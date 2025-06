Trong cái nóng bức của mùa hè, điều hòa trở thành “cứu tinh”, thiết bị không thể thiếu của rất nhiều người. Nhưng cùng với sự thoải mái, nhiều người lại lo lắng về hóa đơn tiền điện tăng vọt. Điều đáng nói là, một số thao tác tưởng chừng như tiết kiệm điện lại vô tình khiến mức tiêu thụ điện năng của máy điều hòa tăng lên đáng kể! Rất có thể, bạn đang mắc phải những sai lầm tốn kém và gây hại cho sức khỏe này mỗi ngày.

Bật điều hòa cả ngày hay bật rồi tắt nhiều lần: Cái nào tốn điện hơn?

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng khi ra ngoài trong thời gian ngắn, việc tắt điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Việc bật tắt điều hòa liên tục thậm chí có thể tiêu thụ nhiều điện hơn.

Theo một bài viết năm 2022 của Trung tâm Khoa học Bắc Kinh (Trung Quốc), thành phần tiêu thụ năng lượng chính của điều hòa là máy nén. Việc bật tắt thường xuyên sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng khi khởi động lại máy nén. Quá trình khởi động này đòi hỏi một lượng điện lớn để đưa máy nén trở lại trạng thái hoạt động ổn định. Do đó, việc chuyển đổi liên tục không những không tiết kiệm điện mà còn lãng phí điện năng tổng thể. Nhất là trong môi trường đông người hay điều hòa công nghiệp công suất lớn. Còn nếu bạn phải ra ngoài trên 2 tiếng hay cả ngày thì nên tắt.

4 sai lầm tai hại nhưng phổ biến khi dùng điều hòa vào mùa hè

Việc sử dụng điều hòa không đúng cách không chỉ làm tăng hóa đơn tiền điện mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ thiết bị. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến bạn cần tránh:

Để nhiệt độ quá thấp

Nhiều người thường cài đặt nhiệt độ điều hòa rất thấp. Tuy nhiên, 26 độ C là nhiệt độ thoải mái nhất đối với cơ thể con người. Nhiệt độ thích hợp hơn khi cài đặt ở mức 25 độ C đến 28 độ C. Mỗi lần tăng 1 độ có thể giảm tải điện từ 7% đến 10%. Nếu phòng luôn ở nhiệt độ quá thấp, hóa đơn tiền điện sẽ tăng vọt và bạn còn dễ mắc "bệnh điều hòa".

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Việc vệ sinh điều hòa thường xuyên là cực kỳ quan trọng nhưng hay bị bỏ qua. Cai Cunliang, Phó khoa trưởng Khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh Bắc Kinh (Trung Quốc) nhắc nhở rằng trước khi sử dụng máy điều hòa vào mùa hè, bạn phải vệ sinh kỹ bộ lọc và bụi bên trong sau mỗi 1 đến 3 tháng. Bụi bẩn tích tụ không chỉ làm giảm hiệu suất làm mát, khiến điều hòa tốn điện hơn, mà còn phát tán vi khuẩn, nấm mốc vào không khí, gây hại cho đường hô hấp.

Đóng kín cửa sổ cả ngày hoặc mở cửa sổ bừa bãi khi ngủ

Dù dùng điều hòa, bạn vẫn cần đảm bảo không khí trong nhà được lưu thông. Đóng kín cửa sổ cả ngày sẽ khiến không khí tù đọng, tăng nồng độ carbon dioxide và chất ô nhiễm. Nên mở cửa sổ để thông gió 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần 15 đến 30 phút.

Về việc mở cửa sổ khi ngủ, Trương Mẫn, Phó giám đốc Khoa Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại Cao đẳng Y tế Liên hợp Bắc Kinh (Bắc Kinh) nhấn mạnh rằng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng máy lạnh có thể kiểm soát được, còn mở cửa sổ thì không, đặc biệt khi thời tiết đối lưu mạnh ban đêm có thể nguy hiểm. Do đó, nên bật điều hòa khi ngủ với nhiệt độ phù hợp nhất là 22 độ C - 26 độ C.

Để gió, không khí lạnh ở điều hòa phả thẳng vào vùng đầu mặt

Đây là một thói quen phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Theo Tao Ning, phó giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, việc để luồng gió lạnh từ điều hòa thổi trực tiếp vào vùng đầu và mặt trong thời gian dài có thể làm khô niêm mạc mũi, họng, mắt, khiến cơ thể dễ mất nước và tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập, gây ra các bệnh hô hấp như viêm họng, viêm mũi, cảm cúm, thậm chí viêm phổi.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khi gió lạnh thổi thẳng vào đầu mặt có thể làm co mạch máu, giảm lưu thông máu, gây đau nhức vùng mặt, cổ. Nguy hiểm hơn, điều này còn làm tăng nguy cơ tê bì, đau thần kinh và thậm chí là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên (liệt mặt), đặc biệt nếu bạn vừa đi từ ngoài nắng về và ngồi ngay dưới luồng gió lạnh. Việc này cũng không giúp tiết kiệm điện hay bảo vệ thiết bị, vì điều hòa vẫn phải hoạt động để duy trì nhiệt độ cài đặt.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp điều hòa với quạt hoặc hơi nước (chậu nước, máy tạo độ ẩm…) để đạt hiệu quả làm mát cao hơn mà lại tiết kiệm điện năng.

