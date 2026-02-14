Không phải chuối ngự, chuối tiêu xanh, đây mới là nải chuối đắt nhất sạp: Lý do vì sao?

Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại nhiều sạp trái cây và cửa hàng đồ lễ ở Hà Nội, TP.HCM xuất hiện một loại chuối có hình dáng lạ mắt như hai bàn tay chắp lại. Không chỉ gây tò mò vì hình thức khác biệt, mỗi nải chuối này còn được rao bán với giá từ vài trăm nghìn đồng, cao gấp nhiều lần chuối ngự hay chuối tiêu xanh thông thường.

Nhiều tiểu thương còn cho biết, trên 1 sạp, nếu có đủ loại chuối, đây thường là loại chuối giá cao, đắt nhất nhưng cũng hiếm nhất. Đó là chuối bàn tay Phật. Theo phản ánh của một số báo như VietnamPlus, Tiền Phong, mức giá năm nay được tiểu thương nhận định thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.

Chuối “bàn tay Phật” có gì đặc biệt?

Khác với chuối tiêu xanh quen thuộc, chuối “bàn tay Phật” có các quả dính sát vào nhau, xòe tròn và cong đều, nhìn tổng thể giống hai bàn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Khi treo lên hoặc đặt trên mâm ngũ quả, nải chuối tạo hình khối tròn khá cân đối, nổi bật hơn hẳn các loại chuối truyền thống.

Theo thông tin từ VietnamPlus, giống chuối này được trồng thử nghiệm tại Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam trong vài năm gần đây. Sản lượng không lớn và phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật canh tác. Không phải buồng nào cũng cho ra nải đạt “form” đẹp; tỷ lệ nải đạt chuẩn để bán làm hàng trưng Tết khá thấp.

Một số nhà vườn chia sẻ trên báo chí rằng để tạo được nải có hình dáng cân đối, người trồng phải theo dõi sát quá trình phát triển của buồng chuối. Nếu quả mọc lệch hoặc không xòe đều, nải sẽ khó bán được giá cao.

Giá bán cao kỷ lục dịp cận Tết

Theo ghi nhận từ các bài phản ánh trên Tiền Phong và VietnamPlus, giá chuối bàn tay Phật tại vườn có thời điểm dao động từ hơn 100.000đ/kg, 1 nải từ 2 - hơn 3kg, thậm chí nặng hơn. Khi ra thị trường bán lẻ dịp cận Tết, những nải đẹp có thể được rao tới gần cả triệu đồng một nải. Có nải còn cao hơn thế tùy kích cỡ và độ hoàn hảo của hình dáng.

So với chuối tiêu xanh truyền thống, mức giá này được xem là “đắt nhất từ trước đến nay” theo lời một số tiểu thương. Lý do chủ yếu đến từ nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tăng mạnh vào những ngày 27–29 Tết. Hàng đẹp thường phải đặt trước, sát Tết gần như không còn nhiều lựa chọn.

Giới kinh doanh trái cây cho biết, yếu tố quyết định giá không nằm ở trọng lượng mà ở hình thức. Nải càng xòe tròn, quả càng đều và xanh đậm thì giá càng cao. Chỉ cần một vài quả lệch form, giá có thể giảm đáng kể.

Chọn chuối thắp hương thế nào cho đẹp?

Theo kinh nghiệm của nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) và Bình Điền (TP.HCM) được báo chí phản ánh những năm gần đây, một nải chuối thắp hương đẹp không nhất thiết phải độc lạ, mà cần đạt vài tiêu chí cơ bản.

Trước hết, nên chọn chuối xanh già, cong đều và ôm tròn. Các quả nên đồng kích cỡ, không quả to – quả nhỏ lẫn lộn. Nải quá xòe hoặc quá khép đều khó tạo bố cục cân đối khi bày mâm ngũ quả.

Màu sắc cũng rất quan trọng. Chuối nên có màu xanh đậm tự nhiên, chưa ửng vàng. Cuống còn nhựa trắng, không thâm đen. Vỏ không trầy xước, không có đốm nám lớn để tránh nhanh hỏng trong những ngày Tết.

Ngoài ra, người mua không nhất thiết phải chọn nải quá to. Một nải vừa phải nhưng cân đối sẽ hài hòa hơn với các loại quả khác trên mâm. Nếu mua trước 27–28 Tết, nên chọn chuối già quả nhưng còn cứng tay để giữ được độ xanh đến mùng 3–4.

Chuối bàn tay Phật đang tạo nên sự chú ý trên thị trường nhờ hình thức độc đáo và sự khan hiếm. Tuy nhiên, với nhiều gia đình, một nải chuối xanh cong đều, chắc tay vẫn đủ làm nên mâm lễ trọn vẹn. Bởi sau cùng, giá trị của mâm cúng đầu năm không nằm ở mức giá cao hay thấp, mà ở sự chuẩn bị chu đáo và tấm lòng thành kính của mỗi gia đình.



