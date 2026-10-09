Không phải hàng hiệu, đây mới là thứ khiến phong cách của Vương hậu Letizia luôn trông đắt giá

Nhắc đến phong cách của Vương hậu Letizia, nhiều người dễ nghĩ ngay đến những bộ váy hàng hiệu, giày cao gót hay những lần bà xuất hiện trong các sự kiện hoàng gia với trang phục được chăm chút kỹ lưỡng. Nhưng nếu bỏ qua nhãn hiệu và nhìn kỹ hơn vào cách bà mặc đồ, có thể nhận ra thứ tạo nên vẻ sang trọng không nằm hoàn toàn ở giá tiền. Một bộ váy bình thường nếu có phom dáng phù hợp, được mặc đúng tỷ lệ và phối với những món phụ kiện vừa đủ vẫn có thể tạo hiệu ứng thanh lịch đáng kinh ngạc.

Ngược lại, một món đồ đắt tiền nhưng không vừa người, màu sắc thiếu hài hòa hoặc quá nhiều chi tiết vẫn dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề. Đây chính là điều phụ nữ có thể học từ Vương hậu Letizia: vẻ ngoài đắt giá trước hết đến từ cách mặc, sau đó mới đến chuyện mặc gì.

1. Phom dáng chuẩn quan trọng hơn logo trên quần áo

Nếu phải chọn một yếu tố tạo nên diện mạo sang trọng của Letizia, phom dáng có lẽ đứng đầu danh sách.

Vương hậu Tây Ban Nha thường không mặc quần áo quá rộng để giấu cơ thể, cũng không nhất thiết chọn những thiết kế ôm sát. Thay vào đó, trang phục thường có cấu trúc rõ ràng và nằm vừa vặn trên cơ thể. Vai áo đúng vị trí, phần eo được định hình vừa phải, chiều dài váy hoặc quần được cân nhắc để cơ thể trông cân đối hơn.

Đây là một chi tiết rất đáng học bởi nhiều phụ nữ thường quan tâm đến thương hiệu trước khi quan tâm đến độ vừa của trang phục. Một chiếc blazer giá bình dân nhưng được may vừa vai, bóp eo hợp lý và có chiều dài đẹp hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng sang hơn một chiếc áo đắt tiền nhưng bị rộng vai hoặc nhăn ở những vị trí không cần thiết.

Đặc biệt sau tuổi 40, cơ thể có thể thay đổi về tỷ lệ. Vì vậy, việc lựa chọn đúng phom càng quan trọng. Không nhất thiết phải ép mình vào một kích cỡ cố định. Nếu chiếc áo đẹp nhưng hơi rộng ở eo, có thể chỉnh lại. Nếu quần quá dài, hãy sửa gấu. Nếu vai áo không vừa, tốt nhất nên bỏ qua dù thiết kế có đẹp đến đâu.

Quần áo vừa người chính là kiểu "hàng hiệu" mà không cần mua hàng hiệu.





2. Màu sắc được chọn có chủ đích

Letizia không phải lúc nào cũng mặc những màu trung tính. Ngược lại, bà từng xuất hiện với rất nhiều gam màu nổi bật như đỏ, hồng, xanh cobalt, xanh lá, cam hay vàng. Nhưng điều khiến những màu sắc này không trở nên phô trương là cách bà kiểm soát tổng thể.

Một bộ trang phục có màu sắc mạnh thường được giữ khá sạch về đường nét. Khi váy đã nổi bật, phụ kiện được tiết chế. Khi áo có màu sắc bắt mắt, quần hoặc chân váy thường đóng vai trò cân bằng. Đây là một nguyên tắc rất đơn giản nhưng nhiều người thường bỏ qua: màu sắc càng nổi, thiết kế càng nên gọn.

Phụ nữ muốn trông sang hơn không nhất thiết phải chỉ mặc đen, trắng, be hoặc xám. Một chiếc áo đỏ có thể rất sang nếu được phối cùng quần đen có phom đẹp. Một chiếc váy xanh cobalt có thể cực kỳ thanh lịch khi đi cùng giày và túi có màu trung tính. Ngược lại, nếu cùng lúc sử dụng quá nhiều màu mạnh, thêm họa tiết, phụ kiện lớn và giày nổi bật, bộ trang phục rất dễ mất đi vẻ tinh tế. Vẻ sang trọng đôi khi nằm ở khả năng biết màu nào nên nổi và màu nào nên lùi xuống.





3. Không tham phụ kiện

Một trong những khác biệt dễ nhận thấy giữa phong cách "mặc đẹp" và "mặc nhiều đồ đẹp" chính là khả năng tiết chế.

Letizia thường không để trang sức, túi xách, giày dép và quần áo cùng tranh nhau trở thành tâm điểm. Nếu bộ váy đã có đường cắt đặc biệt, phụ kiện có thể được giữ đơn giản. Nếu đôi khuyên tai là điểm nhấn, phần cổ thường không cần thêm một chiếc vòng quá lớn.

Nguyên tắc này đặc biệt hữu ích với phụ nữ trưởng thành. Khi đã có một bộ trang phục đẹp, đôi khi việc tháo bớt một món phụ kiện sẽ khiến tổng thể sang hơn. Hãy thử nhìn lại một bộ đồ trước khi ra khỏi nhà và tự hỏi: "Nếu bỏ đi một món, tổng thể có đẹp hơn không?". Nếu câu trả lời là có, hãy mạnh dạn bỏ nó.

Một chiếc đồng hồ thanh lịch, đôi khuyên tai nhỏ, chiếc túi có phom cứng hoặc một đôi giày đẹp đôi khi đã đủ hoàn thiện diện mạo. Không cần phải sử dụng tất cả những gì mình có trong cùng một lần xuất hiện.





4. Chất liệu và độ chỉn chu quyết định cảm giác "đắt tiền"

Có một thứ rất khó thay thế bằng logo: Bề mặt và trạng thái của quần áo.

Một chiếc áo sơ mi dù không đắt nhưng được là phẳng, không xù lông, không bạc màu và giữ được phom sẽ tạo cảm giác chỉn chu hơn rất nhiều. Một chiếc quần bình thường nhưng không nhăn, không kéo căng ở vùng bụng và có đường ly đẹp cũng khiến tổng thể nâng cấp đáng kể.

Đây là lý do những người có phong cách tốt thường không nhất thiết sở hữu quá nhiều quần áo. Họ chú ý đến tình trạng của từng món đồ. Letizia cũng thường xuất hiện với những bộ trang phục có đường nét sạch, bề mặt gọn và ít chi tiết thừa. Chính sự chỉn chu này tạo nên cảm giác cao cấp.

Phụ nữ muốn nâng cấp phong cách có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: ủi hoặc hấp quần áo trước khi mặc, xử lý xù lông, làm sạch giày, giữ túi có phom, kiểm tra đường may và thay những món đồ đã xuống cấp. Một chiếc áo 500.000 đồng được chăm sóc kỹ vẫn có thể trông đẹp hơn một chiếc áo vài triệu đồng nhưng nhàu nhĩ.





5. Bí quyết thật sự là biết tỷ lệ cơ thể của mình

Có một lý do khiến cùng một chiếc váy nhưng người này mặc trông sang, người kia lại thấy bình thường: Tỷ lệ cơ thể khác nhau.

Letizia thường sử dụng quần cạp cao, áo có độ dài hợp lý, váy có chiều dài phù hợp và những đường cắt giúp cơ thể tạo thành một tỷ lệ cân đối. Những lựa chọn này khiến chân trông dài hơn, phần thân trên gọn hơn và tổng thể thanh thoát hơn.

Phụ nữ không cần sao chép nguyên xi trang phục của Letizia. Điều đáng học là cách bà lựa chọn quần áo dựa trên cơ thể thay vì chỉ dựa trên xu hướng. Nếu phần thân trên ngắn, hãy thử áo có độ dài vừa phải kết hợp quần cạp cao. Nếu vai rộng, tránh những chi tiết khiến vai càng nổi bật. Nếu phần thân dưới đầy đặn, có thể chọn quần có đường cắt thẳng hoặc váy tạo độ rơi đẹp. Món đồ sang nhất không phải món đồ đắt nhất, mà là món đồ khiến tỷ lệ cơ thể của bạn trông đẹp nhất.

6. Và thứ đắt giá nhất: Thần thái không cố gồng

Có một chi tiết cuối cùng rất khó mua được bằng tiền: Sự tự tin.

Letizia có thể mặc một bộ váy cầu kỳ trong sự kiện hoàng gia, nhưng cũng có thể xuất hiện với quần tây, áo sơ mi và giày đơn giản. Điểm chung là bà thường mặc trang phục với cảm giác rất tự nhiên, không có vẻ đang cố chứng minh rằng mình đang mặc một món đồ đắt tiền.

Đó có lẽ là bài học đáng giá nhất.

Phụ nữ sau 40 không cần chạy theo mọi xu hướng để chứng minh mình trẻ. Cũng không cần dát logo từ đầu đến chân để chứng minh mình có gu. Một tủ đồ được lựa chọn kỹ, những món đồ vừa vặn, màu sắc hài hòa, phụ kiện tiết chế và quần áo luôn trong trạng thái chỉn chu đã đủ tạo nên một diện mạo đáng nhớ.

Nhìn vào phong cách của Vương hậu Letizia, có thể thấy "đắt giá" thực ra là một tổng hòa của rất nhiều thứ nhỏ: Phom dáng chuẩn, tỷ lệ đẹp, màu sắc có chủ đích, chất liệu được chăm sóc và khả năng tiết chế.

Vì thế, nếu muốn nâng cấp phong cách, có lẽ việc đầu tiên không phải là mở ví mua một chiếc túi hàng hiệu. Hãy thử mang chiếc quần đang có đi chỉnh lại gấu, là phẳng chiếc áo sơ mi, bỏ bớt một món phụ kiện và tìm ra màu sắc thực sự hợp với mình. Đôi khi chỉ vậy thôi, diện mạo đã thay đổi rất nhiều.