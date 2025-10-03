Chiều ngày 26/9 tại Lục Phong, Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bé trai dưới 3 tuổi tỉnh dậy một mình ở nhà trong khi bố mẹ em ra ngoài đón những đứa trẻ khác. Vì cửa đóng và không thể tìm thấy bố mẹ, bé trai đã kéo một chiếc ghế và trèo lên ban công tầng hai. Em vô tình trượt chân và bị treo lơ lửng nguy hiểm trên mép ban công, sắp rơi xuống.

Vào thời điểm quan trọng đó, một người hàng xóm mặc áo đỏ, Trần Triệu Địch, đã nhận thấy sự nguy hiểm. Cô cùng những người qua đường đã đỡ cậu bé bằng tay không ngay khi em ngã xuống.

Người phụ nữ đỡ gọn bé trai rơi tử tầng 2 xuống.

Cậu bé đã được kiểm tra và không bị thương, trong khi Trần Triệu Địch bị thương nhẹ ở chân do va chạm.

Cha của cậu bé cho biết anh chỉ đi vắng 20 phút. Sau khi tỉnh dậy và tìm kiếm người lớn, con trai anh đã trèo qua lan can ban công. Nếu không được giải cứu kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trần Triệu Địch.

Sau đó, Trần Chiêu Đệ nói: "Tôi cũng có con, chúng tôi là hàng xóm. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cứu thằng bé là trên hết".