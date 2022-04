Không còn làm mẫu ảnh, Quang Đại chuyển qua mở triển lãm tranh concept "rải hoa hồng sáp đầy lối đi" gây tranh cãi

Vốn nổi tiếng trên mạng xã hội là "lãng tử thơ tình", Trần Quang Đại từ một mẫu nam trưởng thành từ chương trình Vietnam's Next Top Model 2013, sau đó được biết đến với vai trò là travel blogger và chủ quán cà phê Thinker & Dreamer. Và hiện nay, chàng trai này Trần Quang Đại lại gây bất ngờ khi chia sẻ niềm đam mê với hội hoạ.

Sau 2 năm theo đuổi hội hoạ, Trần Quang Đại mới đây đã gây chú ý khi quyết định mở triển lãm tranh cá nhân. Triển lãm này hiện đang gây tranh cãi trên các cộng đồng những người yêu tranh.

Trần Quang Đại được biết đến với nhiều vai trò là mẫu ảnh, travel blogger,...

Cụ thể, trong một bài đăng mời khán giả đến thưởng thức tranh trên một hội nhóm yêu tranh, Trần Quang Đại đã chia sẻ nhiều thông tin về triển lãm "How are you these days?" (tạm dịch: Dạo này bạn thế nào?) của mình và gửi lời mời đến đông đảo các bạn trẻ cũng có niềm đam mê với tranh.

Bài đăng này thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bạn trẻ, ngoài những ý kiến ủng hộ thì cũng có nhưng phản hồi cho rằng triển lãm này của Quang Đại có vẻ như "công cốc".

Bài viết mời người đến triển lãm tranh gây tranh cãi của Quang Đại

Concept triển lãm của Quang Đại

Trong triển lãm tranh của mình, người mẫu sinh năm 1992 ngoài trưng bày tranh trên tường anh còn tạo điểm nhấn bên dưới lối đi là một loạt hoa hồng sáp màu đỏ. Một số người có trong hội nhóm yêu tranh sau đó đã thẳng thắn đưa ra lời nhận xét của mình về concept này của Quang Đại.

Concept triển lãm của Quang Đại gây tranh cãi

Được biết, trước đó vào tháng 09/2021, Quang Đại từng quyên góp cho từ thiện 11 bức tranh vẽ bằng màu acrylic do chính tay anh vẽ trong suốt thời gian giãn cách ở nhà.

