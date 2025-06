Không phải "Cool", đây mới là chế độ mát nhất của điều hòa: Có ở điều khiển nhưng nhiều người chưa biết

Điều hòa là thiết bị làm mát phổ biến và được ưa chuộng sử dụng hàng đầu vào mùa hè. Thiết bị cho phép làm mát tối ưu hơn so với quạt, giúp không gian phòng, không gian nhà được mát toàn diện hơn, mát sâu hơn.

Thông thường, người dùng có thể điều chỉnh nhiều chế độ khác nhau trên chiếc điều hòa thông qua chiếc điều khiển. Lần lượt các chế độ cơ bản có thể kể tới như: Cool, Dry, Auto, Eco,... Trong đó chế độ Cool - ký hiệu hình Bông tuyết, được xem là có khả năng làm mát tốt nhất.

Thực tế, chế độ Cool chưa phải chế độ mát nhất trên điều hòa (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Theo các nhà sản xuất cũng như các đơn vị phân phối điều hòa, chế độ làm mát tốt nhất khi bật điều hòa không phải là "Cool".

Đâu là chế độ mát nhất khi bật điều hòa?

Một bài viết trên trang của Casper - thương hiệu điều hòa có tiếng viết, chế độ mát nhất khi bật điều hòa mang tên: Turbo. Chế độ này cũng thường được ký hiệu rõ ràng trên điều khiển điều hòa như bao chế độ khác, nhưng nhiều người dùng chưa thực sự hiểu rõ và biết về chế độ này, dẫn tới việc không sử dụng.

"Turbo là chế độ làm mát nhanh bằng cách sử dụng công suất lớn. Người dùng không mất quá nhiều thời gian chờ biến đổi nhiệt. Vì vậy, phòng sẽ nhanh chóng đem lại cảm giác mát lạnh hơn những chế độ thông thường", Casper giải thích.

Chuyên trang của siêu thị điện máy Điện Máy Xanh nói thêm, khi người dùng chọn chế độ Turbo của điều hòa thay vì chế độ Cool hay Auto, phòng sẽ mát nhanh, đạt tới nhiệt độ được cài đặt chỉ trong khoảng 20 - 30 phút. Sau đó, máy sẽ quay về chế độ bình thường để duy trì độ mát của không gian. Từ đó thiết bị cũng sẽ tiết kiệm điện hơn, hạn chế khả năng thiết bị bị quá tải dẫn để hư hỏng.

Chế độ Turbo vẫn được ký hiệu rõ ràng trên điều khiển điều hòa như bao chế độ khác (Ảnh minh họa)

Chính vì ưu điểm trên, chế độ Turbo được khuyến khích sử dụng vào những ngày nắng nóng cao điểm. FPT Shop nhấn mạnh, chế độ sẽ tăng tốc độ quạt và công suất của máy nén lên mức cao nhất, giúp giảm nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn nhất có thể. "Chế độ Turbo cung cấp một giải pháp làm mát, làm lạnh gấp rút, giúp người dùng và gia đình cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian ngắn".

Đặc biệt, ở một vài dòng điều hòa 2 chiều hiện đại, chế độ Turbo không chỉ có thể sử dụng để làm mát, mà còn có thể áp dụng để sưởi ấm không gian một cách nhanh chóng, tối ưu vào những ngày đông lạnh giá.

Ảnh minh họa

Bảng so sánh nhanh sự khác biệt cơ bản giữa chế độ Cool và Turbo trên điều hòa

Các chế độ làm mát ưu việt như Turbo

Hầu hết mọi dòng điều hòa hiện đại hiện nay đều có chế độ Turbo, Tuy nhiên, ở nhiều thiết bị, chế độ này có thể được gọi bởi những tên gọi khác nhau. Một vài ví dụ được các nhà sản xuất và phân phối điều hòa đưa ra có thể kể tới như:

Chế độ Jet trên máy lạnh Sharp.

Chế độ Jet Cool trên máy lạnh LG.

Chế độ Super Cool trên máy lạnh Casper.

Chế độ Fast trên máy lạnh Samsung.

Chế độ Powerful Cool trên máy lạnh Mitsubishi.

Ở một số dòng điều hòa, tên Turbo được thay thế bằng Powerful (Ảnh minh họa)

Ngoài ra cũng có những chế độ khác, giúp làm mát sâu, làm mát nhanh, nhưng hoạt động có phần khác so với chế độ Turbo. Tuy nhiên, chúng là những chế độ ít gặp, thường được thiết kế đặc thù cho một số dòng điều hòa nhất định.

1. Chế độ Hi Power

Chế độ Hi Power có thể thấy trên một số điều hòa từ thương hiệu Toshiba. Khi sử dụng chế độ này, điều hòa sẽ tự động hạ thấp hơn nhiệt độ cài đặt từ 3 - 3,5 độ C. Ví dụ người dùng điều chỉnh điều hòa 26 độ, máy nén sẽ hoạt động để làm mát không gian ở 23 độ C, sau đó mới duy trì dần và trở về nhiệt độ đang hiển thị trên màn hình điều khiển.

Từ đó, khi mới khởi động, người dùng sẽ cảm thấy mát hơn thông thường.

Ảnh minh họa

2. Chế độ Powerful

Tiếp đến là chế độ Powerful. Máy nén sẽ tăng tốc độ chạy của quạt lên 10% khi kích hoạt chế độ này, và duy trì hoạt động trong tối đa khoảng 15 - 20 phút. Từ đó, quá trình làm mát không gian sẽ được thúc đẩy nhanh hơn.

Giờ thì hãy kiểm tra xem điều hòa nhà bạn đang sử dụng có chế độ Turbo, Powerful hay những chế độ nào tương tự đã được liệt kê trên đây hay không. Chúng đặc biệt hữu dụng vào những ngày hè nắng nóng cao điểm. Còn nếu điều hòa không có chế độ này, người dùng có thể sử dụng chế độ Cool hoặc Auto để làm mát tối ưu, hoặc sử dụng chế độ Eco để tiết kiệm điện hay vào ban đêm đi ngủ, sử dụng chế độ Sleep.