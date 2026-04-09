Khắp các mặt trận từ Douban, Weibo cho đến Douyin hiện đang tràn ngập những lời chế nhạo dành cho sự phi logic đến nực cười trong bộ phim Băng Hồ Trọng Sinh. Tâm điểm của làn sóng chỉ trích chính là phân đoạn tái hiện cảnh Vũ Văn Nguyệt (Gia Cát Nguyệt) rơi xuống hồ băng do Lý Quân Nhuệ thủ vai.

Thay vì một màn chiến đấu bi tráng, khán giả lại phải "ngã ngửa" khi chứng kiến nam chính một mình hạ gục quân địch rồi xác chết bỗng dưng... tự chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Giữa đồng không mông quạnh, anh chàng lại hồn nhiên leo lên đỉnh núi xác đứng tạo dáng chẳng khác nào một cây nến cắm trên chiếc bánh kem, tự biến mình thành tấm bia tập bắn không thể lộ liễu hơn cho nam phụ. Với một mục tiêu cố định và hớ hênh như vậy, việc anh bị bắn rơi xuống hồ băng là điều hiển nhiên.

Nhiều khán giả không khỏi nực cười trước sự dàn xếp quá đà của đạo diễn khi để nhân vật chính đứng hiên ngang trên đỉnh một đống xác chết cao ngất. Cư dân mạng đã hài hước mô tả rằng "giết xong còn xếp xác thành bánh ngàn lớp, rồi tự leo lên đứng làm cây nến". Những bình luận gay gắt liên tục xuất hiện trên Weibo và Douyin, cho rằng đây là một cảnh phim "làm màu" đến mức vô lý. Có người cười ra nước mắt khi viết: “Cười chết mất, cứ nhất định phải xếp xác chết thành núi, rồi nhất định phải đứng trên đỉnh. Đúng là làm bia đỡ đạn sống, không bắn hắn thì bắn ai?”. Người khác lại đặt câu hỏi đầy mỉa mai: “Người đứng cao như thế, trong lúc đánh trận chẳng lẽ không phải là bia tập bắn sao? Kẻ địch chắc chắn sẽ nhằm vào hắn mà bắn thôi”. Thậm chí có ý kiến còn chỉ ra chi tiết trong khung hình: “Đối diện đang có người giương cung nhắm vào hắn, vậy mà vẫn ngồi trên núi xác, cắm kiếm rồi tạo dáng như chụp ảnh”. Một bình luận khác chốt hạ đầy chua chát: “Chắc do quá nhiều tiền, phim ngày xưa nghèo nên không làm nổi mấy cảnh vừa tốn kém vừa vô dụng thế này”.

Sự thất vọng này không chỉ dừng lại ở một cảnh quay "làm màu" mà còn lan rộng ra toàn bộ chất lượng của tác phẩm. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Băng Hồ Trọng Sinh khiến khán giả hụt hẫng khi thua kém tiền nhiệm về mọi mặt, từ diễn xuất cho đến tư duy nghệ thuật. Để gợi nhắc ký ức, những tập đầu của phim chủ yếu tái hiện lại các sự kiện cũ từng xuất hiện trong phần 1, nhưng chính điều này lại trở thành "con dao hai lưỡi" cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp diễn viên. Nhân vật linh hồn Sở Kiều do Hoàng Dương Điền Điềm thủ vai bị nhận xét là quá non nớt, không thể gánh vác được hình tượng nữ tướng quân uy dũng như Triệu Lệ Dĩnh đã từng làm. Nữ diễn viên sinh năm 2007 lộ rõ ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn trong những cảnh tâm lý nặng, khiến netizen mỉa mai gọi cô là "Tướng quân em bé" một phiên bản hoàn toàn lạc quẻ với khí chất kiên định cần có của nhân vật.

Không khá khẩm hơn, dàn nam chính và nam phụ cũng chịu chung số phận bị so sánh. Lý Quân Nhuệ dù có vẻ ngoài điển trai nhưng lại mang dáng dấp của một quan văn nho nhã, thiếu hẳn phong thái mạnh mẽ, áp đảo của Vũ Văn Nguyệt bản Lâm Canh Tân. Trong khi đó, nhân vật Yến Tuân của Trương Khang Lạc hoàn toàn thất bại trong việc tái hiện nỗi đau thấu trời tại Cửu U Đài, thay vì sự bùng nổ cảm xúc xé lòng như Đậu Kiêu, người xem chỉ thấy một nam phụ đang cố gắng giữ kẽ để khoe vẻ điển trai ngay trong cảnh bi kịch.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát với cách xử lý tình tiết Triệu Thuần Nhi bị binh lính nhục mạ. Nếu như bản cũ chỉ dùng một khung hình ẩn ý về y phục xộc xệch để lột tả nỗi đau, thì bản mới lại lạm dụng góc nhìn "nam giới độc hại" một cách phản cảm. Ống kính tập trung quay chi tiết cảnh nạn nhân vùng vẫy tuyệt vọng, trong khi các nhân vật nam lại được khắc họa một cách tiêu sái, cởi trần ném áo đầy thong dong. Việc biến nỗi đau của phụ nữ thành một loại vật phẩm để quan sát chi tiết từng khung hình bị khán giả lên án là hành vi bạo lực ống kính, gây cảm giác khó chịu cho người xem. Sự thụt lùi về tư duy này chính là lý do khiến Băng Hồ Trọng Sinh nhận về "bão" đánh giá thấp ngay khi vừa ra mắt, minh chứng cho việc không phải cứ có kinh phí lớn là có thể tạo nên một tác phẩm xứng tầm hậu truyện.

Phản hồi netizen:

- Đẹp là được, đẹp trước logic tính sau, mà đẹp quá thì ai mê cái đẹp cũng chẳng cần logic nữa. Phim ảnh Trung Quốc cứ phát huy vậy đi, vui phết!

- Nhưng đạo diễn không thấy cấn à? Binh lính chứ có phải xác sống đâu mà ngốc dữ vậy?

- Thật sự, tự nhiên trèo lên làm đích bắn. Thế này là coi thường khán giả quá.

- Biết là mấy phim tiên hiệp bay nhảy, khinh công này nọ thì đôi khi không thể đòi hỏi sự logic, nhưng mà cũng đừng có phi logic quá thể kiểu đó.

- Nhìn bộ Thần Thoại của Thành Long kìa, cảnh đó đẹp và hào hùng, khi tướng địch leo lên chém đầu, ổng còn cúi xuống chào vì nể trọng nữa. Còn không biết phía bên kia quay như thế nào mà thấy bị chê ngớ ngẩn hoài.

- Tự nhiên có mình má đứng lên trên đống xác làm gì không hiểu luôn!

- Ai bảo đẹp chứ mình không thấy cậu Nhuệ này đẹp. Có cái tạo hình tóc muối tiêu trong phim Cửu Trọng Tử là đẹp thôi, còn lại thấy rất bình thường, không ấn tượng. Đã không đẹp còn diễn dở nữa chứ. Lão Tân nhìn cũng không đẹp trai lắm nhưng diễn xuất tốt, nhìn khí chất thôi đã đủ át rồi. Cậu này diễn cảm giác tỏ vẻ nguy hiểm nhưng không tới thành ra rất hời hợt, mặt cũng chỉ có vài biểu cảm lặp đi lặp lại. Mong đợi phần 2 bao nhiêu, giờ chỉ muốn “mang đi chôn” từ lúc nhìn thấy dàn cast.

- Logic của khúc này thì hiểu là “một địch trăm”, bị địch vây tới nỗi không di chuyển được, chỉ có thể giết rồi giẫm lên xác địch mà giết tiếp. Chứ đâu ai rảnh đi gom xác. Có điều làm không khéo thì sẽ thấy bất ổn.

- Cơn này còn pressing dài dài. Qua lên hotsearch Weibo thấy tên cô Triệu, sáng nay vẫn thấy luôn.

- Ai kêu mấy người này là diễn viên trẻ nên thông cảm chút thì xin thưa cho biết: lúc Lâm Canh Tân đóng Sở Kiều Truyện là mới 29 tuổi, tức là còn nhỏ tuổi hơn cậu Duệ nha. Đậu Kiêu năm đó cũng mới 29 tuổi thôi. Nên mình diễn dở thì bớt đổ thừa tuổi tác đi trời ơi. Trách khán giả khó tính chứ diễn như cái gì vậy, sao không cho người ta chê?

- Vấn đề là, đang đồng không mông quạnh, ai rảnh đến mức vừa đánh nhau vừa gom xác chất thành núi vậy?

- Mà đã đồng không mông quạnh, cha kia leo lên núi xác làm gì? Làm mục tiêu ngắm bắn cho cung thủ à?

- Phim Trung Quốc giờ hình như tập trung vào xây dựng hình ảnh theo ý muốn (mặc dù nó xấu chứ không đẹp), còn lại chả cần quan tâm logic hay tính hợp lý gì cả nhỉ? Bình thường có ai đánh trận trên một cái đồng bằng mà xác tự động đắp thành ngọn núi như kia không?

- Coi mấy phim Hollywood thì toàn tàn trận lính nó mới gom xác lại chất thành đống được, đằng này tự leo lên...

- Nhưng mà đoạn này nữ chính chạy ra tưởng đỡ tên cho nam chính, ai dè nam chính vẫn bị bắn. Vậy nữ chính chạy ra làm gì??

- Chán nữ chính với đạo diễn quá. Tôi tưởng nam chính được thì thôi kệ, xem đại vì mê phần 1, mà ai ngờ nát từ trên xuống dưới. Được cái trẻ hơn Lâm Canh Tân chứ diễn chán.