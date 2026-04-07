Năm 2009, bộ phim Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng) làm mưa làm gió màn ảnh châu Á, đưa dàn diễn viên từ chính đến phụ vươn tầm sao hạng A ở showbiz Hàn Quốc. Trong đó có Lee Si Young - người đóng vai Oh Min Ji, cô bạn học thảo mai, khó ưa và chiêu trò của "nàng Cỏ" Geum Jan Di (Goo Hye Sun). Tuy nhiên, sự yêu mến của công chúng dành cho Lee Si Young đã chấm dứt từ năm 2025 khi cô liên tiếp gây ra những tranh cãi ồn ào. Đặc biệt vụ mỹ nhân này tự ý làm thụ tinh ống nghiệm để sinh con thứ 2 cho chồng cũ hậu ly hôn, gây chấn động của showbiz Hàn Quốc.

Kiều nữ vượt điều tiếng nghi lộ clip giường chiếu

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu . Năm 2009, tên tuổi cô vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng . Với nhan sắc ngọt ngào, baby hút mắt và danh tiếng đang lên như diều gặp gió sau Vườn Sao Băng, Lee Si Young được các nhà sản xuất đẩy lên hàng nữ chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross, Thơ Ngây bản Hàn … và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook hay Choi Siwon...

Năm 2015, Lee Si Young điêu đứng khi vướng phải scandal lộ video giường chiếu khiến danh tiếng và hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm đó, khắp nơi lan truyền thông tin người đẹp này bị công ty quản lý đe dọa, ép buộc quay cảnh phòng the. Sau đó, công ty sẽ sử dụng hình ảnh nhạy cảm này để đe dọa, tống tiền Lee Si Young khi cô làm trái ý. Người đại diện của Lee Si Young phủ nhận, tuyên bố khởi kiện kẻ phát tán và tung tin đồn thất thiệt.

Ngay lập tức, chương trình Section TV của đài MBC đã vào cuộc phân tích và kết luận Lee Si Young không phải là nhân vật trong đoạn video nhạy cảm trên. Theo đó, người phụ nữ trong video có vị trí nốt ruồi khác hẳn với những hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên. Trong vụ kiện bảo vệ danh dự của mình vào năm 2017, Lee Si Young giành được phán quyết có lợi. Hai người đàn ông liên quan đến vụ phát tán clip nóng dưới tên Lee Si Young lĩnh án tù cho hành vi bôi nhọ, cố ý hủy hoại hình ảnh của người khác. Tờ Nate cho biết người đàn ông họ Lee 6 tháng tù giam và 1 năm quản chế, kẻ còn lại bị phán 1 năm tù giam và 2 năm quản chế. Sau khi được giải oan, Lee Si Young dần lấy lại cảm tình của khán giả.

8 năm hôn nhân với đại gia và quyết định sinh con đầy tranh cãi

Tháng 9/2016, Lee Si Young công khai hẹn hò Cho Seung Hyun - người đàn ông hơn cô 9 tuổi. Khi biết được thân thế của Cho Seung Hyun, ai cũng phải ngưỡng mộ mỹ nhân Vườn Sao Băng. Cho Seung Hyun thuộc top 1% đại gia giàu nhất Hàn Quốc. Anh kinh doanh nhà hàng từ năm 20 tuổi, là đại diện của Hiệp hội Iliac Golf Korea và quen thân với giới nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Doanh nhân Cho điều hành công ty có giá trị tài sản ròng lên đến 2,5 tỷ won (48,5 tỷ đồng), ngoài ra anh còn sở hữu khối bất động sản giá 4,75 tỷ won (92 tỷ đồng).

Ngày 30/9/2017, Lee Si Young và Cho Seung Hyun tổ chức đám cưới linh đình tại khách sạn hạng sang Sheraton Grande Walkerhill. 4 tháng sau hôn lễ, cặp đôi hạnh phúc đón con đầu lòng. Ai cũng nghĩ nữ diễn viên Vườn Sao Băng có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Nào ngờ, vào tháng 3/2025, cô đã tuyên bố ly hôn người chồng giàu có sau 8 năm chung sống. Cả hai không công bố nguyên nhân tan vỡ, song cho biết đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong bầu không khí hòa bình.

Những tưởng mối duyên của Lee Si Young và Cho Seung Hyun đã chấm dứt êm đẹp thì 4 tháng sau nữ diễn viên gây chấn động khi thừa nhận đang mang thai con thứ 2. Cha của đứa trẻ là chồng cũ cô - đại gia Cho Seung Hyun. Điều đáng bàn lần mang thai này là do Lee Si Young tự quyết định, không có sự đồng thuận từ phía chồng cũ. Mỹ nhân Vườn Sao Băng có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo đó, Lee Si Young và Cho Seung Hyun từng tiến hành trữ đông trứng, tinh trùng sau khi có con đầu lòng vào năm 2018. Khi đó, cả 2 có kế hoạch cùng sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lee Si Young lại kết thúc vào tháng 3/2025. Do thời gian lưu trữ phôi tối đa của nữ diễn viên sắp hết, Lee Si Young muốn làm cấy ghép phôi thai, nhưng bị chồng cũ phản đối. Dù vậy, cô vẫn đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF và mang thai đứa con thứ 2.

Quyết định của Lee Si Young gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Nhiều netizen chỉ trích mỹ nhân 8X bốc đồng, tùy tiện, ích kỷ khi khiến chồng cũ gánh thêm trách nhiệm với 1 đứa trẻ trong tình thế bị động, không hề mong muốn.

Trước làn sóng chỉ trích của 1 bộ phận khán giả, Lee Si Young khẳng định quyết định tự làm IVF sinh con thứ 2 của cô xuất phát từ niềm tin vào giá trị của cuộc sống mới. Nữ diễn viên cam kết chịu trách nhiệm, nuôi dạy tốt để các con không bao giờ thiếu thốn tình yêu ngay cả khi làm mẹ đơn thân.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố mạnh miệng của mình, không lâu sau, Lee Si Young đã có hàng loạt hành vi gây ảnh hưởng đến thai nhi như uống rượu, tiệc tùng, tập thể thao nặng, dầm mưa, lái xe phân khối lớn trong thời gian mang thai. Điều này khiến cô mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng Hàn Quốc.

Suýt phải cắt bỏ tử cung lúc sinh nở, chồng cũ đồng ý cùng nuôi dưỡng 2 con

Đến ngày 3/1, Lee Si Young sinh mổ em bé thứ 2. Người đẹp này sinh non, lâm bồn sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Trong quá trình phẫu thuật, nữ diễn viên 43 tuổi phải đối mặt với tình huống khá nguy hiểm, nguy cơ phải cắt bỏ tử cung. May mắn là sau đó cả mẹ và bé đều an toàn. "Tôi coi con là món quà mà Chúa dành cho và tôi sẽ làm cho con hạnh phúc đến hết cuộc đời" , Lee Si Young hạnh phúc báo tin đón con gái nhỏ chào đời trên trang cá nhân khi đã vượt qua "cửa tử" lúc sinh nở.

Về phía chồng cũ của Lee Si Young, đại gia Cho Seung Hyun đồng ý chịu trách nhiệm chăm lo, chu cấp nuôi dưỡng cho con trai đầu lòng và cả con gái thứ 2 đã ra đời sau khi anh ly hôn cô vợ minh tinh. Cho Seung Hyun khẳng định anh vẫn sẽ giữ liên lạc, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của 1 người cha với 2 con. Dù vậy, với quyết định tự ý mang thai lần 2 của Lee Si Young, anh không đồng tình.

Nguồn: Nate