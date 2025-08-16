Bơ là loại quả “gây nghiện” với nhiều người nhờ độ béo mịn, hương vị thơm ngon và khả năng biến tấu trong vô số món ăn từ lát bơ kẹp bánh mì cho bữa sáng đến bát guacamole cho buổi tụ tập bạn bè.

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng mua được bơ chín sẵn. Thay vì chờ đợi mòn mỏi hay dùng lò vi sóng khiến bơ mất vị, các tín đồ ẩm thực đang truyền tay nhau một mẹo “thần thánh” giúp bơ chín nhanh, ngon và đều chỉ sau một đêm với nguyên liệu đảm bảo nhà nào cũng có.

Bơ thường chỉ bắt đầu chín khi đã rời khỏi cây, vì vậy hầu hết lúc mua về bạn sẽ phải chờ vài ngày mới ăn được. Đây cũng là lý do nhiều người “sốt ruột” tìm cách làm bơ chín nhanh từ bỏ vào lò nướng, lò vi sóng đến bọc trong giấy. Nhưng mới đây, một thành viên nhóm Facebook Delicious Recipes đã chia sẻ bí quyết đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều: Chôn bơ trong… gạo.

Chị Natalie Curwin cho biết: "Gia đình tôi ăn rất nhiều bơ. Cách hay nhất mà tôi đã áp dụng suốt 4 năm nay là mua bơ còn xanh cứng, rồi chôn trong thùng gạo. Nhờ vậy, bơ chín đều, không bị bầm dập và thường chỉ mất khoảng 2 ngày. Nếu muốn nhanh hơn, đôi khi chỉ qua một đêm là bơ đã chín mềm hoàn hảo".

Không chỉ giúp bơ chín nhanh, mẹo này còn giúp giảm tình trạng bơ hỏng hoặc bị nâu bên trong. Khi bơ đã chín, để kéo dài thời gian bảo quản, một thành viên khác trong nhóm, chị Nancy Koket, gợi ý: "Chỉ cần cho bơ đã chín vào một bát nước rồi đặt trong tủ lạnh, chúng sẽ tươi ngon rất lâu".

Đầu bếp My Nguyen cũng là “fan” của mẹo này. Trên Facebook, cô khẳng định việc chôn bơ trong gạo thực sự giúp rút ngắn thời gian chín.

Vì sao gạo lại có tác dụng? Gạo có khả năng giữ lại khí ethylene - loại khí mà trái cây tiết ra trong quá trình chín. Khi lượng khí này được “bẫy” xung quanh quả bơ, quá trình chín diễn ra nhanh và đều hơn, giúp bạn sớm thưởng thức được bơ béo mịn.

Lưu ý nhỏ: Hãy kiểm tra bơ thường xuyên để tránh tình trạng chín quá hoặc hỏng. Khi áp dụng đúng cách, bạn vừa tiết kiệm thời gian chờ, vừa giảm đáng kể số quả bơ bị bỏ đi vì không kịp ăn.