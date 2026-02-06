Những miếng sticker nhỏ bé không chỉ trở thành món đồ được săn lùng mà còn tạo ra không gian giao tiếp trực tiếp trong bối cảnh đời sống ngày càng số hóa.

Ngày 22.1, tại một cửa hàng đồ dùng tạp hóa ở quận Aoba, ngay khi nhân viên bắt đầu bày sticker lên kệ, nhiều khách hàng đã nhanh chóng tập trung, xếp hàng chờ mua. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, toàn bộ 60 tờ sticker được bày bán đã hết sạch.

Một khách hàng cho biết, sticker có thiết kế dễ thương, nhìn vào là thấy vui nên việc sưu tầm mang lại cảm giác tích cực. Trong số các sản phẩm được ưa chuộng, nổi bật là dòng Sticker với hình dáng nổi, bề mặt trong suốt và lấp lánh. Sản phẩm này hiện rơi vào tình trạng khan hiếm trên toàn quốc.

Đại diện cửa hàng Don Quijote chi nhánh Tây ga Sendai cho biết, đơn vị không lường trước được sức lan tỏa của trào lưu này. Để tránh tình trạng hỗn loạn và đảm bảo nhiều người có thể mua được, cửa hàng buộc phải áp dụng giới hạn số lượng mỗi khách.

Theo một nhà sản xuất văn phòng phẩm tại Osaka, tính đến tháng 4-2025, tổng số sticker xuất xưởng đạt khoảng 2 triệu tờ. Đến tháng 12 cùng năm, con số này đã tăng lên 15 triệu tờ, gấp hơn 7 lần chỉ trong chưa đầy một năm.

Lý giải nguyên nhân của cơn sốt, phía doanh nghiệp cho rằng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, việc trao đổi trực tiếp bằng tay mang lại cảm giác mới mẻ đối với trẻ em. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh từng trải qua trào lưu tương tự trong thời thơ ấu cũng có thể cùng con tham gia. Sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội cũng góp phần khuếch đại xu hướng.

Tại một lớp học nhảy ở thành phố Kurihara, nơi nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo học, sau khi kết thúc buổi tập, các em nhanh chóng tụ lại thành từng nhóm nhỏ để trao đổi sticker. Các cuốn sổ sưu tầm được mở ra, trưng bày nhiều loại sticker khác nhau, từ sticker chứa nước bên trong đến sticker phủ nhũ lấp lánh.

Một học sinh lớp 4 cho biết việc trao đổi sticker giúp em có thêm niềm vui và hoàn thiện bộ sưu tập. Một học sinh lớp 6 chia sẻ, các em sưu tầm vì sau này nhìn lại vẫn thấy đẹp và đáng nhớ.

Không chỉ trẻ em, nhiều phụ huynh cũng tham gia trào lưu. Một phụ huynh có con gái học lớp 6 cho biết, ban đầu chị mua sticker cho con vì thấy dễ thương, sau đó nhớ lại kỷ niệm thời tiểu học nên cũng bắt đầu sưu tầm cho riêng mình. Theo chia sẻ của gia đình này, việc cùng nói chuyện về sticker giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên gần gũi hơn.

Theo Phó Giáo sư Kumiko Hirakawa, chuyên gia tâm lý phát triển trẻ em tại Đại học Nữ sinh Miyagi Gakuin, việc trao đổi sticker đang trở thành chất xúc tác cho giao tiếp giữa các thế hệ. Trẻ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội thông qua những thứ mình yêu thích, trong khi cha mẹ và con cái có thêm chủ đề chung để trò chuyện.

Bà cũng cho rằng, quá trình trao đổi sticker giúp trẻ học cách nhận thức sự khác biệt về giá trị, hiểu rằng điều mình yêu thích chưa chắc giống với điều người khác mong muốn. Việc lựa chọn sticker để trao đổi là cơ hội để trẻ suy nghĩ, thể hiện quan điểm cá nhân và học cách thấu hiểu người đối diện.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý, nếu việc sở hữu nhiều hoặc hiếm sticker trở thành thước đo vị thế trong nhóm bạn, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xã hội của trẻ.

Trong bối cảnh con người ngày càng gắn bó với thiết bị số, trào lưu sưu tầm sticker cho thấy nhu cầu kết nối trực tiếp vẫn hiện hữu. Những miếng sticker của thời đại Reiwa đang vượt ra khỏi ý nghĩa giải trí đơn thuần, trở thành cầu nối giao tiếp giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng.

