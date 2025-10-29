Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh họa

Từ 30/10-01/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 01/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: phổ biến 19-22°C, vùng núi dưới 17°C. Khu vực Hà Nội: từ 30/10-01/11 có mưa, từ 01/11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20-22°C.

Trên biển, từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Phía Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-4,0m.

Dự báo. đêm 30 và ngày 31/10: Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi dưới 20°C; nhiệt độ trung bình 22-24°C, vùng núi dưới 22°C.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; ngập cục bộ đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.