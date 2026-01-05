



Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 05.01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khiến vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ giảm từ 3-6 độ C. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, biển bắt đầu động.

Trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Chiều tối và đêm 05.01, khối không khí lạnh sẽ lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 7-10 độ C, riêng các vùng núi cao có nơi xuống dưới 5 độ C.

Ảnh minh họa

Tại khu vực Hà Nội, đêm 05.01 có mưa nhỏ vài nơi, sau đó trời tạnh ráo. Thời tiết duy trì trạng thái rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến từ 10-13 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc Bộ duy trì ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,5-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 06.01, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3,0-5,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 05/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Đợt rét đậm, rét hại này được nhận định có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Thời tiết rét sâu, kèm theo băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đồng thời gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm.

Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.