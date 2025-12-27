Không ngờ ông xã Minh Hằng cũng có ngày này

Mùa Giáng sinh năm nay, Minh Hằng khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh quây quần bên gia đình trong không khí ấm áp. Không gian được trang trí rực rỡ với cây thông lớn, quà tặng xếp đầy cùng tiếng cười lan tỏa khắp khung hình, đúng tinh thần của một mùa lễ hội sum vầy.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn spotlight lại chính là ông xã của nữ ca sĩ - doanh nhân Quốc Bảo. Thay vì hình ảnh điềm đạm, lịch lãm thường thấy, chồng Minh Hằng lần này xuất hiện trong tạo hình ông già Noel đỏ rực, đội mũ, đeo râu trắng và không ngần ngại nhún nhảy, tạo dáng hài hước để mang lại tiếng cười cho vợ con.

Ông xã Minh Hằng hoá trang thành ông già Noel chọc cười mọi người. Clip: FBNV

Doanh nhân Quốc Bảo đội nón, mặc đồ ông già Noel và còn dán cả râu trắng cho hoàn hảo tạo hình. Ảnh: FBNV

Chồng Minh Hằng nhún nhảy tạo niềm vui cho cả gia đình. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc nam doanh nhân sẵn sàng hóa thân, diễn trò để gây bất ngờ cho gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người không khỏi bất ngờ bởi trước đây, Minh Hằng khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh ông xã. Mỗi lần doanh nhân Quốc Bảo xuất hiện trên mạng xã hội đều gắn liền với phong thái chững chạc, nghiêm túc và phong độ, thường chỉ lộ diện trong những dịp thật sự đặc biệt.

Chính vì vậy, hình ảnh ông xã Minh Hằngông xã Minh Hằng lầy lội, vui vẻ và hết mình vì gia đình đã tạo nên sự đối lập thú vị. Không còn khoảng cách hay sự giữ kẽ, đây cho thấy một khía cạnh khác của nam doanh nhân nổi tiếng. Việc Minh Hằng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc gia đình như thế này cũng khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một ông chồng sẵn sàng làm ông già Noel chỉ để mang lại niềm vui cho vợ con, đồng thời dành lời khen cho cuộc sống hôn nhân ấm áp, nhẹ nhàng của nữ ca sĩ sau khi lập gia đình.

Màn hoá trang của ông xã khiến Minh Hằng cười no bụng. Ảnh: FBNV

Minh Hằng và quý tử trải qua mùa Giáng sinh nhiều niềm vui và bất ngờ. Ảnh: FBNV

Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ.