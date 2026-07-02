Không phải tủ lạnh, đây mới là nơi tốt nhất để bảo quản cà chua luôn ngọt, mọng nước

Nếu cà chua của bạn thường có vị nhạt và nhiều nước, nguyên nhân có thể nằm ở cách bảo quản.

Cà chua là loại quả quen thuộc, có thể dùng để chế biến nhiều món ăn Tuy nhiên, để giữ được hương vị ngon nhất, cà chua cần được bảo quản đúng cách. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng mất đi vị ngọt tự nhiên.

Nhiều người cho rằng cất cà chua trong tủ lạnh sẽ giúp chúng lâu hỏng, tránh bị mềm hoặc mốc. Thế nhưng, theo một chuyên gia ẩm thực trên mạng xã hội, đây lại là sai lầm phổ biến nhất.

Mika Gio – sinh viên ngành ẩm thực, thường xuyên chia sẻ những kiến thức học được tại trường trên Instagram – cho biết cô đã thay đổi hoàn toàn cách bảo quản cà chua sau khi biết rằng nhiệt độ lạnh có thể phá hủy các enzyme tạo nên hương vị của loại quả này.

Theo Mika, việc cho cà chua vào tủ lạnh quá sớm chính là lý do khiến chúng có vị nhạt và nhiều nước thay vì ngọt đậm, mọng nước.

Trong video, cô chia sẻ: "Trường dạy nấu ăn đã thay đổi hoàn toàn cách tôi sử dụng cà chua. Nhiều người không biết rằng bạn không bao giờ nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ làm mất các enzyme tạo hương vị, khiến cà chua trở nên nhạt và nhiều nước."

Nên bảo quản cà chua như thế nào?

Thay vì cho vào tủ lạnh, Mika khuyên nên để cà chua trong một chiếc bát hoặc rổ trên mặt bàn bếp. Đặc biệt, hãy úp phần cuống xuống dưới.

Cô cho biết: "Hãy để cà chua trên mặt bàn, úp phần cuống xuống dưới. Đây là cách giúp cà chua giữ được vị ngọt, đậm đà và mọng nước."

Theo các chuyên gia, việc đặt phần cuống úp xuống sẽ giúp bịt kín vết sẹo nơi quả từng nối với cành cây. Nhờ đó, cà chua giảm thất thoát độ ẩm, hạn chế dập nát và ngăn không khí cũng như vi khuẩn xâm nhập vào bên trong.

Mika khuyên nên để cà chua trong một chiếc bát hoặc rổ trên mặt bàn bếp. Đặc biệt, hãy úp phần cuống xuống dưới.

Cách bảo quản này thậm chí có thể kéo dài thời gian sử dụng của cà chua thêm khoảng một tuần.

Nhiều người xem video của Mika tỏ ra bất ngờ trước mẹo đơn giản này.

Một người bình luận: "Tôi chưa từng biết điều này!"

Người khác viết: "Bạn đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn về việc bảo quản cà chua."

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mẹo này chỉ thực sự hiệu quả ở những nơi có khí hậu mát mẻ hoặc khi bạn dự định sử dụng cà chua trong thời gian ngắn. Tại những vùng có thời tiết nóng và độ ẩm cao, cà chua có thể chín quá nhanh nếu để ngoài tủ lạnh.

Cách bảo quản cà chua đúng cách

Với cà chua chưa chín

- Để trên mặt bàn bếp: Xếp cà chua thành một lớp, úp phần cuống xuống dưới để hạn chế không khí xâm nhập và giảm mất nước.

- Muốn cà chua chín nhanh hơn: Đặt cà chua xanh hoặc còn cứng vào túi giấy màu nâu cùng một quả táo hoặc chuối chín. Hai loại quả này giải phóng khí ethylene – chất giúp thúc đẩy quá trình chín tự nhiên của các loại trái cây xung quanh.

Với cà chua đã chín

- Có thể cho vào tủ lạnh: Sau khi cà chua đã chín hoàn toàn, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để làm chậm quá trình hư hỏng.

- Trước khi ăn: Nên lấy cà chua ra khỏi tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi sử dụng để hương vị và kết cấu quả được phục hồi, giúp cà chua ngọt và mọng nước hơn.