Không còn vẻ đại mỹ nhân, em gái Ông Cao Thắng bỗng nhiên lộ hình ảnh "sưng phù" khác lạ như vừa phẫu thuật thẩm mỹ

Ông Thoại Liên, ái nữ ngành nhựa và cũng là em gái của Ông Cao Thắng luôn gây ấn tượng với cộng đồng mạng với những trải nghiệm vô cùng sang chảnh của một tiểu thư nhà giàu. Bên cạnh đó, cô nàng còn làm ai nhìn cũng ngẩn ngơ với gương mặt lúc nào cũng trẻ như gái đôi mươi dù năm nay đã ngoài 30 tuổi.

Tường thành nhan sắc tuổi 30 của em gái Ông Cao Thắng.

Tuy vậy, phong độ nhan sắc của Thoại Liên cũng từng có lúc thất thường, và mới đây nhất là khi cô nàng khoe một tấm hình đang ngồi ăn uống ở đâu đó. Có thể nói, bức ảnh không hề xấu nhưng có vẻ như những đường nét trên khuôn mặt Thoại Liên có vẻ hơi khác lạ, thậm chí nhiều người còn nhận xét liệu có phải cô nàng vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ về không vì nó hơi sưng phù.

Cô nàng lộ hình ảnh có phần hơi khác lạ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Rõ ràng, nhìn vào bức ảnh này nếu không nói thì sẽ có rất ít người nhận ra đó là Thoại Liên vì vẻ baby ngày thường trên khuôn mặt của cô nàng đã biến mất. Thêm vào đó, kiểu tóc mái thưa mới tậu dường như cũng khiến cho cô nàng trở nên hơi bị mất điểm trong mắt người nhìn.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, rất có thể lần này là do cách trang điểm hoặc là do app chụp ảnh đã khiến Thoại Liên như vậy vì cách đây chỉ ít ngày, ảnh của cô nàng trên Instagram vẫn rất bình thường. Hi vọng rằng Thoại Liên đừng động chạm gì dao kéo để giữ được nét đẹp vốn có của mình.