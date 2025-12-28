Không còn giấu giếm nữa, Hòa Minzy và Văn Toàn CÔNG KHAI thật rồi!

Trong làng giải trí Việt, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn từ lâu đã là mối quan hệ nhận được nhiều sự quan tâm. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cả hai vẫn giữ sự gắn bó suốt nhiều năm, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngần ngại ủng hộ đối phương. Chính sự thân thiết ấy khiến họ nhiều lần vướng vào nghi vấn hẹn hò.

Mới đây, giọng ca sinh năm 1995 tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải một đoạn clip xuất hiện bên cạnh Văn Toàn. Ngay từ những giây đầu, Hòa Minzy đã khiến người xem “đứng ngồi không yên” với loạt phát ngôn đầy ẩn ý, cho rằng đã đến lúc không thể tiếp tục giấu cộng đồng mạng.

Cụ thể, nữ ca sĩ liên tục gọi tên Văn Toàn và nói: “Toàn ơi, đi ra đây bảo, không thể nào giấu cộng đồng mạng nữa rồi. Bọn mình không giấu nữa. Bây giờ bọn mình lần đầu nói thẳng cho mọi người biết”.

Chỉ với vài câu nói, nhiều khán giả lập tức cho rằng cặp đôi đã chính thức công khai mối quan hệ, khiến phần bình luận “bùng nổ”.

Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến không ít người bật cười. Hóa ra, đây chỉ là “kịch bản” được Hòa Minzy chuẩn bị từ trước. Nữ ca sĩ cố tình nói lấp lửng, tận dụng sự xuất hiện của Văn Toàn để thu hút sự chú ý và kêu gọi khán giả mua vé concert.

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy thẳng thắn thừa nhận: “Nói là lợi dụng hình ảnh thì nghe hơi thô nhưng khá đúng”. Lời chia sẻ nửa đùa nửa thật này nhanh chóng nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ, bởi từ trước đến nay, cả hai vốn nổi tiếng với mối quan hệ bạn bè thân thiết, trong sáng.

Cả 2 tương tác hài hước trên trang cá nhân, trông thì "không bạn bè gì hết" nhưng lại rất ủng hộ nhau

Được biết, Hòa Minzy và Văn Toàn đã chơi thân hơn 10 năm. Nam cầu thủ từng nhiều lần có mặt tại các sự kiện, buổi biểu diễn của nữ ca sĩ để cổ vũ tinh thần, trong khi Hòa Minzy cũng không ít lần xuất hiện trên khán đài, theo dõi và động viên Văn Toàn trong những trận đấu quan trọng.

Trước những đồn đoán kéo dài, cả hai nhiều lần khẳng định chỉ xem nhau như bạn bè, tri kỷ. Hòa Minzy từng chia sẻ: “Tôi và Toàn rất hồn nhiên, vô tư với tình bạn này. Mong mọi người hãy để mọi thứ vui vẻ như cách nó đang diễn ra. Chúng tôi sẽ không đánh mất tình bạn để đánh đổi bất cứ điều gì”.

Về phía mình, Văn Toàn cũng thừa nhận từng “đau đầu” vì tin đồn. Anh cho biết nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng anh và Hòa Minzy hẹn hò, thậm chí chuẩn bị kết hôn. Với người trẻ, việc phân biệt thật – giả không quá khó, nhưng những tin đồn này lại khiến người thân, họ hàng ở quê hiểu lầm và liên tục hỏi han.

Ít ai biết, Văn Toàn và Hòa Minzy quen nhau từ thời nữ ca sĩ còn hẹn hò với Công Phượng – bạn thân, bạn cùng phòng của Văn Toàn tại CLB HAGL. Sau khi chia tay bạn trai cũ, Hòa Minzy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Văn Toàn cho đến hiện tại.

Suốt nhiều năm qua, dù liên tục vướng tin đồn yêu đương vì thường xuyên xuất hiện chung, Hòa Minzy và Nguyễn Văn Toàn vẫn chọn cách đồng hành như những người bạn đúng nghĩa – ủng hộ nhau trong công việc, chia sẻ niềm vui cuộc sống và giữ sự thoải mái, tự nhiên trước mọi lời bàn tán từ dư luận.