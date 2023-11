Không phải quận Cầu Giấy hay quận Thanh Xuân, đây mới là quận có nhiều trường CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO nhất Hà Nội

Thành phố Hà Nội hiện có 17 trường công lập triển khai mô hình chất lượng cao. Trong đó, quận Long Biên hiện có tới 4 trường công lập chất lượng cao đang hoạt động rất hiệu quả, gồm: Trường Mầm non đô thị Việt Hưng, trường Mầm non đô thị Sài Đồng; trường Tiểu học đô thị Sài Đồng, trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Như vậy, quận Long Biên là quận có nhiều trường công lập chất lượng cao nhất Hà Nội.

Hãy cùng xem một số thông tin về 4 ngôi trường này:

1. Trường Mầm non đô thị Việt Hưng

- Địa chỉ: Phố Thép Mới, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên

Trường Mầm non đô thị Việt Hưng được thành lập vào năm 2014 theo mô hình chất lượng cao. Trường có tổng diện tích 8.896 m2, cao 3 tầng gồm 20 phòng học và các phòng chức năng như: Phòng Âm nhạc, Thể chất, Tiếng Anh Eduplay, Tạo hình, Thư viện, Kidsmart, Sáng tạo, Gymkids, Đàn, Montessori, Lego,...

Cơ sở vật chất trang bị được đầu tư đồng bộ, tiện nghi, hiện đại, chuẩn hóa, 100% các lớp đều có máy chiếu, bảng tương tác thông minh, đồ chơi phát triển trí tuệ, giáo cụ Montessori,... và hệ thống camera giám sát 24/24 phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. Sân trường rộng 6.879 m2 với hệ thống đồ chơi ngoài trời phong phú, vườn hoa, cây xanh, các khu vui chơi hướng nghiệp,...

Hiện chương trình giảng dạy của trường gồm 2 hệ, hệ Chất lượng cao và hệ UNIS tăng cường Tiếng Anh. Trường tuyển sinh trẻ ở cả quận Long Biên và một số quận huyện lân cận.

2. Trường Mầm non đô thị Sài Đồng

- Địa chỉ: Khu C14 Phúc Đồng

Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng được thành lâp từ năm 2013. Đây là trường mầm non chất lượng cao đầu tiên của quận Long Biên và thành phố Hà Nội. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, trường chất lượng cao và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, nhiều năm được công nhận mô hình trường học điện tử. Là trường điểm trong chuyên đề: "Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm và các mô hình giáo dục tiên tiến UNIS, STEAM, Montessori,...

Năm 2022 trường được đầu tư xây mới và hoàn thành thi công, khánh thành trường mới vào năm 2023. Trường tuyển sinh học sinh trên địa bàn quận Long Biên.

Hình ảnh về cơ sở mới của trường Mầm non đô thị Sài Đồng

3. Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng

- Địa chỉ: Lô TH2, khu đô thị mới Sài Đồng

Trường có 3 khu nhà hiện đại, kiên cố trong đó 2 khu dành riêng cho các lớp học. Các phòng học được trang bị tiện nghi.

Lớp học theo mô hình chất lượng cao tiêu chuẩn có cơ sở vật chất dành cho 30 học sinh. Lớp học theo mô hình lớp Song ngữ dành cho 25 học sinh. Mỗi lớp học đều có không gian thoáng mát, sạch sẽ, có tủ đồ dùng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt cho từng học sinh. Các lớp học đều được trang bị bảng tương tác thông minh hoặc máy chiếu Projecteur cùng hệ thống âm thanh theo mô hình trường học điện tử.

Ngoài ra, trường còn có thư viện hiện đại diện tích 139 m2, phòng học Công nghệ, phòng Nghệ thuật, phòng Múa, phòng Âm nhạc, phòng Mỹ thuật, phòng Khéo tay, nhà Thể chất, nhà Ăn,…

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của nhà trường.

Chương trình học của trường gồm chương trình giáo dục hệ Chất lượng cao tiêu chuẩn và chương trình Quốc tế Cambridge. Năm 2023, trường tuyển sinh các trẻ đang sinh sống trên địa bàn 14 phường của quận Long Biên.

4. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

- Địa chỉ: Ô quy hoạch C.6/THCS1, phường Giang Biên

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An có 2 hệ đào tạo gồm hệ Chất lượng cao và hệ Song bằng. Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại gồm: Sân trường có diện tích 1.600 m2, sân đa năng rộng 696 m2, sân chơi với các thiết bị thể thao hiện đại rộng gần 600 m2.

Hệ Chất lượng cao có 16 phòng học cho 16 lớp, diện tích phòng học 65.5 m2/phòng. Hệ Song bằng có 8 phòng học chuẩn CAIE rộng 78 m2/phòng. Phòng học có đủ hệ thống ánh sáng, bàn ghế học sinh và các trang thiết bị học tập đúng quy chuẩn; có điều hòa 2 chiều, máy chiếu phục vụ học tập.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất nhà trường

Các phòng chức năng và phòng bộ môn gồm: 7 phòng chức năng (phòng Sinh học: 83 m2, Hóa học: 83 m2, Vật lí: 98.3 m2, 2 phòng Công nghệ: 98.3 m2/phòng, 2 phòng Tin học: 80.7 m2/phòng, phòng Mĩ thuật: 98.3 m2, phòng Âm nhạc: 98.3 m2, 2 phòng Tiếng Anh: 54 m2/phòng, phòng đa năng: 250 m2). Các phòng đều được trang bị máy chiếu, các thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại, bàn ghế phù hợp với chức năng của từng bộ môn. Hệ thống cấp thoát nước, chống ẩm, hệ thống PCCC đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt, có phòng thi 135 m2, phòng bảo mật tiêu chuẩn, phòng nghe nhìn được trang bị hệ thống bảng tương tác thông minh và máy tính bảng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy học theo hướng tích cực, phát huy được năng lực và phẩm chất của học sinh.

Ngoài ra trường có phòng Thư viện, phòng Y tế, phòng Đồ dùng dạy học, phòng Truyền thống, Nhà thể chất, phòng Ăn bán trú, Sân bóng đá, Sân bóng rổ,...