Không phải bún thang, món ăn chưa tới 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Trong danh sách "100 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới" do chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas công bố năm 2025, Việt Nam có nhiều đại diện góp mặt. Điều bất ngờ là không phải phở hay bún thang, mà bánh đa cua Hải Phòng mới là món ăn gây chú ý khi được xếp hạng thứ 29. Với nước dùng từ cua đồng ngọt thanh, sợi bánh đa đỏ đặc trưng và hương vị dân dã, món ăn này đã trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân đất cảng mà còn của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

Bánh đa cua Hải Phòng là món ăn lọt danh sách "100 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới" do chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas công bố năm 2025. (Ảnh: VinWonders)

Từ món ăn dân dã vỉa hè đến danh sách ẩm thực thế giới

Theo VietnamPlus, bánh đa cua gắn liền với đời sống thường nhật của người dân Hải Phòng. Từ xa xưa, vùng đất cảng vốn nổi tiếng với cua đồng và lúa gạo. Người dân đã nghĩ ra cách giã cua lọc lấy nước, nấu thành nước dùng chan với bánh đa, loại sợi phở được tráng từ gạo, có màu nâu đỏ do pha thêm mật mía. Ban đầu, món ăn chỉ gồm bánh đa và nước cua, ăn kèm chút rau xanh.

Đến thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của phố cảng, bánh đa cua dần được "nâng cấp" với nhiều topping như chả lá lốt, tôm nõn, đậu phụ rán, tóp mỡ và hành phi. Mỗi phần thêm vào không chỉ làm phong phú hương vị mà còn phản ánh sự sáng tạo của người Hải Phòng trong ẩm thực. Ngày nay, nhắc đến Hải Phòng, người ta nghĩ ngay đến hoa phượng đỏ, cảng biển sầm uất và một bát bánh đa cua nóng hổi đã trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực địa phương.

Trên các con phố ở Hải Phòng, một bát bánh đa cua có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng, tùy theo phần topping mà thực khách lựa chọn. (Ảnh: CỔNG TIN TỨC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG)

Theo VnExpress, một điểm hấp dẫn khác của bánh đa cua chính là sự bình dân. Dù được TasteAtlas vinh danh ở vị trí cao, món ăn này vẫn giữ đúng bản chất: ngon – bổ – rẻ. Trên các con phố ở Hải Phòng, một bát bánh đa cua có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng, tùy theo phần topping mà thực khách lựa chọn.

Điều này khiến bánh đa cua không chỉ là món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương mà còn trở thành lựa chọn yêu thích của du khách. Với mức giá vừa phải, ai cũng có thể thưởng thức hương vị món ăn từng được xếp hạng trong top 30 thế giới mà không lo "đau ví". Đây cũng là lý do khiến món ăn dễ dàng lan tỏa, từ quán nhỏ ven đường cho tới nhà hàng phục vụ khách du lịch quốc tế.

Sợi bánh đa đỏ, đặc sản Hải Phòng có dạng dẹt, to và dai, khi trụng qua nước sôi vẫn giữ được độ săn chắc, không bị nát. (Ảnh: Nông Sản Dũng Hà)

Để nấu được một bát bánh đa cua chuẩn vị Hải Phòng, người đầu bếp phải kỳ công ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Cua đồng tươi được giã nhuyễn, lọc lấy nước, khi đun phần gạch cua nổi lên mặt sẽ được vớt ra, phi thơm với hành để tạo màu nâu hồng hấp dẫn rồi cho trở lại nồi. Cà chua cũng được xào qua trước khi thêm vào, vừa tăng độ chua nhẹ vừa làm nước dùng thêm phần bắt mắt. Sợi bánh đa đỏ, đặc sản Hải Phòng có dạng dẹt, to và dai, khi trụng qua nước sôi vẫn giữ được độ săn chắc, không bị nát.

Tô bánh đa cua thêm phần hấp dẫn nhờ các loại topping như chả lá lốt thơm lừng, tôm nõn, giò lụa, đậu phụ rán và vài miếng tóp mỡ béo ngậy. Ăn kèm còn có rau muống chẻ, rau rút, hành hoa, rau thơm cùng chút tương ớt chí chương đặc sản đất cảng. Tất cả hòa quyện tạo nên một tô bánh đa cua vừa thơm, vừa ngọt, lại cay nhẹ, cái ngon không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cái chất phác, bình dị, mang trọn hơi thở của Hải Phòng.

Các biến thể khác của bánh đa cua

Bánh đa cua cũng có nhiều biến thể để phù hợp với khẩu vị đa dạng của thực khách. Một trong số đó là bánh đa cua chả lá lốt, đậm chất Hải Phòng với miếng chả nướng trên than hồng, dậy mùi thơm quyện cùng nước dùng cua. Với những ai ưa vị biển, bánh đa cua hải sản lại mang đến trải nghiệm khác biệt khi thêm tôm, bề bề, ghẹ, khiến nước dùng ngọt đậm hương vị đại dương. Ngoài ra, còn có bánh đa cua trộn, trong đó sợi bánh đa đỏ dai giòn được trộn với nước riêu sệt, lạc rang và rau thơm, tạo cảm giác mới lạ giống các món bún trộn. Dù ở hình thức nào, linh hồn của bánh đa cua vẫn nằm ở nước dùng cua đồng thanh mát, ngọt lành là yếu tố không thể thay thế làm nên sức hút của món ăn.

Địa điểm thưởng thức

Đến Hải Phòng, du khách có thể dễ dàng bắt gặp bánh đa cua ở bất cứ ngõ phố nào. Một số địa chỉ được người dân gợi ý nhiều nhất là:

Bánh đa cua Bà Cụ (Cầu Đất): Quán lâu đời, giữ hương vị truyền thống từ nhiều thế hệ.

Bánh đa cua Lạch Tray: Nổi tiếng với phần topping đa dạng, đặc biệt là chả lá lốt thơm lừng.

Khu ẩm thực chợ Ga, chợ Sắt: Nơi du khách vừa thưởng thức món ăn vừa cảm nhận nhịp sống tấp nập của phố cảng.

Không cầu kỳ như bún thang Hà Nội, không nổi tiếng toàn cầu như phở bò, bánh đa cua lại gây ấn tượng bằng chính sự dân dã mà tinh tế. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Không chỉ gói gọn trong Hải Phòng, ngày nay, bánh đa cua còn xuất hiện tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Tuy nhiên, với những người sành ăn, chỉ khi ngồi trong một quán nhỏ ở Hải Phòng, bên bát bánh đa cua nóng hổi, họ mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị gốc của món đặc sản này.

Sự kiện bánh đa cua Hải Phòng lọt top 29 trong "100 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới" đã khẳng định sức hút của ẩm thực Việt Nam. Không cầu kỳ như bún thang Hà Nội, không nổi tiếng toàn cầu như phở bò, bánh đa cua lại gây ấn tượng bằng chính sự dân dã mà tinh tế.

Một tô bánh đa cua hội tụ đủ hương, sắc, vị với màu nâu đỏ của bánh đa, hồng nâu của gạch cua, xanh của rau muống, vàng của hành phi, đỏ của ớt chí chương. Đó không chỉ là món ăn của người Hải Phòng, mà còn là thông điệp gửi ra thế giới: Ẩm thực Việt Nam, từ những điều bình dị nhất, cũng có thể chạm đến tầm quốc tế.