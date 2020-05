Không phải Ming Xi, mỹ nhân Harvard giàu có này mới là con dâu lý tưởng trong lòng bà Tư nhà trùm sòng bạc Macau

Sau khi trở thành dâu nhà họ Hà, Siêu mẫu Victoria’s Secret Ming Xi luôn là đối tượng gây tranh luận trên mạng xã hội. Giờ đây, khi trùm sòng bạc Hà Hồng Sân đã qua đời, có nhiều thuyết âm mưu cho rằng hiện tại, Ming Xi đã mất giá trị lợi dụng và có thể bị Hà Du Quân ly hôn bất cứ lúc nào.

Mới đây, báo chí Đài Loan tiết lộ, Ming Xi không phải nàng dâu mà bà Tư Lương An Kỳ - mẹ Hà Du Quân ưng ý mà có 1 "bạch phú mỹ" (chỉ cô gái xinh đẹp, giàu có) đã được bà Tư "nhắm" từ trước đó cho con trai cưng của mình. Đó là Diêu An Na – 1 cô gái xinh đẹp theo học trường đại học Harvard danh giá. Được biết, bà Tư từng mai mối cho An Na và Hà Du Quân nhưng tiếc là An Na đã từ chối điều này.

Dường như dù đã sinh con trai cho Hà Du Quân, Ming Xi vẫn chưa được nhà họ Hà chấp nhận.

Có thông tin cho biết, Diêu An Na mới là con dâu lý tưởng trong lòng bà Tư

Không chí có học vấn cao, gia thế của Diêu An Na cũng "khủng" chẳng kém cạnh gia tộc họ Hà. Cô là con gái út của đại gia đình đám Nhậm Chính Phi - CEO của hãng Huawei. Mặc dù rất kín tiếng trước giới truyền thông nhưng An Na lại được ông trùm này hết mực yêu thương. Được biết, cô là con gái của Nhậm Chính Phi với người vợ thứ 2 Diêu Lăng, được sinh ra khi ông trùm Huawei đã 54 tuổi.

Diêu An Na là con gái cưng của ông trùm Nhậm Chính Phi, hoàn toàn môn đăng hộ đối với Hà Du Quân về gia thế.

Mặc dù tài sản cá nhân của Nhậm Chính Phi chỉ đạt 20 tỷ tệ (65,2 nghìn tỷ đồng), kém xa trùm sòng bạc nhưng có thông tin cho biết công ty do ông thành lập có giá trị lên tới 100 tỷ Tệ (325,5 nghìn tỷ đồng). Có gia thế đươc đánh giá "môn đăng hộ đối" với Hà Du Quân, An Na cũng rất xinh đẹp và tài năng. Hiện tại, cô đang theo học ngành Công trình máy tính và Thống kê số liệu ở Đại học Harvard. Mặc dù không trở thành con dâu của bà Tư nhưng hiện tại, An Na lại trở thành "hảo tỷ muội" của Hà Siêu Hân – em gái Hà Du Quân.

Không chỉ xinh đẹp và giàu có, An Na còn hết sức tài năng. Cô hiện đang theo học tại ngôi trường Harvard danh giá.

An Na còn mời tham dự dạ vũ Le Bal - 1 sự kiện thường niên ở Paris dành cho giới thượng lưu với mục đích từ thiện. Le Bal được Forbes đánh giá là một trong 10 đêm hội sang chảnh hàng đầu thế giới khi chỉ chọn khoảng 25 cô gái nhà giàu hoặc những cô gái có học vấn nổi trội từ 16 – 22 tuổi.

Thế này bảo sao bà Tư cứ muốn nối duyên cho An Na và con trai mình.

