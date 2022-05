Park Min Young "phải lòng" mỹ nam Reply 1988

Mới đây, đài tvN đã chính thức thông báo tin vui đến khán giả về sự hợp tác mới nhất của cặp trai tài gái sắc này trong MonWedFriTuesThursSat. Trong bộ phim này, Park Min Young sẽ vào vai nhân vật Choi Sang Eun, một cô nàng tài năng, xinh đẹp.

Sang Eun thông thạo nhiều thứ tiếng, biết đánh golf, đấu kiếm và leo núi. Chưa kể, nữ chính còn có khả năng nấu ăn đạt tiêu chuẩn Michelin.

" Mối tình tay ba" giữa Park Min Young, Go Kyung Pyo và Kim Jae Young

Choi Sang Eun đang làm một công việc khá mới mẻ, đó là "giúp đỡ cuộc sống độc thân". Cụ thể, cô là người sẽ đóng vai làm vợ cho những người độc thân trong các dịp tụ họp, tiệc tùng. Cũng theo lời giới thiệu, nữ chính sẽ là một người vô cùng chăm chỉ. Cô hết mình với công việc từ thứ Hai đến thứ Bảy và chỉ có ngày Chủ Nhật để dành cho riêng mình.

Mọi chuyện bắt đầu là khi Choi Sang Eun rơi vào mối tình tay ta với Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo) và Kang Hae Jin. Trong hai người này, một người ký hợp đồng với cô vào các ngày lẻ, người còn lại thì có giao kèo vào các ngày chẵn. Nếu như Ji Ho dường như khá thần bí, Hae Jin lại có profile khủng với xuất thân con nhà tài phiệt.

Bộ ba diễn viên nhận được kỳ vọng lớn từ khán giả khi họ đều đã ghi dấu ấn mạnh mẽ từ những dự án trước. Park Min Young ra mắt với vai phụ trong bộ phim sitcom đình đám năm 2006 "High Kick!". Ngoài ra, nữ diễn viên 36 tuổi còn xuất hiện trong một số bộ phim đình đám khác như "What's Wrong with Secretary Kim?" (2018), City Hunter (2011), Sungkyunkwan Scandal (2010),... Trong khi đó, Go Kyung Pyo cũng đã bỏ túi sự nghiệp những vai diễn trong Jungle Fish 2 hay Reply 1988.

Ngoài ra, Kim Jae Young cũng là cái tên rất đáng chú ý với khả năng nhập vai xuất sắc trong My Heartbreak Romance, Black, Hundred Days My Lady, Eunju's Room, Secret Boutique và Love is Beautiful Life... Sự tham gia của diễn viên kiêm người mẫu Kim Jae Young được dự đoán là sẽ làm trái tim Choi Sang Eun xốn xang và sẽ tạo nên những tình huống ăn ý, thú vị trong mối quan hệ này.

MonWedFriTuesThursSat được chỉ đạo bởi đạo diễn Nam Sung Woo của 100 Days My Prince, Kkondae Intern và My Roommate is a Gumiho. Bộ phim được biên kịch Ha Koo-dam viết kịch bản với dàn diễn viên chất lượng và thực lực như vậy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười giải trí cho khán giả khi ra mắt vào nửa cuối năm nay.

https://afamily.vn/park-min-young-phai-long-my-nam-reply-1988-20220507114009202.chn