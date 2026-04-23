Sina đưa tin mới đây một cảnh tình cảm của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trong phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn được tiết lộ. Trong đó, hai diễn viên trao nụ hôn tinh nghịch trong xe. Tuy nhiên, thiết kế cảnh quay lại sắp xếp để Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách chu môi phồng má hôn nhau khá trẻ con.

Khán giả xem cảnh hôn không cảm nhận được tình cảm nồng nàn, sự thân mật lãng mạn của hai diễn viên mà cho rằng cảnh này khá kỳ quặc, không phù hợp với không khí của một bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc với nội dung giằng xé.

"Cảnh này nhìn hiện đại quá", "Vốn rất đẹp đôi dễ thương, nhưng giờ nhìn Trương Lăng Hách tôi chỉ nghĩ đến trang điểm kem nền", "Trương Lăng Hách không có cảnh hôn nào đẹp cả", "Cả hai đều có ngoại hình đẹp mà cảnh hôn không có mỹ cảm", "Hôn không đẹp nhưng rất có tính giải trí", "Bộ phim này lên sóng chắc sẽ có nhiều tranh cãi lắm, cảm giác đạo diễn non tay", "Cảnh này buồn cười quá", "Mỗi lần xem Trương Lăng Hách diễn tôi đều thấy anh ta dở một cách ổn định", là bình luận của khán giả về cảnh hôn của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách.

Ngoài cảnh hôn gây tranh cãi, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn còn bị chê thiết kế trang phục không phù hợp với thời kỳ Dân quốc, cách thiết kế tạo cảm giác quá hiện đại ví dụ như nam chính mặc áo xẻ ngực hay sườn xám của Vương Sở Nhiên bó sát người.

Theo đó, sườn xám (hay còn gọi là xường xám) là trang phục đặc trưng của thời kỳ Dân quốc. Kiểu váy này may khá sát cơ thể, giúp các diễn viên nữ khoe đường cong, nhưng vẫn tạo cảm giác thanh lịch dịu dàng. Tuy nhiên, những chiếc váy của Vương Sở Nhiên trong phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn bị đánh giá là may quá ôm sát vào cơ thể đến mức chật cứng, tạo cảm giác cô không thể ngồi xuống chỉ có thể đứng thẳng người vì chiếc váy quá chật.

Trong một cảnh quay Vương Sở Nhiên rơi xuống nước, đoàn phim lại để nữ diễn viên mặc váy sườn xám mỏng, lộ vòng ba. Thiết kế váy cũng bị đánh giá là xẻ quá cao để trình diễn vóc dáng của Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, vóc dáng của nữ diễn viên khá cao (hơn 1m72) nên việc mặc váy chật khiến cơ thể cô càng to hơn.

Những tranh cãi về nội dung, trang phục ngay từ trước khi bộ phim lên sóng khiến khán giả nghi ngờ về chất lượng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn . Nhiều khán giả lo lắng phim sẽ thiếu chiều sâu, có chất lượng như những phim ngắn chiếu mạng được sản xuất nhan nhản gần đây.

Trong khi trước đó, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn rất được mong chờ vì hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đều có ngoại hình nổi bật, rất phù hợp với trang phục thời Dân quốc. Ngoài ra, nội dung phim là câu chuyện tình yêu giằng xé gắn liền với biến động thời đại thường mang lại cảm giác đau thương cho người xem.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 thân hình cân đối. Trong khi đó, Trương Lăng Hách cao 1m88, hai người được đánh giá rất đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà.

Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.

Ba năm sau đó, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói thành lời. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau đều cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.

Theo Sohu thông tin thêm Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là hậu truyện của bộ phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm đình đám Không Kịp Nói Yêu Em (do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính). Vai diễn Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách chính là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương).