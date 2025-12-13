Không phải thịt bò hay thịt lợn, đây là 3 loại thịt tốt nhất cho tim mạch, ăn thường xuyên mạch máu sạch khỏe, nhịp tim ổn định

3 loại thịt dưới đây không chỉ có lượng chất béo thấp mà còn có mật độ dinh dưỡng cao, giàu các thành phần đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch, giúp giảm tích tụ cholesterol, hỗ trợ làm sạch mạch máu và ổn định nhịp tim. Với cách chế biến đơn giản, chúng vừa ngon miệng vừa nhẹ gánh cho tim, vì vậy được nhiều người theo đuổi lối sống lành mạnh ưu tiên sử dụng.

1. Chim bồ câu

Chim bồ câu từ lâu đã được xem là thực phẩm dưỡng sinh thượng hạng, thậm chí có câu “một con bồ câu tốt hơn chín con gà”. Thịt bồ câu có lượng chất béo rất thấp và chủ yếu là chất béo không bão hòa, giúp hạn chế sự lắng đọng cholesterol, ngăn xơ vữa động mạch và giữ cho mạch máu sạch.

Gợi ý cách làm: Chọn một con bồ câu tươi, làm sạch, rồi cho vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành và ít rượu nấu để chần, loại bỏ bọt bẩn. Sau đó vớt ra rửa lại với nước ấm.

Cho bồ câu vào nồi hoặc thố, thêm nước, táo đỏ và kỷ tử, hầm lửa nhỏ trong khoảng 1.5 giờ đến khi thịt mềm. Nêm chút muối trước khi tắt bếp.

Nước canh có màu trong, mùi thơm dịu, thịt bồ câu mềm ngọt. Dùng thường xuyên giúp nuôi dưỡng cơ tim, hỗ trợ tuần hoàn, rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người có chức năng tim yếu.

2. Gà

Nếu dùng gà ta hoặc gà thả vườn, hiệu quả chăm sóc tim càng nổi bật hơn. Thịt gà chứa taurine - một acid amin giúp điều hòa lực co bóp của tim, giảm độ nhớt của máu, hạn chế hình thành huyết khối và hỗ trợ nhịp tim ổn định.

Gợi ý cách làm: Thịt gà chặt miếng, ngâm nước 10 phút để loại bỏ tiết, rồi chần sơ trong nước lạnh, vớt ra để ráo. Phi thơm gừng, tỏi, ớt khô, cho gà vào đảo đến khi săn và hơi vàng.

Nêm nước tương, chút đường, rượu nấu và nước nóng; kho lửa nhỏ khoảng 30 phút đến khi thịt mềm, nước sốt sánh lại.

Món gà kho đậm đà, thơm nức, dễ ăn và rất thích hợp cho bữa cơm gia đình, đặc biệt với người cần duy trì nhịp tim ổn định.

3. Lươn

Lươn rất giàu chất béo không bão hòa và lecithin, trong đó lecithin có khả năng nhũ hóa chất béo, hỗ trợ làm sạch “rác” bám trên thành mạch máu, giảm mỡ máu và giúp máu lưu thông tốt hơn. Đây là món mà nhiều người không ngờ lại có lợi cho tim mạch đến vậy.

Gợi ý cách nấu: Làm sạch lươn, cắt khúc, ướp với muối và rượu nấu 10 phút để khử mùi tanh. Phi thơm gừng, cho cá vào đảo đến khi chuyển màu, thêm nước rồi hầm lửa nhỏ 20 phút đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng đục.

Thêm muối, hành hoặc rau mùi trước khi dùng.

Món canh có vị ngọt, thịt cá mềm dai, rất phù hợp cho người cần hỗ trợ giảm mỡ máu, cải thiện tuần hoàn và ổn định nhịp tim.

Có thể nói, không phải lúc nào cũng cần tìm đến các nguyên liệu cao cấp mới đảm bảo hiệu quả trong việc làm sạch mạch máu, ổn định nhịp tim. Thịt bồ câu, thịt gà và cá chình đều là những thực phẩm rẻ, dễ mua nhưng lại mang hiệu quả chăm sóc tim vượt trội.

Nếu có thể, hãy thử đưa ba món ăn này vào thực đơn hàng tuần để trái tim khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai hơn mỗi ngày.