Đây là mỹ nam suýt thay Park Bo Gum đóng Reply 1988: Vừa đẹp trai vừa quyến rũ, còn là "tình tin đồn" của Jisoo

Là phần cuối trong chuỗi phim "Lời hồi đáp" của Hàn Quốc, Reply 1988 trở thành cơn sốt nhờ nội dung sâu sắc cùng dàn diễn viên tài năng, nhập vai. Bộ phim giới thiệu đến khán giả thế hệ diễn viên trẻ tài năng, trong đó phải kể đến Park Bo Gum trong vai nam chính Choi Taek. Thế nhưng vào năm 2018, đã từng có thông tin cho biết Park Bo Gum suýt mất vai này vào tay một mỹ nam nổi tiếng khác.

Trên một chương trình radio, nam diễn viên Lee Ji Hoon đã tiết lộ thông tin bất ngờ xoay quanh nhân vật Choi Taek trong siêu phẩm truyền hình Reply 1988. Nam diễn viên cho biết bên cạnh Park Bo Gum khi ấy vẫn còn một ứng cử viên sáng giá nữa, đó chính là Jung Hae In.

Jung Hae In suýt nữa đã thủ vai Choi Taek

"Cả Park Bo Gum và Jung Hae In đều là 2 ứng cử viên cuối cùng cho vai diễn này trong Reply 1988. Cũng khá tiếc khi Hae In lại bị loại ở vòng tuyển chọn cuối", Lee Ji Hoon cho biết. Thế nhưng bù lại, "mỹ nam nụ cười" của màn ảnh Hàn vẫn góp mặt trong Reply 1988 với một vai nhỏ, đó là bạn học của nhân vật Deok Sun (do Hyeri thủ vai).

Jung Hae In đóng một vai nhỏ trong Reply 1988

Tuy đây là điều đáng tiếc cho riêng Jung Hae In, thế nhưng không thể phủ nhận Park Bo Gum chính là cái tên phù hợp nhất cho nhân vật Choi Taek. Reply 1988 đã trở thành một trong những bộ phim chất lượng, được yêu thích nhất màn ảnh Hàn trong 10 năm trở lại đây.

Mặt khác, Jung Hae In vẫn có nhiều cơ hội diễn xuất đình đám khác. Anh liên tục có những vai chính trong D.P (Phim hay nhất tại Baeksang 2022 vừa qua) hay đóng cặp cùng Jisoo (BLACKPINK) trong Snowdrop. Sau Snowdrop, cả hai còn liên tục dính tin đồn "phim giả tình thật" khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Jung Hae In ghi dấu ấn từ D.P...

... đến Snowdrop

Jisoo và Jung Hae In được "đẩy thuyền" sau Snowdrop

