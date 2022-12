Từ ngày 19 - 20/12, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 6 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối . Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C; có nơi dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C; vùng núi có nơi dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, có nơi trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C; phía Nam 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3; riêng vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C; phía Nam 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 - 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ của miền Bắc xuống thấp, tại vùng núi cao chỉ 2-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Các khu vực núi cao ở miền Bắc nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. Nhiều người dân muốn trải nghiệm cái lạnh này nên đã thực hiện các chuyến du lịch lên vùng cao, đặc biệt là để chờ đón tuyết rơi hoặc ngắm băng giá. Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị sức khỏe và những kiến thức y tế cho chuyến đi, có thể bạn sẽ gặp nguy hiểm khi đối mặt với không khí lạnh đột ngột.

Theo chuyên gia y tế, trời rét đậm, rét hại kết hợp với việc mưa ẩm thấp, sương muối là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh. Nguyên nhân là vì khi hít thở, không khí được niêm mạc mũi-họng sưởi ấm, làm ẩm và lọc sạch một phần trước khi đi vào khí quản. Khi thời tiết quá lạnh, niêm mạc mũi - họng không thể sưởi ấm đủ cho luồng không khí như lúc bình thường, không khí hít vào có nhiệt độ thấp làm hệ thống hô hấp hoạt động kém và dễ gây các bệnh mũi - họng, nặng hơn là viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi.

Với người dân sống trong vùng lạnh có thể đã có cơ chế điều hòa thân nhiệt để thích nghi, song với những người không tiếp xúc lạnh thường xuyên có thể xảy ra nhiều biến chứng. Trong đó, nguy hiểm nhất là việc hạ thân nhiệt đột ngột.