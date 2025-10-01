Thầy giáo nói thẳng: Việc cam kết đầu ra IELTS 8.0 hay SAT 1550 là những liều thuốc lú đang khiến rất nhiều phụ huynh ảo tưởng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT ngày càng trở thành "tấm vé thông hành" quan trọng để học sinh Việt Nam bước ra thế giới, từ cánh cửa đại học danh giá đến học bổng du học. Chính vì vậy, nhu cầu học và thi các chứng chỉ này tăng mạnh trong nhiều năm gần đây.

Đi kèm với đó là sự nở rộ của hàng trăm trung tâm ngoại ngữ, luyện thi với đủ loại quảng cáo hấp dẫn. Không ít nơi treo khẩu hiệu "cam kết IELTS 7.0-8.0 trong thời gian ngắn" hay "SAT 1500+ đầu ra chắc chắn", khiến nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm như đã nắm chắc trong tay một tấm vé thành công cho con.

Tuy nhiên, thực tế câu chuyện học tập luôn phức tạp và cần nhiều nỗ lực. Thầy Giang Nguyễn (The Ivy-League Vietnam) đã đưa ra quan điểm thẳng thắn về những "cam kết điểm số" này…

Ông cho rằng không một người thầy chân chính nào có thể "bán" một điểm số cụ thể, cũng như không bác sĩ nào dám cam kết 100% bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Điều duy nhất một người thầy có thể hứa, theo thầy Giang, là dạy bằng toàn bộ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, còn kết quả cuối cùng phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực tự thân của học trò.

Thầy Giang Nguyễn

"Việc cam kết đầu ra IELTS 8.0 hay SAT 1550 là những liều thuốc lú"

Theo thầy giáo này, việc cam kết đầu ra IELTS 8.0 hay SAT 1550 là những liều thuốc lú đang khiến rất nhiều phụ huynh ảo tưởng và hình thành một thói xấu trong tư duy giáo dục con cái của nhiều cha mẹ.

Ông nhấn mạnh rằng các phụ huynh phải hiểu một điều đơn giản: không có lớp học nào trên đời này mà chỉ cần "tống" con vào là chắc chắn đạt điểm mong muốn. Theo ông, học là một quá trình tương tác và tự thân. Thầy cô có thể giỏi đến mấy, nhưng nếu học trò không chịu học, tiếp thu chậm, hay nói cách khác là quá trình chuyển hóa tri thức ì ạch, thì không thể nào có kết quả cao.

"Thầy cô đóng vài trò tương tác con học trò phải nỗ lực tự thân. Thầy có giỏi đến mấy mà trò không chịu học, tiếp thu chậm, hay nói cách khác là quá trình chuyển hóa tri thức ì ạch thì không thể nào đạt thành quá. Tôi không hiểu tại sao điều đơn giản như thế mà tới tận 2025 vẫn còn quá nhiều PH mù quáng tin vào những cam kết như vậy. Thầy cô chỉ cam kết dạy hết khả năng có thể; việc còn lại là do cháu", thầy Giang nói.

Cũng như bác sỹ chỉ chữa bệnh hết khả năng và thuốc sẵn có, việc bình phục còn tùy sức đáp ứng thuốc và cơ địa từng bệnh nhân.

Thầy Giang thẳng thắn: "Tôi vô cùng dị ứng với những câu hỏi như: thầy có cam kết đầu ra không? Học khóa này đầu ra là bao nhiêu? Nếu không đạt 7.0 thì thế nào? Tôi dạy học cho tới này đã gần 30 năm và càng ngày tôi càng thấy cái trò cam kết điểm nó khiến quá nhiều phụ huynh tư duy lệch lạc. Mục đích của cam kết điểm chỉ là để có học viên nhanh hơn mà thôi. Hay các phụ huynh cần một liều thuốc an thần rũ bỏ gánh lo con cái mà đẩy trách nhiệm đó cho nơi đào tạo?".

Không trường nào, không một người thầy nào có thể cam kết dạy con em nên người được, cùng như không một người thầy chân chính nào có thể cam kết chắc chắn dạy học trò điểm 9, điểm 10. Người thầy chân chính chỉ dám nói tôi sẽ dạy hết tâm huyết và trách nhiệm; sẽ nhắc nhở các học trò học hành. Bao năm qua hàng ngàn học trò vẫn cứ phải miệt mài học hành, thi đạt điểm rất cao và tới những trường đại học thế giới.

Cuối cùng, đừng biến IELTS thành thước đo duy nhất cho khả năng tiếng Anh. Điều quan trọng hơn là khả năng học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh, điều này mới quyết định sự thành công trong tương lai. Các em nên nhớ tiếng Anh chỉ là một môn học, tuy quan trọng nhưng không quyết định việc phát triển tư tuy toàn điện của các em.