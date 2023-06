Không nên mua khi trứng xuất hiện những dấu hiệu này

Là một thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến, trứng luôn có vị trí ưu ái trong tủ lạnh của gia đình bạn. Thế nhưng mặt hàng này khi mua bán rất khó lường trước còn tươi mới hay đã cũ, liệu bị hỏng hay chưa... Hậu quả là nhiều người mua phải trứng hỏng hoặc ăn phải trứng ôi, ung từ những người bán hàng đôi khi cũng không nắm rõ về độ tươi của thực phẩm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn thực phẩm hư hỏng hoặc thực phẩm đã bị ôi thiu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm, có liên quan đến hơn 200 loại bệnh khác nhau. Salmonella đặc biệt đáng lo ngại khi bạn ăn trứng. Đó là lý do tại sao mọi người cảnh báo không nên ăn trứng sống, trứng đã bị nứt vỏ, trứng để lâu, trứng ung...

FDA cho biết, so với thịt, sữa, trứng thường có thời hạn sử dụng lâu hơn nhiều. Trên thực tế, trứng để trong tủ lạnh còn nguyên vỏ sẽ để được 3-5 tuần. Nếu luộc kỹ trứng, bạn có thể bảo quản và ăn trong vòng 1 tuần. Nhưng nếu bạn đang tách riêng lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng sống, chúng chỉ để được 2-4 ngày.

Có nhiều cách để bạn biết trứng đã hỏng hay chưa. Các phương pháp sau đây được các đầu bếp và các nguồn như USDA hoặc FDA khuyến nghị. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, nên kết hợp các mẹo này để nhận biết, thay vì chỉ áp dụng một phương pháp để có kết quả chuẩn xác nhất.

Trứng xuất hiện những dấu hiệu sau thường kém tươi ngon, dễ ung hỏng

1. Đặt trứng vào nước thấy trứng nổi lên

Đây là một trong những phương pháp cổ điển nhất, thường được khuyên dùng để kiểm tra trứng còn tươi ngon hay không. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ đầy nước vào bát và đặt trứng vào đó.

Trứng tươi sẽ chìm xuống đáy, trứng cũ sẽ nổi lên. Điều này là do kích thước ngày càng tăng của tế bào không khí bên trong quả trứng khi thời gian càng kéo dài.

Theo USDA, mặc dù trứng nổi có thể là trứng cũ nhưng không có nghĩa là nó đã bị hỏng. Nếu bạn đập trứng ra, thấy có mùi khác lạ thì mới chứng tỏ đã hỏng. Loại trứng này không nên ăn.

2. Quan sát bên ngoài, ngửi trứng có mùi lạ

Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng để ý. Một cách kiểm tra trứng cũng như thực phẩm nói chung, xem chúng bị hỏng hay chưa, chính là ngửi.

Trứng tươi sẽ không có mùi. Nếu trứng có mùi, nhất là mùi giống lưu huỳnh, tốt nhất bạn nên loại bỏ ngay.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra trứng còn tươi ngon hay không bằng cách: đổ trứng lên một mặt phẳng. Lòng đỏ của trứng tươi sẽ sáng và tròn, còn lòng trắng sẽ không loang ra nhiều. Đó là quả trứng còn tươi ngon.

USDA cho biết thêm, nếu trứng xuất hiện màu hồng hoặc ánh kim sau khi bị nứt vỡ, rất có thể là do vi khuẩn bắt đầu phát triển. Loại trứng này không nên ăn. Vậy nên, trước khi đập trứng, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng không có vết nứt hoặc chất nhờn dính trên vỏ trứng.

3. Kiểm tra trứng chín thấy có mùi, kết cấu khác thường

Nếu vẫn cảm thấy không chắc chắn sau khi nấu trứng, bạn có thể tìm một số dấu hiệu nhận biết sau khi trứng chín.

Chuyên gia khuyên, bạn có thể ngửi, quan sát kết cấu của nó. Trứng kém chất lượng sẽ có mùi lạ, kết cấu nhầy nhụa khác thường.

4. Kiểm tra hạn ghi trên hộp trứng thấy quá ngày

Theo USDA, ngày bán (sell by) trên một hộp trứng nghĩa là sử dụng trong thời gian này, bạn sẽ nhận được chất lượng và hương vị tốt nhất.

Còn hạn sử dụng (còn được viết là EXP) không biểu thị khoảng thời gian an toàn. Tuy nhiên, nó nhắc nhở bạn: hộp trứng không nên ăn sau thời gian này.

Nếu bạn dùng trứng quá ngày sell by hay EXP thì có nghĩa trứng không còn tươi ngon, thậm chí có thể bị ung hỏng khó lường.

Cách bảo quản trứng an toàn nhất

Duy trì thời hạn sử dụng và độ tươi của trứng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và yên tâm hơn về sức khỏe của cả gia đình. Bảo quản trứng lúc này đóng vai trò cực quan trọng. Theo FDA và USDA, cách tốt nhất để bảo quản trứng là làm lạnh ngay khi mang về nhà.

Tránh để trứng bên ngoài tủ lạnh lâu hơn 2 giờ. USDA cho biết, trứng được làm lạnh, sau đó lấy ra có thể bắt đầu đổ mồ hôi. Điều này làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập.