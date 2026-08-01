Không phải nón lá hay cà phê, chiếc áo khoác này mới là món quà lưu niệm khiến nhiều khách Trung Quốc thích thú khi đến Việt Nam

Nếu hỏi một du khách lần đầu đến Việt Nam ấn tượng điều gì nhất, câu trả lời có thể là những bát phở nghi ngút khói, ly cà phê sữa đá, dòng xe máy ken đặc trên phố hay những gánh hàng rong len lỏi khắp các con đường. Nhưng với một nhóm bạn trẻ đến từ Trung Quốc, thứ khiến họ nhớ nhất sau vài ngày ở Hà Nội lại là một hình ảnh tưởng chừng quá quen thuộc với người Việt: Những chiếc áo khoác màu xanh của các tài xế Grab. Câu chuyện được chính cô gái trong nhóm chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi sự hài hước, dễ thương và cũng phần nào cho thấy cách nhìn rất khác của du khách nước ngoài về những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam.

Theo chia sẻ trong video, ngay từ ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, cả nhóm đã liên tục bắt gặp những chiếc áo xanh xuất hiện trên khắp các con phố. Từ lúc ra khỏi sân bay, gọi xe về khách sạn, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, khám phá phố cổ hay ghé các quán ăn vỉa hè, đâu đâu họ cũng nhìn thấy các tài xế Grab đang chở khách, giao đồ ăn hoặc dừng chờ nhận đơn. Ban đầu, đó chỉ là một chi tiết rất bình thường. Nhưng càng đi nhiều, họ càng nhận ra màu xanh ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của thành phố. Có những ngã tư chỉ cần đèn đỏ vài chục giây là đã có hàng chục chiếc xe mang màu áo quen thuộc dừng lại. Với người Việt, đó là hình ảnh quá đỗi quen thuộc đến mức ít ai còn để ý. Nhưng với những vị khách lần đầu đến Hà Nội, đây lại là một trong những dấu ấn thị giác rõ ràng nhất về thành phố.

Chính sự xuất hiện dày đặc ấy đã khiến cả nhóm nảy ra một ý tưởng khá ngẫu hứng. Thay vì mua áo phông in hình Việt Nam, nón lá hay những món quà lưu niệm bán ở khu phố cổ, tại sao không mua luôn chiếc áo khoác mà suốt mấy ngày qua họ vẫn nhìn thấy ở khắp nơi? Ý tưởng vừa được đưa ra đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Thế là trước ngày trở về nước, cả nhóm bắt đầu đi tìm mua những chiếc áo khoác Grab đúng kích cỡ để mỗi người mặc một chiếc như "đồng phục" của hội bạn thân.

Điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn cả chính là màn "lên đồ" vào sáng hôm sau. Từ lúc kéo vali bước ra khỏi khách sạn, cả nhóm đã cảm nhận được sự khác biệt. Người đi đường liên tục ngoái nhìn, có người bật cười, có người lấy điện thoại chụp ảnh vì hiếm khi thấy một nhóm du khách nước ngoài mặc giống hệt các tài xế Grab rồi thong thả kéo vali đi giữa phố. Đến sân bay, sự chú ý còn lớn hơn. Trong video, cô gái hài hước kể rằng gần như ai nhìn thấy họ cũng phải quay đầu lại thêm lần nữa. Thậm chí còn có người tiến đến hỏi rất nghiêm túc rằng: "Các bạn là đại sứ thương hiệu của Grab à?". Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cả nhóm cười nghiêng ngả và trở thành kỷ niệm vui nhất trong chuyến du lịch Việt Nam.

Đoạn video sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận thích thú. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ hoàn toàn hiểu cảm giác của nhóm bạn bởi nếu ở Việt Nam vài ngày, rất khó để không chú ý đến màu áo xanh đặc trưng ấy. Có người còn hài hước bình luận rằng: "Đến Việt Nam mà không nhìn thấy Grab thì chắc là chưa ra khỏi khách sạn". Một tài khoản khác lại viết: "Ban đầu thấy buồn cười, nhưng nghĩ kỹ thì đúng thật, đây là hình ảnh mình nhớ nhất sau chuyến đi Hà Nội". Những bình luận như vậy xuất hiện dày đặc dưới video, biến chiếc áo khoác vốn chỉ là đồng phục làm việc thành một "biểu tượng du lịch" theo cách rất bất ngờ.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người Việt bật cười vì nhận ra có những điều mình vẫn thấy mỗi ngày lại trở nên rất đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế. Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, khách du lịch thường bị thu hút bởi những chi tiết rất đời thường mà người bản địa hiếm khi để ý. Đến Nhật Bản, nhiều người thích sưu tầm biển hiệu cửa hàng tiện lợi hoặc hóa đơn tàu điện. Đến Hàn Quốc, có người mua cả cốc giấy của quán cà phê mang về làm kỷ niệm. Ở Thái Lan, nhiều du khách lại thích những chiếc túi nilon đựng trà sữa hay các mẫu đồng phục học sinh. Đó đều là những món đồ bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng khi đặt vào bối cảnh của một chuyến đi, chúng lại trở thành ký ức rất riêng.

Có lẽ điều khiến đoạn video được yêu thích không chỉ nằm ở chiếc áo Grab, mà còn ở tinh thần rất trẻ của cả nhóm. Họ không ngại mặc giống nhau, không sợ bị chú ý, càng không quá bận tâm người khác nghĩ gì. Điều họ muốn đơn giản chỉ là lưu giữ một kỷ niệm vui sau chuyến đi. Chính sự vô tư ấy khiến rất nhiều người xem cảm thấy đồng cảm. Bởi ai cũng từng có một chuyến du lịch mà điều nhớ nhất không phải cảnh đẹp hay khách sạn sang trọng, mà là những trò đùa ngẫu hứng với hội bạn thân. Có khi chỉ là cùng mặc đồ đôi, cùng chụp một kiểu ảnh "khó đỡ" hay cùng mua một món đồ chẳng ai nghĩ sẽ mua.

Xu hướng du lịch của giới trẻ hiện nay cũng đang thay đổi khá nhiều. Nếu trước đây mọi người thường ưu tiên mua những món quà lưu niệm truyền thống, thì giờ đây nhiều người thích mang về những thứ gắn với trải nghiệm cá nhân hơn. Đó có thể là chiếc cốc uống cà phê ở quán mình yêu thích, một chiếc túi vải mua trong chợ địa phương, một cuốn sách cũ, tấm vé tàu hay đơn giản là chiếc áo khoác đã đồng hành trong suốt hành trình. Giá trị của món đồ không nằm ở việc nó đắt hay rẻ, mà ở câu chuyện mỗi lần nhìn lại, người ta sẽ nhớ ngay đến chuyến đi đã từng có.

Với nhóm bạn trẻ Trung Quốc, chiếc áo Grab có lẽ cũng mang ý nghĩa như vậy. Mỗi lần mở tủ quần áo và nhìn thấy màu xanh quen thuộc ấy, họ sẽ nhớ đến những ngày rong ruổi trên phố cổ Hà Nội, những lần gọi xe đi ăn đêm, những buổi chiều ngồi cà phê ngắm dòng xe máy tấp nập hay những trận cười không dứt ở sân bay trước khi trở về nhà. Một món đồ vốn rất bình thường trong mắt người Việt lại vô tình trở thành "quà lưu niệm phiên bản Việt Nam" theo cách chẳng ai ngờ tới.

Du lịch vốn luôn thú vị ở chỗ mỗi người sẽ mang về một ký ức khác nhau. Có người nhớ món ăn, có người nhớ phong cảnh, có người nhớ con người. Còn với nhóm bạn này, điều đáng nhớ nhất lại là màu xanh xuất hiện trên khắp những con phố Hà Nội. Và biết đâu, sau đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, sẽ có thêm nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam với một danh sách mua sắm rất khác: Không chỉ có cà phê, nón lá hay đồ thủ công, mà còn có cả chiếc áo khoác đã trở thành hình ảnh quen thuộc của nhịp sống đô thị Việt Nam.