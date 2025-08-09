Chiếc vương miện kim cương Spencer – bảo vật gắn liền với hình ảnh Công nương Diana trong ngày cưới năm 1981 được xem là một trong những di sản trang sức quý giá nhất của giới quý tộc Anh, hiện trị giá khoảng 400.000 bảng. Khác với nhiều cô dâu hoàng gia khác, Diana không chọn vương miện từ bộ sưu tập hoàng gia, mà đội chiếc vương miện thuộc về gia tộc Spencer – món trang sức được truyền qua nhiều thế hệ từ thế kỷ 18.

Bảo vật này được tặng cho bá tước phu nhân Cynthia Spencer (bà nội của Diana) vào năm 1919, sau đó được truyền cho cha của Diana – bá tước John Spencer. Công nương Diana yêu thích và đội nó nhiều lần trong các sự kiện suốt cuộc đời. Thiết kế của vương miện được chế tác tinh xảo, nạm kim cương với họa tiết hoa tulip, cuộn sóng và ngôi sao, được ghép từ nhiều món trang sức cổ, tạo nên vẻ độc đáo hiếm có.

Kể từ khi Diana qua đời năm 1997, chiếc vương miện hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần gần nhất là năm 2018, khi Celia McCorquodale – cháu gái của Diana đội nó trong ngày cưới. Ngay cả Vương phi Kate hay Meghan Markle cũng chưa từng được thấy đeo món trang sức này, dù nhiều lần tri ân Diana qua phong cách ăn mặc.

Theo chuyên gia trang sức Maxwell Stone từ Steven Stone Jewellers, khả năng Công chúa Charlotte hoặc Công chúa Lilibet một ngày nào đó đội chiếc vương miện là "hoàn toàn có thể". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Chiếc vương miện không thuộc bộ trang sức của hoàng gia hay quốc khố, mà là tài sản tư nhân, nhiều khả năng hiện nằm trong tay Charles Spencer – bá tước thứ 9 của dòng họ Spencer và là anh trai của Diana".

Maxwell Stone phân tích thêm: "Khả năng cao Công chúa Charlotte sẽ là người xuất hiện với chiếc vương miện này, bởi cô bé là thành viên chủ chốt của hoàng gia và công khai tiếp nối di sản của bà mình. Điều này khiến Spencer Tiara trở thành lựa chọn đầy ý nghĩa, đặc biệt cho một dịp như lễ cưới. Trong khi đó, Công chúa Lilibet tuy có cùng huyết thống nhưng lớn lên ngoài môi trường hoàng gia truyền thống, nên việc tiếp cận bảo vật này sẽ phức tạp hơn".

Dù chưa có thông báo chính thức, giới quan sát tin rằng ngày Công chúa Charlotte đội lại chiếc vương miện biểu tượng của bà mình sẽ là khoảnh khắc chấn động truyền thông, đưa Spencer Tiara một lần nữa tỏa sáng trước công chúng toàn cầu.

Theo Express