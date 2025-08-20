Việc có được một giấc ngủ ngon không hề đơn giản, nhưng một chiếc bịt mắt khi ngủ có thể giúp ích rất nhiều. Dù bạn có tin hay không, việc đeo bịt mắt khi ngủ thực sự mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ, mà nó còn mang lại một số lợi ích cho làn da của bạn.

Trước khi đi sâu vào những lợi ích đó, hãy cùng tìm hiểu cách chọn mặt nạ ngủ tốt nhất.

Theo huấn luyện viên khoa học giấc ngủ được chứng nhận, David Rubin, bạn cần tìm một chiếc bịt mắt có kích thước và thiết kế phù hợp. Nếu bạn có đôi tai nhạy cảm hoặc thường xuyên ngủ nghiêng, hãy tìm một chiếc bịt mắt có dây đeo nằm phía trên tai để tránh tạo áp lực. Nếu bạn thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ, bạn nên chọn một chiếc bịt mắt có dây đeo vừa vặn và dễ điều chỉnh hơn.

Sau khi đã tìm được một chiếc bịt mắt phù hợp, bạn cần cẩn thận không nên buộc quá chặt. Bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận Dr. Joshua Zeichner, cảnh báo rằng việc này có thể gây ra nếp nhăn và tổn thương da.

Chất liệu của chiếc bịt mắt khi ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Tiến sĩ Zeichner khuyên bạn nên chọn các loại sợi tự nhiên như lụa vì chúng "đã được chứng minh ở cấp độ vi mô là mềm mại và nhẹ nhàng hơn với hàng rào bảo vệ da và cố gắng tránh các loại sợi tổng hợp như polyester".

Đã chọn được một chiếc bịt mắt phù hợp nhưng bạn đã biết được lợi ích của chúng khi đeo đi ngủ chưa? Dưới đây là 6 lợi ích chính của việc đeo bịt mắt khi ngủ, nếu biết rồi chắc chắn bạn sẽ muốn làm theo.

1. Bảo vệ làn da khi ngủ

Khi chúng ta trở mình trong giấc ngủ, da mặt sẽ cọ xát với gối, ga trải giường và chăn. Một chiếc bịt mắt có thể đóng vai trò như một lớp bảo vệ, giúp tránh tổn thương da do ma sát. Bác sĩ Zeichner giải thích: "Khi ngủ, có các lực ma sát giữa da và ga trải giường. Điều này có thể gây ra ma sát, dẫn đến phá vỡ hàng rào bảo vệ da và gây viêm nhiễm. Ngoài ra, việc da bị gấp lại cũng góp phần hình thành nếp nhăn". Hãy nhớ rằng vùng da quanh mắt rất mỏng manh, bạn nên chăm sóc nó một cách đặc biệt.

2. Giảm lo âu và căng thẳng

Nếu bạn có xu hướng căng thẳng ở mặt hoặc dễ bị đau đầu, đau nửa đầu, một số loại bịt mắt ngủ có thể giúp giảm bớt các triệu chứng này. "Một chiếc bịt mắt khi ngủ có trọng lượng nhẹ thường chứa các hạt nhỏ, tạo ra một áp lực nén mà nhiều người cảm thấy dễ chịu khi đi vào giấc ngủ", Rubin nói. "Những chiếc bịt mẳt này tạo áp lực nhẹ lên mặt, có thể hữu ích cho việc giảm căng thẳng quanh mắt, cũng như các cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu ban đêm".

3. Giúp giảm bọng mắt

Các dấu hiệu thường thấy khi bạn thức khuya là mặt sưng húp và quầng thâm, nhưng bạn có biết có một loại bịt mắt khi ngủ có thể giải quyết vấn đề này không? "Bịt mắt khi ngủ có trọng lượng nhẹ tạo áp lực vật lý lên vùng da dưới mắt và loại bỏ chất lỏng dư thừa gây sưng húp mắt", Zeichner nói.

Điều này có thể cải thiện quầng thâm ở một mức độ nào đó, miễn là quầng thâm đó là do sưng húp. Ông cũng lưu ý rằng bịt mắt làm mát cũng có thể giúp giảm sưng bằng cách co thắt các mạch máu.

4. Tăng cường giấc ngủ REM

Bịt mắt khi ngủ có thể giúp tăng cường giấc ngủ REM, giai đoạn mà hầu hết các giấc mơ diễn ra, chiếm khoảng 25% thời gian ngủ và kích thích các vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ. "Bịt mắt có thể tạo ra bóng tối hoàn toàn, giúp cải thiện giấc ngủ tổng thể vì bạn không bị làm phiền bởi ánh sáng bên ngoài", Rubin giải thích. Ông cũng lưu ý rằng càng ít bị gián đoạn ban đêm, bạn càng có nhiều khả năng đạt được giấc ngủ REM.

5. Không gây dị ứng và kháng khuẩn

Nói về bịt mắt ngủ bằng lụa, Tiến sĩ Shuting Hu, một nhà hóa học mỹ phẩm và là người sáng lập Acaderma, đề cập rằng chúng không chỉ có tính bảo vệ mà còn kỵ nước, không gây dị ứng và kháng khuẩn. "Lụa có khả năng kháng ve và vi khuẩn tự nhiên, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho làn da nhạy cảm và mang lại sự bảo vệ thêm chống lại kích ứng da", Tiến sĩ Hu nói.

Và trong khi việc chọn loại lụa phụ thuộc vào sở thích cá nhân, Tiến sĩ Hu có một gợi ý: "Hãy chắc chắn đó là lụa tơ tằm nguyên chất 100% (100% mulberry silk)".

6. Thiết lập lại nhịp sinh học

Giải pháp để cải thiện giấc ngủ có thể đơn giản như việc sử dụng lụa trên mắt, từ đó giúp thiết lập lại nhịp sinh học (đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể). Tiến sĩ Hu giải thích rằng "cảm giác nhẹ nhàng của lụa có thể kích thích sản xuất serotonin để cải thiện tâm trạng, trong khi khả năng chặn ánh sáng của nó giúp tăng mức melatonin, từ đó điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của bạn".