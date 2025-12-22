Minh Hằng thả vào nước lọc 1 nguyên liệu, cả ngày đỡ thèm ăn

Sau khi sinh con, Minh Hằng vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, săn chắc khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trong một buổi livestream gần đây, nữ ca sĩ - diễn viên đã lần hiếm hoi chia sẻ khá chi tiết về hành trình giảm cân sau sinh của mình. Theo Minh Hằng, đây không phải là câu chuyện giảm cấp tốc hay áp dụng một công thức chung cho tất cả, mà là quá trình lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen phù hợp trong thời gian dài.

"Mỗi người có một cơ địa khác nhau, nên cách giảm cân cũng khác nhau. Không thể áp dụng y chang cho tất cả mọi người được" - Minh Hằng mở đầu chia sẻ.

Minh Hằng chia sẻ câu chuyện giảm cân sau sinh (Nguồn @nguoinoitienglive).

Ăn ít tinh bột, ưu tiên chất xơ

Minh Hằng cho biết từ trước đến nay, cô vốn không phải tuýp người ăn nhiều tinh bột. Trong các bữa chính, lượng cơm của nữ ca sĩ luôn được tiết chế tối đa. "Mình chỉ ăn đúng một muỗng cơm thôi." cô nói. Phần còn lại của bữa ăn sẽ tập trung vào rau xanh, chất xơ và các món ăn giàu đạm vừa đủ để đảm bảo năng lượng.

Theo Minh Hằng, việc ăn đủ rau không chỉ giúp no lâu mà còn hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn, hạn chế cảm giác mệt mỏi khi giảm cân, đặc biệt là trong giai đoạn sau sinh.

Ảnh IGNV

Bí quyết nằm ở ly nước lọc có thêm hạt chia

Điểm đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Minh Hằng chính là thói quen luôn uống nước lọc kèm hạt chia suốt cả ngày. Nữ ca sĩ tiết lộ đây là "trợ thủ" quan trọng giúp cô kiểm soát cảm giác đói và hạn chế ăn vặt. "Một ngày thì mình luôn uống nước kèm với hạt chia. Nó tăng chất xơ và làm cho mình no, mình không có thèm ăn vặt" - Minh Hằng chia sẻ.

Hạt chia khi ngâm trong nước sẽ nở ra, tạo cảm giác đầy bụng, từ đó giúp giảm cơn thèm ăn, đặc biệt là các món ăn vặt nhiều đường và dầu mỡ. Với Minh Hằng, chỉ cần duy trì thói quen này đều đặn là đã đủ để kiểm soát lượng calo nạp vào mà không cần phải ép bản thân ăn kiêng quá khắc nghiệt.

Ảnh @nona.

Muốn giảm cân thì đừng ăn vặt

Minh Hằng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong hành trình giữ dáng của cô không nằm ở việc ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, mà là loại bỏ thói quen ăn vặt.

"Điều quan trọng muốn giảm cân là đừng có ăn vặt," nữ ca sĩ chia sẻ. Khi cơ thể đã được cung cấp đủ nước và chất xơ từ hạt chia, cảm giác thèm ăn giữa các bữa gần như không còn, từ đó việc kiểm soát cân nặng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ảnh IGNV

Giữ dáng bằng thói quen bền vững

Qua chia sẻ của Minh Hằng, có thể thấy bí quyết giảm cân sau sinh của cô không quá phức tạp. Chỉ cần ăn ít tinh bột, ưu tiên rau xanh, uống đủ nước và thêm hạt chia mỗi ngày, cơ thể sẽ dần thích nghi và tự điều chỉnh.

Thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân nhanh, Minh Hằng chọn cách xây dựng thói quen lành mạnh, phù hợp với nhịp sống và thể trạng của mình – cũng chính là lý do giúp cô giữ được vóc dáng gọn gàng, khoẻ mạnh sau sinh mà vẫn tràn đầy năng lượng.