Trương Lăng Hách bị AI thay thế

Ngày 20/4, nền tảng sản xuất và phân phối phim trực tuyến iQiYi đã tổ chức buổi lễ kêu gọi đầu tư tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây, iQiYi đã giới thiệu công cụ hỗ trợ sản xuất phim ảnh tên là Na Dou Pro . CEO của nền tảng là Cung Vũ khẳng định: "Việc điện ảnh và truyền hình được A.I hóa là không thể ngăn cản, phim ảnh do người thật đóng ngày càng trở nên hiếm hoi, thậm chí trong tương lai có thể trở thành di sản phi vật thể".

Để chứng minh lời nói của mình, CEO Cung Vũ đã giới thiệu một đoạn video quảng cáo sử dụng hình ảnh của hai diễn viên Trương Lăng Hách và Điền Hi vi trong bộ phim Trục Ngọc . Khán giả có thể thấy được một số cảnh phim quen thuộc, nhưng sau đó sẽ thấy các nhân vật như Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh quảng cáo cho sản phẩm mới. Chuyển động của nhân vật đều được thực hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I).

Hình ảnh của cặp đôi chính phim Trục Ngọc bất ngờ xuất hiện trong đoạn video AI

Liệu các diễn viên có bị thay thế bằng trí tuệ nhân tạo

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi iQiYi từng hợp tác với Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trong dự án Trục Ngọc, nhưng lại dễ dàng thay thế họ khi có hợp đồng quảng cáo mới. Không những vậy, do nền tảng này nắm giữ bản quyền phát hành Trục Ngọc nên họ có thể sử dụng chính nhân vật trong phim mà không cần thông qua ý kiến của diễn viên.

Một số khán giả cho rằng hình ảnh Tạ Chinh trong quảng cáo đẹp không kém so với Trương Lăng Hách. Không những vậy, chi phí sản xuất một đoạn video ngắn chắc chắn sẽ rẻ hơn việc mời hai ngôi sao hạng A như xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, không ít khán giả phản đối cho rằng việc nhà sản xuất sử dụng hình ảnh vai diễn của nghệ sĩ là đang "cướp miếng cơm" của diễn viên, vi phạm bản quyền hình ảnh. Mặt khác, nhiều người nhận định dù A.I rất tiến bộ nhưng vẫn chưa thổi hồn vào nhân vật vào sống động như chính nghệ sĩ thể hiện. Nhiều người hâm mộ cũng tẩy chay hình ảnh A.I và khẳng định sẽ chỉ xem phim có thần tượng mình đóng.

Khán giả lo lắng cho tương lai của Trương Lăng Hách

Bộ phim cổ trang Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính lên sóng từ ngày 6/3, ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và có sự mở màn hết sức khả quan, đồng thời nhận được nhiều lời khen.

Phim vừa lên sóng 18 phút đã đạt mức nhiệt độ 23.000 trên nền tảng Tencent Video, trở thành dự án đạt mốc điểm này nhanh nhất trong giai đoạn 2025-2026. Bên cạnh đó, phim có tới 52 mục quảng cáo cho 5 tập đầu tiên trên cả hai nền tảng phát sóng là Tencent và iQiYi, đây là một thành tích khá tốt.

Trước khi lên sóng, Trục Ngọc đã có tới hơn 9,1 triệu người đặt trước chờ tác phẩm ra mắt, lập kỷ lục mới so với các dự án cổ trang Hoa ngữ. Trên các nền tảng đo lường độ hot của phim như Douban, Maoyan, Datawin, Trục Ngọc thường xuyên đứng Top 1 về mức độ quan tâm của công chúng.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng A.I dù đẹp nhưng vẫn không thể thay thế sự sống động của các diễn viên

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.