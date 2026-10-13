Không ngờ diễn viên Reply 1997 cũng có ngày này: 3 năm rưỡi thất nghiệp, phải đi làm ở quán thịt nướng

Vào ngày 11/10, chương trình My Ucly Duckling đã tiết lộ cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Song Jong Ho. Diễn viên Reply 1997 đã không có vai diễn mới trong suốt 3 năm rưỡi, khiến anh lo lắng tự hỏi: "Nếu không thể diễn xuất nữa, mình sẽ kiếm sống bằng cách nào?".

Mở đầu chương trình, mẹ anh cảm thán: "Con trai tôi sinh năm 1976. Tác phẩm tiêu biểu của cháu là 'Reply 1997'. Cháu đã không thể tham gia bất kỳ dự án nào trong hơn 2 năm qua. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi muốn khóc. Lòng tôi đau nhói. Chắc hẳn con trai tôi đã gặp khó khăn về tài chính, nhưng cháu không bao giờ thể hiện điều đó. Cháu là một người con ngoan".

Mẹ lo lắng về Song Jong Ho. Ảnh: Sports Chosun

Dự án cuối cùng của Song Jong Ho là phim truyền hình Song của đài tvN năm 2023. Đối với 1 diễn viên, nếu không phải ngôi sao hạng A thì việc không có vai diễn đồng nghĩa với mất sinh kế. Song Jong Ho rất lo lắng, nhưng may mắn anh đã nhận được lời đề nghị hợp tác kinh doanh từ một đồng nghiệp kỳ cựu và bắt đầu kinh doanh một quán thịt nướng ở phường Samseong, Seoul, Hàn Quốc.

Hình ảnh quán ăn của Song Jong Ho khác xa với những gì người ta mong đợi từ một "nhà hàng do người nổi tiếng mở". Trước giờ mở cửa, nam diễn viên đích thân kiểm tra hệ thống POS và chuẩn bị nguyên liệu trong bếp. Anh không chỉ nhận đơn đặt hàng, trực tiếp phục vụ khách, mà còn tự mình ra ngoài trông xe cho họ.

Anh làm mọi việc trong quán thịt nướng. Ảnh: Sports Chosun

Thậm chí còn trực tiếp trông xe cho khách. Ảnh: Sports Chosun

Trong số nhân viên của Song Jong Ho có những diễn viên đồng nghiệp đang chờ đợi cơ hội diễn xuất của mình. Anh cũng chưa từ bỏ ước mơ trở lại với điện ảnh. Nam diễn viên Reply 1997 chia sẻ những lo lắng thực tế của mình, nói rằng: “Tôi muốn tiếp tục diễn xuất, nhưng tôi cũng cần phải kiếm sống. Vì tôi đã khá nổi tiếng và làm việc nhiều nên không nhận được nhiều lời mời thử vai. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc tự mình đi thử vai”.

Dù chưa thể trở lại với điện ảnh nhưng Song Jong Ho đã khiến mẹ yên lòng khi nỗ lực làm việc để ổn định cuộc sống. Sau đó, bà làm dịu bầu không khí bằng tiếng cười và nói thêm với "bố mẹ vợ tương lai" tiềm năng trong buổi xem mắt rằng: “Nếu 2 người trở thành thông gia, tôi sẽ mời 2 người ăn thịt bò miễn phí bất cứ lúc nào”.

Mẹ Song Jong Ho làm dịu bầu không khí trong buổi xem mắt. Ảnh: Sports Chosun

Song Jong Ho sinh năm 1976, học ngành vi tính thống kê ở đại học Pyeongtaek, nhưng anh sớm nhận ra niềm đam mê thật sự với ngành công nghiệp giải trí. Anh ra mắt công chúng với tư cách là một người mẫu ở chương trình trình diễn thời trang của Park Byung Chul vào năm 1995. Sự nghiệp người mẫu của Song Jong Ho kéo dài đến năm 1999, khi anh bắt đầu tham gia các vai nhỏ trong phim truyền hình.

Năm 2007, Song Jong Ho gây chú ý với vai diễn bác sĩ thực tập sinh phẫu thuật trong bộ phim mang đề tài y khoa Bác sĩ Bong Dal Hee, nhờ đó anh đã nhận được giải thưởng Ngôi Sao Mới của đài truyền hình SBS tại lễ SBS Drama Awards. Sau đó, nam diễn viên ghi dấu ấn ở hàng loạt phim nổi tiếng như Will It Snow for Christmas? và Reply 1997. Ở tuổi 50, Song Jong Ho vẫn chưa kết hôn.

Ảnh: Naver

Song Jong Ho từng nổi đình nổi đám nhờ hàng loạt bộ phim giờ vàng ăn khách. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun