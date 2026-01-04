Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 5°C
Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13°C, có nơi dưới 5°C, cần đề phòng băng giá và sương muối.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc, khối không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ hiện phổ biến 19-22°C, có nơi trên 22°C, trong đó, vùng núi Đông Bắc Bộ 15-17°C.
Trong ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (5/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ.
Từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13°C, vùng núi Bắc Bộ 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.
Tại Hà Nội, đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 10-13°C.
Tác động của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.
Trên biển, từ gần sáng 6/1, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ 6/1, Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.