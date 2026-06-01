Hwang Jung Eum sống ở nơi có 300 con gián, khắp nhà đầy chuột

Nữ diễn viên đình đám Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don hồi đầu năm 2024. Đáng nói, chồng cũ của nữ minh tinh họ Hwang rất không biết điều, đã ngoại tình còn nhiều lần đuổi cô ra khỏi nhà mỗi khi 2 người họ cãi vã trong thời gian còn chung sống với nhau.

Tới sáng 12/6, Hwang Jung Eum vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và chia sẻ về cuộc sống ở thời điểm hiện tại sau khi ly hôn chồng đại gia. Nữ diễn viên gây sốc khi tiết lộ chuyện đã bắt được 300 con gián trong ngôi nhà mà cô đang sống.

Ngay giữa buổi ghi hình, lũ gián lại tấn công nhà Hwang Jung Eum, buộc cô phải vội vã với lấy chai xịt gián rồi phun thẳng vào chúng. Khi thấy gián không còn cử động, nữ minh tinh còn cẩn thận dùng đáy chai xịt đập thêm phát nữa lên người con gián đang nằm im trên mặt đất.

Hwang Jung Eum cho biết thêm đã thử đủ mọi cách song lũ gián vẫn hoành hành, tác oai tác quái trong nhà mình: “Tôi đặt keo bẫy gián khắp nhà, thuê cả dịch vụ diệt côn trùng về rồi mà chúng vẫn cứ xuất hiện. Ngoài gián ra thì ngôi nhà này còn có rất nhiều muỗi và ruồi nữa chứ”.

Hwang Jung Eum cho biết mình hiện sống ở ngôi nhà có hơn 300 con gián. Ảnh: Naver

Ngay giữa buổi ghi hình, nữ diễn viên phải ra tay tiêu diệt lũ gián đang tấn công căn nhà mình. Ảnh: Nate

Không chỉ phải sống chung với lũ gián và côn trùng, Hwang Jung Eum còn phải đau đầu đối phó với lũ chuột trong nhà. Ngay giữa buổi ghi hình, nữ diễn viên và ekip đã nghe được âm thanh quậy phá do lũ chuột gây ra trên trần nhà cô. Hwang Jung Eum ngước nhìn quanh ngôi nhà của mình rồi than thở: “Hình như hôm nay tiếng chuột chạy trên trần và khắp nơi còn to hơn hẳn mọi ngày thì phải. Bình thường tôi hiếm khi hét lên vì mấy chuyện vặt vãnh lắm, nhưng có hôm nhìn thấy con chuột, tôi đã không tự chủ được mà hét toáng lên trong sợ hãi”.

Cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum với Lee Young Don từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới tháng 10/2023, nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên khi nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”. Và chỉ sau đó ít tháng, cặp đôi này chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất Kbiz.

Hwang Jung Eum cho biết cô bị chồng gọi là búp bê mặt quỷ trong thời gian còn chung sống với nhau. Ảnh: X

Tại thời điểm Hwang Jung Eum chính thức xác nhận ly hôn hồi tháng 2/2024, truyền thông xứ Hàn cũng đã hé lộ nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyết chia tay ông xã sau 8 năm chung sống. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, khi ấy Koreaboo còn đào sâu vào các bài đăng của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân và đặt nghi vấn nữ diễn viên úp mở tố cáo Lee Young Don ngoại tình.

Trong 1 bài đăng, nữ diễn viên họ Hwang công khai ảnh đại gia Lee Young Don lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi được 1 nhân vật nghi là tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ đại gia họ Lee vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy” ...

Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum còn để lại dòng thông điệp khó hiểu như đang “đá xéo” chuyện Lee Young Don gặp gỡ bồ nhí ở bên ngoài: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hồi năm 2024, Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh chồng cũ lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng cũ ngoại tình, được tiểu tam tặng quà. Ảnh: Koreaboo

Nữ minh tinh hạng A còn để lại nhiều chú thích, bình luận ám chỉ đại gia ngành thép phản bội cô. Ảnh: Koreaboo

Và sau đó không lâu, khi tương tác với 1 khán giả trên mạng, nữ minh tinh She Was Pretty đã gián tiếp thừa nhận chồng cũ ngoại tình, phản bội cô.

Đúng 1 tháng sau khi ly hôn, Hwang Jung Eum lên hẳn SNL Korea cạnh khóe chồng cũ vì tội lăng nhăng bằng 1 phát biểu gây sốc: “Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn thẳng thừng chê bai chồng cũ không tiếc lời: “Tôi đã lấy phải 1 gã đàn ông ‘mặc váy’. Anh ta không có ý chí mạnh mẽ”. Đặc biệt, cô gây sốc khi thú nhận bản thân từng nhiều lần bị chồng cũ đuổi ra khỏi nhà hồi cả 2 còn chung sống với nhau: “Cứ mỗi lần cãi nhau, chồng cũ lại đuổi tôi ra khỏi nhà và nói ‘Cô đi đi, đây là nhà của tôi’. Vậy nên, tôi mới phải lén giấu chồng cũ mua 1 căn nhà ở Itaewon”.

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn Lee Young Don hồi tháng 2/2024. Ảnh: X