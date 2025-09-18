Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên "ảo thật đấy"

Trong một căn nhà, chỉ cần thay đổi vài chi tiết thiết kế, bạn sẽ thấy trải nghiệm sống khác hẳn: sạch sẽ hơn, tiện nghi hơn và đặc biệt là tối ưu được diện tích. Dưới đây là 5 gợi ý đáng tham khảo, phù hợp với cả nhà lớn lẫn căn hộ nhỏ.

1. Sảnh "chìm"

Đây là thiết kế rất phổ biến trong các ngôi nhà Nhật Bản, khi khu vực ngay cửa ra vào thường được làm thấp hơn nền nhà khoảng 5 - 10 cm. Đây là nơi để giày dép, đồng thời giúp ngăn bụi bẩn từ ngoài đường bay thẳng vào nhà. Không gian nhỏ này cũng có thể tận dụng làm chỗ đặt bưu phẩm hay tạm để đồ, đồng thời tạo cảm giác rạch ròi trong - ngoài mỗi khi bước vào nhà.

Gợi ý: Nên lát gạch chống trơn, chống mài mòn cho khu vực thấp hơn và dùng gỗ hoặc sàn ấm áp cho khu vực bên trong để tạo ranh giới rõ ràng.

2. Kho chứa ẩn dưới sàn

Nếu trong nhà có những khoảng hành lang rộng hoặc phòng khách, phòng bếp dư diện tích, bạn có thể thiết kế thêm các ngăn chứa đồ ngay dưới sàn. Đây là nơi lý tưởng để cất giữ những vật dụng ít dùng như vali, quạt sưởi, đồ mùa đông hoặc đồ dự trữ. Kho ẩn dưới sàn được thiết kế kín, có khả năng chống ẩm và bụi, nên đồ đạc được bảo quản tốt. Ưu điểm lớn nhất là không chiếm diện tích sinh hoạt, giúp ngôi nhà trông gọn gàng và thoáng hơn mà vẫn có thêm không gian lưu trữ.

Gợi ý: Nên thiết kế nắp mở dùng bản lề hoặc thanh trợ lực để dễ dàng nâng lên hạ xuống.

3. Giá thoát nước liền bồn rửa bát

Thay vì mua giá úp bát đĩa rời, bạn có thể bố trí một khoang thoát nước ngay cạnh bồn rửa, thấp hơn mặt bàn bếp một chút. Khi rửa xong, bát đĩa đặt trực tiếp lên giá thoát nước này, nước chảy thẳng xuống bồn rửa, giữ mặt bàn luôn khô ráo. Thiết kế này không chỉ giúp bếp gọn gàng, hạn chế vi khuẩn sinh sôi do ẩm ướt, mà còn tiết kiệm công sức lau dọn. Ngoài ra, việc rửa và úp bát tại chỗ cũng giảm bớt thao tác di chuyển, từ đó công việc bếp núc nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn.

4. Phòng tắm tách khu vực khô - ướt

Một trong những bí quyết để phòng tắm luôn sạch sẽ và lâu xuống cấp là tách riêng khu tắm vòi sen và khu vệ sinh cá nhân. Thiết kế này giúp nước không tràn ra khắp nơi, giữ phần sàn khô ráo, hạn chế trơn trượt và nấm mốc. Ngoài ra, với hệ thống quạt hút ẩm hoặc cửa thông gió, phòng tắm sẽ nhanh chóng khô thoáng, tạo sự thoải mái khi sử dụng. Nếu có bồn ngâm, việc tách khô - ướt còn giúp giữ nước sạch hơn, giảm số lần vệ sinh bồn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm nước.

Gợi ý: Chọn vật liệu chống thấm toàn diện, bố trí quạt thông gió công suất lớn. Nếu có bồn tắm, hãy tách biệt hoàn toàn với khu tắm vòi sen.

5. Tủ bếp hạ kéo

Trong nhiều căn bếp, phần tủ treo cao thường bị bỏ phí vì quá khó với tới. Giải pháp là lắp hệ thống giá kệ có thể kéo xuống bằng tay hoặc nhờ cơ chế trợ lực. Khi cần lấy hoặc cất đồ, bạn chỉ việc kéo nhẹ, không cần ghế đứng hay kiễng chân. Nhờ vậy, toàn bộ không gian tủ được tận dụng triệt để, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Đây là một trong những chi tiết nhỏ nhưng rất "đáng tiền" để tăng hiệu quả sử dụng bếp.

Gợi ý: Chọn kệ tủ có hệ thống thanh trượt hoặc trợ lực thủy lực. Thiết kế này thích hợp để đựng gia vị hoặc đồ khô.

Theo Toutiao