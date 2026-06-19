Không dám tin Hwang Jung Eum lại làm điều này với con trai 4 tuổi

Sáng 19/6, Hwang Jung Eum vừa chia sẻ đoạn video mới ghi lại buổi đi dạo cùng cậu con trai 4 tuổi lên kênh YouTube cá nhân. Bên cạnh diện mạo đáng yêu của cậu bé, dân tình còn đổ dồn vào 1 chi tiết gây bức xúc có liên quan tới nữ diễn viên họ Hwang.

Trong video, nữ minh tinh She Was Pretty bị soi việc nhặt đồ ăn từ dưới đất lên đưa cho con trai ăn. Cụ thể, cậu quý tử nhỏ vô tình làm rơi cây kẹo bông xuống dưới đất. Thay vì vứt đi để đảm bảo vệ sinh, Hwang Jung Eum lại thản nhiên nhặt kẹo bông gòn lên dí vào tay con trai để cậu bé tiếp tục ăn.

Thấy vậy, cậu bé liền từ chối nhận cây kẹo bông từ mẹ và nhất quyết không ăn: “Mẹ ơi bẩn mất rồi ạ”. Sau khi cậu quý tử nhỏ từ chối cây kẹo bông gòn bị rơi xuống đất, Hwang Jung Eum đã tự mình ăn luôn phần kẹo đó.

Hwang Jung Eum thản nhiên nhặt cây kẹo bông đã bị rơi xuống đất lên đưa cho con trai 4 tuổi ăn tiếp. Ảnh: Naver

Sau khi con trai từ chối ăn tiếp cây kẹo bẩn, nữ diễn viên họ Hwang đã hồn nhiên ăn nốt phần kẹo này. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã chỉ trích, “ném đá” việc Hwang Jung Eum nhặt đồ ăn bẩn dưới đất lên đưa cho con trai ăn. Đáng nói, phân cảnh nhặt đồ ăn bẩn gây nhức nhối này không bị biên tập cắt đi mà lại được đưa thẳng vào video mới trên kênh YouTube cá nhân của nữ diễn viên họ Hwang. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân She Was Pretty đang cố tình chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý sau khi lâm cảnh hết thời.

Từ khi mở lại kênh YouTube tới nay, Hwang Jung Eum liên tục hứng “gạch đá” vì có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi trong các đoạn video content.

Còn nhớ cách đây ít ngày, Hwang Jung Eum bất ngờ chia sẻ video mới lên kênh YouTube cá nhân và đề cập tới lần cô tham dự tang lễ cố nghệ sĩ Lee Soon Jae, đồng thời giải thích về lý do phóng viên không phát hiện ra cô trong đám tang. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi rất biết ơn tiền bối Jung Bo Suk. Khi tiền bối Lee Soon Jae qua đời, anh Jung Bo Suk đã gọi điện cho tôi và hỏi rằng ‘Nếu em cảm thấy không thoải mái khi đi 1 mình thì để anh đi cùng nhé. Sau đó, cả anh Julien Kang cũng đi cùng chúng tôi nữa. Lúc ở nhà tang lễ có rất nhiều phóng viên, nhưng anh Julien Kang với vóc dáng cao lớn đã che chắn hết cho tôi. Nhờ vậy mà cánh phóng viên không trông thấy tôi và đã không viết bài về việc tôi xuất hiện trong đám tang tiền bối Lee Soon Jae”.

Ngay sau khi lắng nghe lời chia sẻ của Hwang Jung Eum, netizen đã đồng loạt bày tỏ phẫn nộ, “ném đá” cô tơi bời. Theo những khán giả này, nữ diễn viên họ Hwang tới tang lễ không thành tâm, thay vì tỏ lòng thành kính thì lại chỉ tập trung vào việc làm sao đó để mình không bị phóng viên chụp hình lại.

Cách đây khoảng 1 tuần, Hwang Jung Eum bị chỉ trích dữ dội vì có những phát ngôn gây bức xúc liên quan tới lễ tang của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae. Ảnh: Naver

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô đã lâm cảnh hết thời và chỉ được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và thậm chí còn phải nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa hết, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Bên cạnh loạt lùm xùm scandal, cuộc hôn nhân ồn ào của nữ diễn viên họ Hwang và đại gia ngành thép Lee Young Don cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới đầu năm 2024, cô chính thức ly hôn Lee Young Don do đàng trai ngoại tình. Từ đó đến nay, nhiều lần nữ diễn viên lên truyền hình có những phát ngôn đá đểu chồng cũ hậu chia tay.

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn Lee Young Don hồi tháng 2/2024. Ảnh: X

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