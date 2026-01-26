Không phải phở, món ăn từ 25.000 đồng/phần này mới là hương vị được Taste Atlas xếp top 1 Việt Nam

Món ăn vỉa hè nhưng đủ "chạm" vị giác quốc tế

Món ăn đứng ở vị trí số 1 không phải phở, cũng không phải bánh mì pate vốn đã quá nổi tiếng, mà là một cái tên rất đỗi đời thường là bánh mì heo quay. Theo Taste Atlas công bố ngày 19/1/2026, bảng xếp hạng "Top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam" được tổng hợp từ hàng nghìn lượt đánh giá của người dùng trên khắp thế giới, sau khi hệ thống lọc và xác định các đánh giá hợp lệ. Trong lần công bố này, bánh mì heo quay vượt qua nhiều món ăn quen mặt để dẫn đầu, cho thấy sức hút không hề nhỏ của một món ăn tưởng chừng rất giản dị.

Không giống những món cần không gian nhà hàng hay cách thưởng thức cầu kỳ, bánh mì heo quay gắn liền với hình ảnh quầy hàng nhỏ bên vỉa hè. Người mua chỉ cần dừng xe vài phút, chờ người bán cắt thịt, xếp nhân, gói giấy, là đã có ngay một bữa ăn nhanh gọn.

Bánh mì heo quay là món ăn được Taste Atlas xếp hạng "Top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam". (Ảnh: FPT)

Giá của một ổ bánh mì heo quay hiện nay khá dễ chịu, phổ biến từ khoảng 25.000–40.000 đồng/phần, tùy khu vực và lượng thịt. Với nhiều người Việt, đây là mức giá quen thuộc cho một bữa sáng hoặc bữa xế. Thế nhưng với thực khách nước ngoài, chính sự "bình dân" ấy lại là điểm cộng lớn, bởi họ có thể tiếp cận một món ăn bản địa đúng nghĩa mà không cần chi nhiều tiền.

Bên trong ổ bánh mì nóng giòn là phần nhân tưởng như đơn giản nhưng lại được chăm chút kỹ lưỡng. Thịt ba chỉ heo quay là linh hồn của món ăn, được quay đến khi lớp da giòn rụm, vàng ruộm, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và giữ được độ ngọt. Thịt sau đó được thái lát vừa ăn, xếp gọn trong bánh mì.

Đi kèm là đồ chua làm từ cà rốt và củ cải trắng, dưa leo, rau ngò, hẹ; ai ăn cay có thể thêm vài lát ớt tươi. Ở một số hàng, người bán còn phết thêm pate gan để tăng độ béo và làm hương vị trở nên tròn đầy hơn. Tất cả kết hợp lại tạo nên cảm giác vừa giòn, vừa béo, vừa chua nhẹ, rất dễ ăn và khó ngán.

Vì sao bánh mì heo quay được đánh giá cao?

Trong phần giới thiệu, Taste Atlas mô tả bánh mì heo quay là một biến thể truyền thống của bánh mì Việt Nam, phản ánh rõ nét tinh thần ẩm thực đường phố. Điều khiến món ăn này ghi điểm không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự cân bằng hương vị.

Lớp da heo quay giòn tan tạo cảm giác "đã miệng" ngay từ miếng đầu tiên, nhưng phần thịt không bị khô hay quá mặn. (Ảnh: Foody)

Lớp da heo quay giòn tan tạo cảm giác "đã miệng" ngay từ miếng đầu tiên, nhưng phần thịt không bị khô hay quá mặn. Đồ chua giúp cắt bớt vị béo, rau thơm tạo mùi hương đặc trưng, trong khi bánh mì nóng giòn đóng vai trò như "khung nền" hoàn hảo để mọi thành phần hòa quyện.

Không ít du khách nước ngoài khi chia sẻ trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam từng nhận xét rằng bánh mì heo quay là món "dễ yêu": không cần quá nhiều kiến thức về ẩm thực địa phương, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng các tầng hương vị. Chính sự thân thiện ấy giúp món ăn nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách quốc tế.

Từ món ăn quen thuộc đến "đại diện" ẩm thực Việt

Việc bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng của Taste Atlas cũng cho thấy một góc nhìn khác về ẩm thực Việt trong mắt thế giới. Thay vì những món cầu kỳ hay mang tính nghi lễ, ẩm thực đường phố là nơi phản ánh rõ nhất đời sống thường nhật lại được đánh giá rất cao.

Bánh mì heo quay không phải món mới, cũng không gắn với một dịp lễ đặc biệt. Nó tồn tại âm thầm trên các con phố, nuôi sống bao thế hệ người bán hàng và trở thành lựa chọn quen thuộc của người lao động, học sinh, sinh viên. Chính sự bền bỉ ấy khiến món ăn này mang trong mình "chất Việt" rất rõ: giản dị, linh hoạt và luôn thích nghi với nhịp sống đô thị.

Việc bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng của Taste Atlas cũng cho thấy một góc nhìn khác về ẩm thực Việt trong mắt thế giới. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Trong bối cảnh nhiều món ăn được quảng bá bằng những câu chuyện cầu kỳ, việc một ổ bánh mì giá vài chục nghìn đồng được xếp vị trí số 1 là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của hương vị thuần túy. Không cần trang trí cầu kỳ, không cần không gian sang trọng, bánh mì heo quay chinh phục thực khách bằng chính trải nghiệm ăn uống chân thật nhất.

Từ một quầy hàng nhỏ ven đường, bánh mì heo quay đã bước lên bảng xếp hạng quốc tế, trở thành món ăn đại diện cho ẩm thực Việt trong mắt cộng đồng toàn cầu. Với nhiều người Việt, đó có thể chỉ là bữa ăn quen thuộc mỗi ngày. Nhưng với thế giới, đó là một "khám phá" thú vị cũng là nơi hương vị, văn hóa và đời sống thường nhật giao thoa trong một ổ bánh mì nóng giòn.