạc nhất phim Trung Quốc

Theo Sina, phim cổ trang Sống Lại Từ Hồ Băng được quảng bá là Sở Kiều Truyện phần 2, nhưng chất lượng giảm sút hơn hẳn so với phiên bản năm 2017. Trong đó, không chỉ diễn xuất của dàn nghệ sĩ mới kém cỏi mà cả khả năng đạo diễn cũng không thể vượt qua cái bóng của phần đầu.

Mới đây, khán giả đã tranh cãi cảnh xuất hiện của công chúa Triệu Thuần Nhi do Hạ Mộng thể hiện. Triệu Thuần Nhi có tính cách cực đoan, tàn ác không từ thủ đoạn nào và rất hận nữ chính Sở Kiều (Hoàng Dương Điền Điềm đóng) bởi nàng cho rằng chính sự vô tâm của Sở Kiều đã khiến nàng bị làm nhục.

Công chúa Triệu Nguyên Thuần xuất hiện với cảnh say xỉn để quên đi quá khứ bị làm nhục

Cảnh cô bị cưỡng hiếp được quay chậm, làm đẹp như MV

Cảnh xuất hiện của Triệu Thuần Nhi có lồng thêm quá khứ đau khổ mà nàng muốn quên đi khi bị cưỡng hiếp bởi một đám quân lính. Tuy nhiên, cảnh quay này gây tranh cãi gay gắt vì cách đạo diễn "mỹ hóa" một cảnh đau thương tột cùng.

Trong đó, Triệu Thuần Nhi vừa chạy vừa quay đầu, tà áo tung bay rất đẹp nhưng khán giả không cảm nhận được nét đẹp bi thương mà chỉ cảm thấy đạo diễn đang xem thường phụ nữ, tô vẽ cho một hành động đáng lên án.

Ống kính máy quay còn đặc tả cận cảnh sự giãy giụa trong tuyệt vọng của nạn nhân, đối lập với hình ảnh các nhân vật nam được xây dựng đầy phong trần, ung dung cởi trần và ném áo một cách thản nhiên. Cách khai thác nỗi đau của phụ nữ như một thứ để phô bày, soi chiếu tỉ mỉ qua từng khung hình đã khiến khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng thật vô đạo đức và lệch lạc, gây cảm giác nặng nề và khó chịu khi theo dõi.

Người xem không hiểu ý đồ của đạo diễn khi quay cảnh bi thương thật đẹp. Hơn nữa, cảnh quay cũng bị cho là đạo nhái từ các phim khác

Khán giả chỉ trích đoàn phim vì "tô hồng nỗi đau của phụ nữ"

Trong Sở Kiều Truyện 1, cảnh công chúa Nguyên Thuần bị cưỡng hiếp được quay khéo léo đầy ẩn ý. Đạo diễn chỉ quay cảnh Nguyên Thuần quần áo bị xé rách, khắp người đầy vết thương, đôi mắt vô hồn không có sức phản kháng, thể hiện việc cô đã trải qua một nỗi đau tột cùng đầy tủi hổ. Cảnh quay tuy khéo nhưng hình ảnh có sức nặng rất lớn khiến khán giả rùng mình xót xa cho Nguyên Thuần. Mặt khác cũng không "câu view", lôi kéo người xem bằng cảnh nóng của nữ nghệ sĩ. Đây là sự tôn trọng rất lớn mà đoàn phim dành cho phái nữ.

Cảnh bị cưỡng hiếp của Lý Thấm được quay tế nhị hơn

Thậm chí, trong cảnh hậu trường, ê-kíp làm phim cũng đã bật khóc khi thực hiện cảnh quay này, chứng minh khả năng diễn xuất xuất sắc của Lý Thấm.

Hạ Mộng bị đánh giá là không thể hiện nhân vật công chúa tốt như đàn chị. Lý Thấm là nhân vật phụ nhưng đã khắc họa được một Nguyên Thuần đầy đủ từ khi còn là nàng công chúa ngây thơ si tình đến khi trở nên tuyệt vọng và tàn ác nhất.

Hạ Mộng diễn xuất vẫn để lại dấu vết, khán giả chê trách cô đang gồng mình thể hiện một nàng công chúa phát điên nhưng cảm xúc của nhân vật lại không đủ, không chạm tới trái tim người xem.

Hạ Mộng bị chê đóng đơ

Cảnh cầu xin trong đại hôn cũng không bùng nổ như phiên bản cũ

Cảnh hôn lễ của Thuần Nhi và Yến Tuấn là cao trào khi Yến Tuân muốn tạo phản chĩa mũi kiếm muốn giết cha mình, nhưng Triệu Thuần Nhi lại chỉ thể hiện sự ngạc nhiên, không có sự lo lắng giằng xé nội tâm.

Thậm chí, cảnh Triệu Thuần Nhi quỳ gối cầu xin Yến Tuân không phản loạn cũng không được đánh giá cao. Nhất là khi Thuần Nhi muốn bỏ cả cha mẹ quốc gia chạy theo Yến Tuân. Diễn xuất của Hạ Mộng cũng không đủ bùng nổ, không thể vượt qua đàn chị Lý Thấm.

Dàn diễn viên trẻ của Sống Lại Từ Hồ Băng đều bị đánh giá kém

Bình luận của khán giả:

- Tư duy lệch lạc đáng sợ quá

- Sở Kiều 1 chỉ cần diễn xuất bằng mắt là đủ hiểu chuyện gì xảy ra, Sống Lại Từ Hồ Băng thì phải quay một đoạn dài, lồng nhạc bi thương buồn bã để mỹ hóa bi kịch.

- Đạo diễn muốn truyền tải thông điệp gì?

- Không hiểu đạo diễn biên kịch nghĩ gì luôn, mấy diễn viên mới này diễn xuất đã không bằng dàn diễn viên cũ rồi mà cứ đem mấy cảnh kinh điển của bản cũ cho diễn lại khó quá thì bỏ qua luôn đi, fan phim không mắng mới lạ.

- Vô đạo đức nhất là những kẻ tô màu lên bi kịch của phụ nữ.

- Bị làm nhục mà tôi tưởng quay MV

- Cảnh cưỡng hiếp mà thực hiện không có chút thương cảm nào cho nạn nhân. Đạo diễn lúc nào cũng thích quay chậm.

- Không thể nào qua bản gốc được

- Đạo diễn bây giờ cứ ham chèn mỹ cảnh không liên quan, quay chậm, làm ra vẻ màu mè, trang điểm đậm, trang phục như diễn tuồng. Đã làm màu lại còn xấu.

nguồn: Sina