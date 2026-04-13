Không phải Omega-3 nào cũng "TƯƠI" và rất nhiều người… đang dùng mà không hề biết

Không phải tất cả dầu cá đều mang lại lợi ích như nhau.

Thực tế, chất lượng của omega-3 không chỉ nằm ở hàm lượng EPA/DHA, mà còn phụ thuộc rất lớn vào mức độ oxy hóa - yếu tố quyết định dầu cá còn "tươi" hay đã "hỏng".

TOTOX – chỉ số "ẩn" quyết định chất lượng dầu cá

Trong khoa học dinh dưỡng, TOTOX (Total Oxidation Value) là chỉ số dùng để đo tổng mức oxy hóa của dầu, được tính theo công thức:

TOTOX = 2 × Peroxide Value (PV) + Anisidine Value (AV)

Chỉ số này phản ánh cả:

- Oxy hóa sơ cấp (dầu bắt đầu hỏng)

- Oxy hóa thứ cấp (dầu đã biến chất)

Nói đơn giản: TOTOX càng cao = dầu càng kém chất lượng

Theo tiêu chuẩn quốc tế:

- FAO/WHO Codex: TOTOX ≤ 25

- GOED (Hiệp hội Omega-3 toàn cầu): ≤ 26

Vì sao oxy hóa là vấn đề lớn?

EPA và DHA là các acid béo không no nhiều nối đôi rất dễ bị phá hủy bởi:

- Oxy

- Nhiệt độ

- Ánh sáng

- Thời gian bảo quản

Khi bị oxy hóa, dầu cá có thể:

- Giảm hiệu quả sinh học

- Tạo ra các hợp chất không có lợi

- Gây mùi tanh, khó uống

Quan trọng hơn: người dùng gần như không thể nhận biết nếu không có chỉ số kiểm định.

Sự khác biệt giữa các sản phẩm omega-3

Trên thị trường, không phải thương hiệu nào cũng công bố chỉ số TOTOX.

Một số sản phẩm cao cấp kiểm soát rất chặt chẽ chỉ số này. Ví dụ, các báo cáo kiểm định (COA) của Nordic Naturals cho thấy TOTOX thường chỉ khoảng 1–3, thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế hơn 10 lần.

- TOTOX < 10 → tốt

- TOTOX < 5 → rất tốt

- TOTOX ~1–3 → cao cấp

Kết luận

Omega-3 chỉ thực sự mang lại lợi ích khi chưa bị oxy hóa.

Nếu sản phẩm bạn đang dùng không công bố chỉ số oxy hóa hoặc không có kiểm định rõ ràng, bạn nên cân nhắc lại.

Tài liệu tham khảo

