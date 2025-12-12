Người phụ nữ 54 tuổi bị xơ gan kiên trì ăn trứng hấp mỗi ngày, đi khám bác sĩ phải thốt lên 1 câu

Thông tin đăng trên Toutiao cho biết, một người phụ nữ (Hàng Châu, Trung Quốc) sau khi được chẩn đoán xơ gan ở tuổi 54, đã quyết định ngày nào cũng ăn trứng hấp - một món đơn giản đến mức ai cũng nghĩ “có ăn cũng chẳng tác dụng gì”. Thế nhưng khi tái khám, bác sĩ lại dành lời khen và khẳng định điều bà đã làm rất đúng nhưng nhiều người không biết.

Trứng - món ăn quen thuộc nhưng luôn bị hiểu lầm

Trứng là thực phẩm phổ biến, nhưng thái độ của nhiều người với trứng luôn dao động giữa lo lắng và tán thưởng. Có người e ngại trứng vì cho rằng hàm lượng cholesterol cao, trong khi nhiều người lại coi trứng là “kho dinh dưỡng tự nhiên”.

Tuy nhiên, cách chế biến mới chính là yếu tố tạo sự khác biệt. Trứng hấp, đặc biệt đối với người có chức năng gan suy giảm, mang giá trị dinh dưỡng vượt trội: mềm, dễ tiêu, không dùng dầu mỡ, hạn chế kích ứng tiêu hóa và giữ lại tối đa dưỡng chất.

Những đặc tính tưởng như đơn giản này thực chất liên quan sâu đến khả năng hấp thu protein, chức năng đông máu, chuyển hóa dinh dưỡng và mức độ gánh nặng lên gan.

Vì sao người bệnh gan cần ưu tiên trứng hấp?

1. Bổ sung protein chất lượng cao

Gan là nơi diễn ra quá trình chuyển hóa và tổng hợp protein. Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt protein, dẫn đến phù nề, thậm chí báng bụng.

Trứng chứa loại protein có cấu trúc gần với nhu cầu sinh học của cơ thể nhất, dễ hấp thu và sử dụng. Khi được hấp chín, protein trong trứng càng dễ tiêu hóa hơn, giúp duy trì nồng độ protein trong máu hiệu quả.

So với thịt đỏ, dù giàu đạm nhưng lại chứa nhiều chất béo, trứng hấp cung cấp nguyên liệu hoàn hảo mà không làm tăng áp lực lên gan.

2. Giúp cải thiện chức năng đông máu nhờ vitamin K

Người bị xơ gan thường kèm theo rối loạn đông máu do gan không tổng hợp đủ các yếu tố đông máu.

Lòng đỏ trứng lại chứa vitamin K, dưỡng chất cần thiết để duy trì cơ chế đông máu. Nhiều người thường chú ý vitamin C hay D mà quên mất vai trò của vitamin K.

Trứng hấp là cách bổ sung vitamin K tự nhiên, giúp giảm nguy cơ chảy máu – một biến chứng nguy hiểm ở bệnh nhân xơ gan. Dù chỉ cải thiện nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh.

3. Chống suy dinh dưỡng

Bệnh gan mạn tính thường đi kèm tình trạng dinh dưỡng kém do giảm hấp thu lẫn chuyển hóa. Trứng hấp có lợi ở điểm: chứa cả vitamin tan trong nước lẫn tan trong chất béo; giàu lecithin và vi chất thiết yếu; không bị mất dinh dưỡng do chiên, rán; không kích ứng dạ dày và ruột.

Trứng hấp cung cấp nguồn năng lượng cân bằng, giúp người bệnh giữ cân nặng, duy trì sức cơ và tăng cường miễn dịch – điều mà chế độ ăn kiêng quá mức không bao giờ làm được.

4. Giảm gánh nặng cho gan

Gan mệt mỏi nhất khi phải xử lý chất béo và dầu mỡ. Các món chiên, rán, xào đều khiến gan làm việc quá tải, thúc đẩy viêm và xơ hóa.

Trứng hấp không sử dụng dầu mỡ, mềm, dễ tiêu hóa, không gây đầy hơi hay kích ứng tiêu hóa, nhờ đó giảm đáng kể gánh nặng lên gan.

Đây chính là lý do trứng hấp được xem là “thân thiện với gan” hơn nhiều loại thực phẩm giàu đạm khác.

Cholesterol trong trứng có đáng lo?

PGS.TS Trần Đình Toán (Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng) cho biết, ăn trứng với lượng hợp lý không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Trứng còn chứa lecithin, chất hỗ trợ chuyển hóa lipid, giúp điều hòa mỡ máu.

Đối với bệnh nhân xơ gan, việc ăn quá ít lại gây hại nhiều hơn so với nỗi lo về cholesterol. Thiếu năng lượng và thiếu protein sẽ đẩy nhanh suy kiệt, khiến gan càng khó phục hồi.

Trứng hấp vì vậy trở thành lựa chọn cân bằng giữa “đủ chất” và “ít gánh nặng”.

Một số quan sát cho thấy người ăn trứng hấp thường xuyên có xu hướng: duy trì ổn định nồng độ protein trong máu; sức đề kháng ít biến động; ít rơi vào tình trạng suy kiệt

Trong khi những người quá sợ ăn đạm thường có sức khỏe tổng thể kém hơn. Điều này cho thấy ăn uống không chỉ là kiêng khem, mà phải biết bổ sung hợp lý.

Có thể nói, trong quá trình điều trị bệnh hay nuôi dưỡng gan gan, không phải lúc nào cũng cần đến chế độ ăn phức tạp hay thực phẩm đắt tiền. Nhiều người bỏ tiền mua đủ loại thực phẩm chức năng mà quên rằng những món bình dị như trứng hấp lại chính là nguồn dưỡng chất an toàn và hiệu quả.

Mặc dù vậy, cũng cần kiểm soát số lượng ăn và đa dạng thực phẩm. Ngoài trứng, đậu phụ, cá, sữa ở mức độ phù hợp và cách chế biến đúng cũng có thể mang lại lợi ích tương tự. Điều quan trọng không phải một món ăn đặc biệt nào, mà là duy trì thói quen ăn uống đúng đắn mỗi ngày.