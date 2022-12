Theo dữ liệu nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 6h ngày 18/12, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Sapa (Lào Cai) lạnh nhất cả nước với mức nhiệt chỉ 2,4 và 2,6 độ C. Một số địa phương khác có nền nhiệt thấp như Mẫu Sơn 3,4 độ C, Cao Bằng 5,3 độ C, Sìn Hồ 4,5 độ C, Pha Đin 4,6 độ C.