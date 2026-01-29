Bên cạnh dàn cast chính gồm những gương mặt trẻ đáng trông chờ, phim Tết Thỏ Ơi!! của Trấn Thành còn thu hút sự chú ý lớn nhờ dàn "vũ trụ" cameo toàn sao lớn Vbiz. Trong số đó, cái tên gây tò mò nhất hiện nay là một nhân vật mà không phải ai muốn mời là được.

Trấn Thành mời dàn cameo khủng tham gia phim Tết Thỏ Ơi!!

Cụ thể, diva Thanh Lam đã chính thức xác nhận tham gia Thỏ Ơi!! với vai diễn cameo đặc biệt, đó là mẹ của nhân vật Sơn do Quốc Anh đảm nhận. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ đình đám mạnh dạn nhận lời đóng phim điện ảnh lớn. Trấn Thành đã vô cùng tự hào khi có thể thuyết phục được đàn chị tham gia dự án phim Tết của mình: "Hồi giờ có ai ngờ Thanh Lam vào Nam đóng phim, vậy mà tôi kéo được 'bả' vào đó".

Thanh Lam đóng mẹ của Quốc Anh trong Thỏ Ơi!!

Tuy chưa hé lộ về tạo hình chính thức nhưng diva Thanh Lam đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trên phim trường Thỏ Ơi!!. Cô thú nhận đã "khớp" và hồi hộp khi lần đầu làm việc với ekip điện ảnh lớn, lại còn đóng vai mẹ của một mỹ nam cao 1m90. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Lam còn khiến Trấn Thành phải "ôm đầu" kêu trời với những pha ngẫu hứng thoại tại chỗ, nhưng đến lúc máy chạy thì quên hết lời.

Ngoài ra ở một phân đoạn nổi giận trước "con trai" Quốc Anh, Tham gia phải quay lại tận 5-6 lần, thậm chí nhờ đến Trấn Thành thị phạm với lý do "giận con ngoài đời đã khó, trong phim còn khó hơn". Sau cùng, nữ diva tự nhận xét bản thân "chỉ giỏi hát chứ diễn thì dở ẹc" sau trải nghiệm làm cameo phim Tết Thỏ Ơi!!.

Trấn Thành và Thanh Lam thân thiết từ lâu

Có thể thấy, mối quan hệ thân thiết giữa Trấn Thành và Thanh Lam suốt nhiều năm là nền tảng quan trọng giúp chị thoải mái nhận lời tham gia một vai trò mới. Là một người thích nghe nhạc, đặc biệt là âm nhạc của "Tứ đại diva", Trấn Thành dễ dàng trở nên thân thiết với đàn chị, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ và thưởng thức. Từ đó, tình bạn của cả hai dần phát triển, thể hiện qua việc Thanh Lam xuất hiện trong nhiều chương trình có Trấn Thành dẫn dắt như Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta hay A.I Là Ai?.

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu vào dịp mùng 1 Tết năm 2026.