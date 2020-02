Không phải tài sắc vẹn toàn, chẳng phải mưu hèn kế bẩn, đây mới là loại phụ nữ đáng sợ nhất chốn công sở!

Chốn công sở luôn đầy rẫy những thị phi. Chúng ta sống trong môi trường mà ai cũng muốn được phần lợi về mình. Vì thế tranh đấu, mưu mô là điều khó tránh khỏi. Ngay cả ngoài cuộc sống hay trong văn phòng thì cũng đa dạng màu sắc kẻ tốt người xấu.

Có một số kiểu người đáng sợ và nguy hiểm đến mức chị em cần phải dè chừng. Đừng nghĩ "ngu si hưởng thái bình", bởi khi lợi ích của một người được tăng lên, ắt quyền lợi của kẻ khác sẽ bị dẫm đạp xuống. Việc của chúng ta là phải đấu tranh và đứng lên bảo vệ lợi ích của chính bản thân mình.

Thường mọi người sẽ phải sợ những ai tài sắc vẹn toàn bởi họ cho rằng những kẻ ấy nắm quá nhiều lợi thế trên chặng đường thăng quan tiến chức. Không thì kẻ nguy hiểm cũng sẽ là người mưu mô, bởi chẳng một ai biết họ nghĩ gì và toan tính chi. Nhưng thực tế, hai kiểu người kể trên chưa hẳn đã là vô phương đối phó.

Chị em đừng quên một loại phụ nữ nguy hiểm và cần dè chừng hơn cả chốn công sở: Kẻ được chống lưng!

Vì sao kẻ được chống lưng nguy hiểm hơn tất thảy những người khác?

Với người tài sắc vẹn toàn, họ chưa chắc có được tất cả nếu thiếu đi may mắn và thời cơ. Một bông hoa cũng cần có ánh nắng để khoe sắc, nếu không nó cũng chỉ là đóa hoa héo tàn và lụi dần trong màn đêm. Chẳng vậy mà người đời có câu "phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn." Và vì may mắn là thứ khó có thể tự quyết, nên dẫu sao với kiểu người này, khi bạn kém hơn họ, chưa chắc bạn đã chạy chậm hơn họ trên bước đường thăng tiến sự nghiệp.

Với kẻ mưu hèn kế bẩn, cái họ thiếu là một cái đầu lạnh và một nhân cách tốt. Người mà bị đồng nghiệp xung quanh ghen ghét vì quá xấu tính cũng khó lòng để vươn lên trên tất cả. Hơn nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuộc sống đâu giống như một bộ phim, đâu phải kiểu drama đến tập cuối mới biết. Chỉ cần tinh tế để ý qua những cử chỉ, thái độ và phát ngôn, chị em cũng ít nhiều phán đoán được phần nào kiểu người nham hiểm này.

Duy chỉ có phụ nữ được chống lưng, chặng đường của cô ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tài năng, nhan sắc kém hơn người khác một chút, chỉ cần vài câu nói của "người quen" là đã xoay chuyển tình thế. Họ còn chẳng cần phải nghĩ ra tỉ thứ mưu mô bởi chính người chống lưng cho họ đã là một công cụ, một lá chắn với đồng nghiệp xung quanh.

Tuyết Lan - kế toán của công ty X, từ những ngày đầu vào công ty đã thể hiện sự biết ơn với sếp tổng, đã thế lại còn là "chỗ quen biết" nên cô luôn được yêu quý. Những lúc công ty như chống lại ban lãnh đạo, Lan vẫn đứng về phía sếp. Vì thế thật dễ hiểu khi Lan luôn ngạo nghễ đi đứng nói cười ở công ty mà ai cũng phải sợ một phép. Dù có sai lầm trong nghề nhưng những điều ấy cũng được bỏ qua. Vì suy cho cùng, đằng sau Lan là một thế lực lớn.

Hồng Lam - phó phòng nhân sự của công ty Y, dù chỉ đứng thứ hai trong phòng nhưng chị trưởng phòng vẫn phải kính nể. Chồng của Lam là đối tác trong công ty, Lam hay được sếp mời đi uống rượu cùng đối tác để chuyện ký hợp đồng suôn sẻ. Chính vì thế nghiễm nhiên Lam giữ một vị trí vô cùng quan trọng của công ty.

Phụ nữ được chống lưng, họ dưới một người nhưng trên cả vạn người. Chẳng cần màu mè, chẳng cần khoe khoang, chẳng cần cố gắng. Dường như khi bật lên chạm vào đỉnh vinh quang, kiểu phụ nữ ấy đã đứng sẵn trên bục và với nhẹ là đã chạm đến đích.

Với kiểu phụ nữ này, tốt nhất hãy lựa lựa mà sống, tránh đối đầu chống lại

Như đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể đương đầu với người tài sắc hay mưu mô nham hiểm. Nhưng riêng với kiểu phụ nữ được chống lưng, làm ơn chị em hãy suy nghĩ cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Nhỡ có trót làm phật lòng họ, rất có thể họ sẽ báo lại với "cấp cao" và làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của chúng ta.

Ở công ty Z, anh sếp có "người nhà" là chị Hương, mỗi lần anh muốn biết nhân viên nào đó như thế nào, anh cũng sẽ hỏi chị Hương. Chị Hương nhìn nhận từ quan điểm cá nhân mà báo cáo với sếp. Còn anh sếp cũng chỉ cần nghe có vậy và đưa ra quyết định thăng chức hay không. Nghe có vẻ thật không khách quan nhưng điều này là hoàn toàn có thật ở nhiều môi trường công sở.

Sống bình yên và vui vẻ với kiểu phụ nữ này, chưa biết chừng bạn còn được trọng dụng và đạt được nhiều may mắn hơn. Xin hãy nhớ một lần nữa: Điều quan trọng là bạn có may mắn và nắm bắt được bước ngoặt. Làm chủ bàn cờ, bạn chẳng cần đối đầu ai mà vẫn băng băng về đích. Đừng coi kiểu phụ nữ này là chướng ngại vật, hãy coi họ là một quý nhân phù trợ.

Còn các chị em thì sao, bạn thường dè chừng với kiểu người nào nhất nhỉ?