Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến, về người có 65 người chết, mất tích, gồm 49 người chết.

Cảnh đổ nát, tan hoang sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua xã Hoằng Giang, Thanh Hóa

Cụ thể, Lào Cai 5 người chết do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 6 người do lũ và sạt lở đất; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 2 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người do sạt lở đất và lũ cuốn; Thái Nguyên 3 người do lũ; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Thanh Hóa 5 người do cây đổ, sập nhà, lật thuyền; Nghệ An 4 người bị đuối nước; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 4 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 1 người do lũ cuốn.

Có 16 người mất tích và tổng số người bị thương là 153 người.



Bão số 10 và mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà sập, hư hỏng và ngập lụt

Về nhà ở, có 200 căn sập đổ, 169.228 căn hư hỏng, tốc mái, 64.816 căn nhà ngập.

Trong nông nghiệp và lâm nghiệp, có 80.606 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại (Lào Cai 4.123, Sơn La 540, Phú Thọ 7.505, Tuyên Quang 3.774, Lạng Sơn 604, Cao Bằng 807, Thái Nguyên 1.821, Bắc Ninh 545, Hải Phòng 947, Hà Nội 5.788, Hưng Yên 870, Ninh Bình 3.150, Thanh Hóa 15.296, Nghệ An 27.731, Hà Tĩnh 1.303, Quảng Trị 8.418, Đà Nẵng 37). Có 50.268 ha rừng bị thiệt hại.

Chăn nuôi ghi nhận 21.32 con gia súc và 496.835 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về đê điều, đã xảy ra 27 sự cố, gồm Bắc Ninh 2, Hà Nội 1, Ninh Bình 1, Thanh Hóa 13, Nghệ An 4, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 2.

Diện tích thủy sản thiệt hại là 16.825 ha. Có 8.515 cột điện gãy, đổ. Hiện, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện, đã khôi phục được cho 2.243.119, còn 468.531 khách hàng vẫn đang mất điện (Thanh Hóa 28.664, Nghệ An 296.837, Hà Tĩnh 138.235, Quảng Trị 4.795).

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh là 12.799 tỉ đồng (Lào Cai 2.750 tỉ đồng, Sơn La 528 tỉ đồng, Phú Thọ 85 tỉ đồng, Cao Bằng 750 tỉ đồng, Hải Phòng 16 tỉ đồng, Nghệ An 2.120 tỉ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng). Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và khắc phục hậu quả.