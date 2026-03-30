Tối 28/3, Jun Phạm phát hành MV Truth or Dare, đánh dấu bước chuyển hướng rõ rệt trong hình ảnh và màu sắc âm nhạc sau giai đoạn tham gia các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Gia đình Haha. Nếu trước đó nam ca sĩ gắn liền với những sản phẩm đậm chất văn hoá truyền thống như Sơn Thuỷ khúc, Bất tuyệt thao thao hay Nhẹ tựa khói sương, thì lần trở lại này lại mang tinh thần hoàn toàn đối lập: hiện đại, táo bạo và gợi cảm.

Truth or Dare do chính Jun Phạm cùng APJ sáng tác, với phần sản xuất từ APJ và MONOTAPE (SpaceSpeakers Label), MV được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng. Ngay từ tạo hình, Jun Phạm đã gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng nổi loạn, có phần “bad boy”, khác xa vẻ an toàn trước đây. Nội dung MV xoay quanh một chàng trai ngổ ngáo rơi vào “tiếng sét ái tình” với một cô gái bí ẩn, nhưng cách kể chuyện lại nhanh chóng bị lấn át bởi loạt hình ảnh mang tính ẩn dụ nhạy cảm.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở cách MV khai thác bối cảnh bếp núc. Nhân vật của Jun Phạm được xây dựng là một người đàn ông đam mê nấu ăn. Loạt hành động như nhào bột, cán bột, nặn hình, đổ dầu hay tẩm ướp thịt lại được quay dựng theo hướng cận cảnh, kéo dài và đầy chủ ý. Chính cách xử lý hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến những ẩn ý mang tính gợi dục, dẫn đến phản ứng trái chiều ngay khi MV vừa lên sóng.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng lên. Không ít ý kiến cho rằng MV đã “tình dục hoá” những hành động đời thường, biến không gian ẩm thực thành công cụ gây sốc. Một bộ phận khán giả nhận xét sản phẩm mang tính dung tục, phản cảm, thậm chí gây khó chịu khi xem. Đáng chú ý, nhiều bình luận còn đặt Truth or Dare cạnh Sashimi của Chi Pu - sản phẩm từng bị tẩy chay vì lý do tương tự. Nhiều người cho rằng thiếu công bằng cho Chi Pu nếu xét về mức độ tinh tế lẫn hiệu quả âm nhạc, MV của Jun Phạm lép vế rõ rệt.

Không chỉ hình ảnh, phần âm nhạc cũng trở thành tâm điểm bị chê bai. Dù mang tiết tấu sôi động, bản phối của Truth or Dare bị đánh giá là thiếu cao trào, cấu trúc an toàn và không tạo được điểm nhấn. Một số ý kiến cho rằng ca khúc lỗi thời, giống các sản phẩm pop dance cách đây cả thập kỷ, không bắt kịp xu hướng hiện tại của thị trường nhạc số. Trong bối cảnh Vpop ngày càng cạnh tranh và thay đổi nhanh, việc một sản phẩm bị nhận xét “out-meta” trở thành bất lợi lớn, đặc biệt với một nghệ sĩ đang được chú ý như Jun Phạm.

Thực tế, câu chuyện về sự thiếu nhất quán trong định hướng âm nhạc của Jun Phạm không phải lần đầu được nhắc đến. Kể từ khi tách khỏi nhóm 365, nam ca sĩ liên tục thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau nhưng chưa có sản phẩm nào thực sự bứt phá để vượt khỏi tệp khán giả sẵn có. Truth or Dare tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh, nhưng cách tiếp cận gây tranh cãi lại khiến sản phẩm bị chú ý nhiều hơn ở yếu tố tiêu cực thay vì giá trị nghệ thuật.

Đứng trước ý kiến trái chiều, người hâm mộ Jun Phạm lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng cần tách biệt giữa hình tượng nghệ thuật và con người thật của nghệ sĩ. Theo họ, việc thử nghiệm những concept táo bạo là điều cần thiết trong hành trình làm nghề, và phản ứng trái chiều là điều khó tránh khỏi. Jun Phạm đã trưởng thành và có quyền thử sức đa dạng concept. Tuy nhiên, ngay cả trong các ý kiến bênh vực, không ít người cũng thừa nhận MV lần này chưa đạt được sự cân bằng giữa thông điệp, hình ảnh và âm nhạc.

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh Truth or Dare vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên các nền tảng. Trong khi một bộ phận khán giả cho rằng đây là bước đi liều lĩnh nhưng thiếu tính toán, thì số khác vẫn chờ đợi cách Jun Phạm phản hồi và điều chỉnh sau làn sóng phản ứng dữ dội. Rõ ràng MV lần này đang đặt ra bài toán lớn về định vị hình ảnh và chiến lược âm nhạc nếu nam ca sĩ muốn tạo cú hích thực sự trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

