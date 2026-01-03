Địa chấn Cbiz đầu năm: Hot girl "Hồng Tỷ" tung ảnh giường chiếu của Lộc Hàm, phơi bày chuyện sốc của hàng chục sao nam

Rạng ráng 3/1, hot girl iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, còn được netizen gọi là Hồng Tỷ) đã gây rúng động khi livestream tiết lộ bí mật động trời của hàng loạt sao nam trong giới giải trí Hoa ngữ. Theo Tư Hiểu Địch, trong 10 năm qua, cô đã qua lại với rất nhiều nam nghệ sĩ hạng A, có mối quan hệ duy trì lâu dài và cũng có mối quan hệ ngắn hạn. Tư Hiểu Địch cho biết cô từng phát sinh chuyện tình ái với Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Khuất Sở Tiêu, Trương Nhất Sơn, Trương Viễn, Lý Vân Địch, Lý Vấn Hàn, Tần Tiêu Hiền, Phạm Thừa Thừa, Chu Kỳ, Trương Viễn...

Không dừng lại ở việc "điểm danh" các sao nam, hot girl Tư Hiểu Địch còn tung tin nhắn với Lâm Canh Tân. Theo nội dung tin nhắn, cả 2 trò chuyện khá thân mật, thường xuyên chia sẻ về đời tư, không khác gì đôi tình nhân. Họ được cho là bắt đầu qua lại khoảng nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, Tư Hiểu Địch tố cáo Lâm Canh Tân "bắt cá nhiều tay", khiến cô bị trầm cảm. Tiếp theo đến lượt Phạm Thừa Thừa (em trai Phạm Băng Băng) bị tiết lộ hình ảnh, video tiệc tùng cùng Tư Hiểu Địch.

Tư Hiểu Địch tiết lộ chuyện từng qua lại của cô với Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa... Ảnh: Sina.

Tiếp nối Tư Hiểu Địch tung tin nhắn Đàn Kiện Thứ nhắc bỏ quên áo ở nhà cô và được sao nam này bảo rằng vứt đi, cùng những tin nhắn hỏi thăm thân mật khác. Theo tin nhắn, tờ Sina cho rằng có lẽ cả 2 đã từng qua lại vào khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Về phía Trương Nhất Sơn, anh và Tư Hiểu Địch được cho là đã có thời gian qua lại vào khoảng giữa năm 2024. Theo Tư Hiểu Địch, trước khi Ngô Diệc Phàm đi tù, cô cũng từng mập mờ với ngôi sao bê bối này. Ngoài ra, Tư Hiểu Địch còn có nhắn tin với Thái Từ Khôn, Châu Kỳ.

Nhưng cú sốc lớn nhất nằm ở việc Tư Hiểu Địch đăng tải bức ảnh giường chiếu với 1 nam nghệ sĩ lên mạng. Dựa trên góc mặt nghiêng và trang phục, cư dân mạng suy đoán đó chính là "đỉnh lưu" Lộc Hàm. Tư Hiểu Địch sau đó cũng khẳng định người trong bức ảnh đó là cựu thành viên EXO. Tuy nhiên, theo Tư Hiểu Địch, ảnh được chụp khi Lộc Hàm uống rượu say và ngủ quên tại nhà cô. Ngoài ra giữa cả hai chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn nào.

Bức ảnh giường chiếu gây sốc của Tư Hiểu Địch và Lộc Hàm. Ảnh: Weibo.

Danh sách các sao nam được Tư Hiểu Địch cho lên thớt còn có Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Trương Nhất Sơn... Ảnh: Weibo.

Hiện tại, những tiết lộ của Tư Hiểu Địch về đời sống tình ái của các sao nam hạng A Cbiz đang gây sốc cho dư luận. Đây được xem là drama mở bát showbiz Hoa ngữ năm 2026. Trên MXH, nhiều người hâm mộ tỏ thất vọng với dàn sao nam được cho là có mối quan hệ không nghiêm túc, lang chạ với "Hồng Tỷ" Tư Hiểu Địch - 1 hot girl tai tiếng của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ không nghĩ đầu năm Cbiz lại nổ phốt chấn động đến như vậy, có thể nói ngủ dậy mở mắt ra cả ngành giải trí chỉ còn lại các sao nữ.

Sau khi bị Tư Hiểu Địch đưa lên thớt, Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa... đều lên tiếng phủ nhận, tuyên bố khởi kiện người lan truyền tin đồn thất thiệt.

Nguồn: Sohu, Sina