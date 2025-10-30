Hoà Minzy bất ngờ nhắn Văn Toàn: "Tôi cưới bạn..." khiến phần bình luận bùng nổ, lộ cả thời điểm tổ chức đám cưới?

Mấy ngày qua, mạng xã hội rộn ràng trước thông tin Hoà Minzy úp mở chuyện chuẩn bị lên xe hoa. Nữ ca sĩ khiến fan "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ về kế hoạch tổ chức đám cưới cực "khủng" - dự định làm ở sân vận động, mời đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí mở cửa cho fan tới chung vui. Tuy nhiên, điều khiến ai nấy tò mò nhất là cô vẫn chưa tiết lộ danh tính chú rể, khiến dân mạng được phen đoán già đoán non.

Trong loạt bình luận phía dưới, cái tên Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân hơn 10 năm của Hoà Minzy - liên tục được réo gọi. Netizen vốn đã "đẩy thuyền" hai người từ lâu nên lần này càng có dịp bùng nổ bàn tán. Giữa "rừng comment" đồn đoán, chính Văn Toàn cũng bất ngờ để lại bình luận cực khéo khiến dân tình bật cười: "Trả nợ tôi xong đã bạn. Rồi thích hướng đi đâu thì hướng".

Văn Toàn đòi nợ công khai lúc bạn thân đang tính chuyện cưới hỏi nhưng Hoà Minzy không hề né tránh, mà còn lầy lội đòi tiền mừng cưới: "Nguyễn Văn Toàn, tôi cưới bạn định đi 200 triệu nhỉ hi". Bình luận của Hoà Minzy lập tức khiến netizen chú ý. Cụm từ "tôi cưới bạn" khiến dân mạng bàn tán rần rần. Một tiếng sau đó, Hoà Minzy phải sửa bình luận để tránh hiểu lầm, cô nàng thêm dấu phẩy để câu nói rõ nghĩa hơn: "Tôi cưới, bạn định đi 200 triệu nhỉ".

Màn đòi tiền mừng cưới trăm triệu của Hoà Minzy khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả, còn Văn Toàn lại phản ứng kiểu "3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều" gây sốt: "Chưa bao giờ cô ấy hỏi tôi 'tiền ở đâu', nói chuyện trăm triệu nhẹ tênh". Về phía Hoà Minzy, cô nàng cũng miệt mài đi giải thích ở bình luận về việc sẽ không cưới Văn Toàn, thậm chí còn khẳng định: Chờ anh bạn thân Văn Toàn cưới trước rồi mới tới lượt mình.

Đoạn tương tác "lầy lội" nhưng đáng yêu này của đôi bạn thân 10 năm khiến dân mạng thích thú, netizen đồng loạt gật gù công nhận tình bạn giữa Hoà Minzy và Văn Toàn đúng chuẩn "friendzone đỉnh cao". Từ trước tới nay, cặp đôi này luôn nổi tiếng vì sự thân thiết và chiều chuộng nhau đến mức khó tin.

Hoà Minzy từng tự tin mua túi Chanel trăm triệu và số tiền được trừ vào tiền cô nàng nợ Văn Toàn, còn Văn Toàn chẳng bao giờ phản ứng gay gắt, chỉ nhẹ nhàng "chịu trận", kiểu "Hoà thích gì cũng được". Nam cầu thủ cũng từng nhiều lần ủng hộ các dự án âm nhạc của cô bạn thân, cho vay tiền tỷ để Hoà Minzy làm MV, còn nữ ca sĩ lại luôn có mặt trong các cột mốc quan trọng của bạn thân, đến ủng hộ Văn Toàn thi đấu. Mối quan hệ 10 năm của cả hai khiến fan vừa ngưỡng mộ, vừa không ngừng "đẩy thuyền".

Và với sự cưng chiều của Văn Toàn dành cho Hoà Minzy, khó trách chính chủ chối đây đẩy mà netizen vẫn cật lực "đẩy thuyền" mong ngày cả hai về chung một nhà.

