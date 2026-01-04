3/1 có lẽ sẽ là ngày "ác mộng" đối với Lộc Hàm. Cựu thành viên EXO đã bị phơi bày việc có mối quan hệ tình ái và lộ cả ảnh giường chiếu với hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, còn được netizen gọi là Hồng Tỷ). Studio của Lộc Hàm đã lên tiếng phủ nhận, thông báo toàn bộ nội dung tiêu cực đang là tin bịa đặtvà cho biết họ đã hoàn tất việc lấy chứng cứ trên nhiều nền tảng MXH để khởi kiện các hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

Dù vậy, Tư Hiểu Địch cũng không có ý định dừng lại. Đến tối cùng ngày, hot girl đang quậy nát Cbiz này đã tung ra bức ảnh nắm tay đầy tình cảm với 1 người đàn ông không để lộ mặt, kèm với dòng trạng thái mùi mẫn: "Đây là lý do tôi thích Bắc Kinh (Trung Quốc)". Báo giới Trung Quốc ngay lập tức đối chiếu và phát hiện chiếc áo của người đàn ông trong bức ảnh thân mật mà Tư Hiểu Địch đăng tải giống y hệt chiếc áo Lộc Hàm từng mặc ra sân bay vào năm 2021. Chưa kể, địa điểm Bắc Kinh mà hot girl trên nhắc tới cũng chính là quê quán của cựu thành viên nhóm EXO.

Tư Hiểu Địch đăng ảnh nắm tay tình tứ với 1 người ông giấu mặt. Qua đối chiếu, truyền thông chỉ ra người đàn ông đó 99% là Lộc Hàm. Ảnh: Weibo.

Mối quan hệ của Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch đang gây dậy sóng Cbiz. Ảnh: ETtoday.

Trong 2 bức ảnh riêng tư với 1 sao nam mà Tư Hiểu Địch tung ra trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng soi ra từ quần áo, hình xăm đến nội thất đều trùng khớp với các bức ảnh nằm trên trang cá nhân của Lộc Hàm. Do đó, tờ Sina suy đoán Lộc Hàm đã đưa Tư Hiểu Địch về nhà riêng hẹn hò. Chính Tư Hiểu Địch cũng khẳng định người trong bức ảnh cô đăng chính là cựu thành viên EXO. Tuy nhiên, theo Tư Hiểu Địch, ảnh được chụp khi Lộc Hàm uống rượu say và ngủ quên. Ngoài ra giữa cả hai chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn nào.

Tư Hiểu Địch khẳng định người đàn ông nằm cạnh cô chính là Lộc Hàm. Ảnh: Weibo.

Dựa trên những hình ảnh Tư Hiểu Địch đăng tải, truyền thông Trung Quốc cho rằng Lộc Hàm đã từng đưa Tư Hiểu Địch về nhà riêng của anh. Ảnh: Sohu.

Thế nhưng, điều được cư dân mạng thắc mắc nhất hiện tại đó chính là Lộc Hàm qua lại với Tư Hiểu Địch từ bao giờ. Theo những gì truyền thông và công chúng đang thấy, thời điểm "đỉnh lưu Cbiz" có mối quan hệ tình ái với Tư Hiểu Địch là năm 2021. Lúc này, anh vẫn đang hẹn hò với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng.

Đáng chú ý, tờ Sina phát hiện ra tháng 9/2021, Lộc Hàm đã đăng bài chúc mừng sinh nhật bạn gái, thể hiện tình cảm gắn bó với "em gái quốc dân". Tuy nhiên, vào ngày 10/10/2021, anh lại mặc trang phục trùng khớp với ảnh chung giường cùng Tư Hiểu Địch. Do đó, netizen hiện nghi vấn Lộc Hàm "cắm sừng" Quan Hiểu Đồng. Về sau chuyện vụng trộm của anh đổ bể và dẫn đến cuộc chia tay với Quan Hiểu Đồng. Nếu suy đoán của công chúng là sự thật, Lộc Hàm sẽ mất trắng danh tiếng sau vụ lùm xùm lần này.

Thông tin Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm tan vỡ đã râm ran từ tháng 12/2024. Lý do là vì cả hai "có những kế hoạch và định hướng tương lai khác nhau", dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới. Kể từ tháng 10/2024, họ đã không còn xuất hiện bên nhau.

Đến tháng 9/2025, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm đã tan vỡ của con gái mình. Mặc cho bằng chứng rạn nứt vô cùng rõ ràng, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn giữ im lặng.

Netizen Trung Quốc suy đoán Quan Hiểu Đồng bỏ Lộc Hàm vì phát hiện bạn trai yêu lâu năm ngoại tình sau lưng mình. Ảnh: Sohu.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ mới khiến người hâm mộ phải quan tâm. Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1990 và bạn gái Quan Hiểu Đồng. Theo tờ Sina, vào thời điểm đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Nguồn: Sina, Sohu