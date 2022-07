Không nhận ra nữ sinh nổi loạn Reply 1988 sau 7 năm: Xinh đẹp như nàng thơ, tiếc là chưa mấy nổi tiếng

Dù ra mắt cách đây tới 7 năm nhưng Reply 1988 vẫn luôn giữ được sức hút của mình, khẳng định vị thế là một trong số những tựa phim healing kinh điển của truyền hình Hàn. Góp mặt trong phim với một vai diễn rất nhỏ, chỉ xuất hiện trong một tập ngắn ngủi nhưng diễn viên Lee Soo Kyung lại ghi dấu ấn đậm nét với vai diễn của mình.

Ở Reply 1988, Lee Soo Kyung vào vai Soo Kyung, nữ sinh nổi loạn đeo bám, muốn làm người yêu của No Eul. Trong một lần đụng độ với Duk Sun (Hyeri) - chị gái của No Eul - trên phố, hai người đã lao vào đánh nhau, kết quả bị đưa lên đồn cảnh sát. Tại đây thân thế của Soo Kyung được tiết lộ. Hóa ra Soo Kyung từng là một học sinh ngoan, vì mới mất bố mẹ chưa lâu nên mới trở nên nổi loạn. Cô nhuộm tóc bằng bia, đeo bám No Eul vì No Eul là người duy nhất la mắng, nổi giận, đối xử với cô một cách thật lòng với cô, không thương hại cô như bao người khác. Với câu chuyện đặc biệt, Soo Kyung dù xuất hiện ít nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, khiến khán giả đồng cảm với câu chuyện của mình.

Soo Kyung thực chất chỉ mong muốn có được tình yêu thương và không khí gia đình

Sinh năm 1996, thời điểm đóng Reply 1988, Lee Soo Kyung chỉ vừa mới vào nghề nhưng đã liên tiếp nhận được 4 dự án phim chỉ trong một năm. Vai Soo Kyung ở Reply 1988 tuy ngắn nhưng lại là vai diễn được nhớ đến nhiều nhất trong năm đầu sự nghiệp của cô. Tuy nhiên nàng tân binh dường như không mặn mà với phim truyền hình, cô dành nhiều thời gian hơn cho phim điện ảnh. Kết quả trong 7 năm làm nghề, Lee Soo Kyung chỉ có 5 lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng số phim điện ảnh lại lên tới 12. Đóng điện ảnh nhiều lại toàn nhận vai thuộc tuyến nhân vật chính nhưng các tác phẩm của Lee Soo Kyung không quá thành công, bởi vậy dấu ấn trong nghề của cô khá nhạt nhòa. Trong khi vai phụ ở phim truyền hình Law School ra mắt vào năm ngoái (với sự góp mặt của Kim Bum, Ryu Hye Young,...) còn được chú ý nhiều hơn.

Lee Soo Kyung khá thân thiết với các diễn viên Law School

Zombie Đại Hạ Giá là một trong số những phim điện ảnh nổi bật nhất của Lee Soo Kyung

Hiện tại, Lee Soo Kyung mới tròn 25 tuổi, tuy không quá nổi tiếng nhưng lại sở hữu số lượng phim đáng ngưỡng mộ. Khả năng diễn xuất của cô cũng được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Nhìn những hình ảnh hiện tại của cô, khán giả không còn nhận ra nữ xinh nổi loạn năm nào bởi dù mới chỉ 7 năm trôi qua, Soo Kyung đã thay đổi khá nhiều, theo đuổi phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.