Không có tên trong đợt xét đặc xá 2/9, bà Nguyễn Phương Hằng còn phải thụ án tù đến bao giờ?

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, từ trưa nay (30/8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - được ra tù, đang sinh hoạt ở nhà với nhiều người khác.

Thông tin này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh luận, do bà Hằng chưa hết thời gian chấp hành án phạt tù. Một số ý kiến khác cho rằng bà Hằng được đặc xá dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Trước thông tin trên, một nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, việc bà Nguyễn Phương Hằng được đặc xá và ra tù là không chính xác. Bà Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Phước (thuộc Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên xét xử phúc thẩm (ẢNh: Hữu Hạnh - báo Tuổi Trẻ)

Cũng theo nguồn tin này, trong đợt xét đặc xá với tù nhân vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng không có ai tên Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên giảm án 3 tháng tù cho bà Nguyễn Phương Hằng. Theo chia sẻ của luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) với báo Tuổi Trẻ, bà Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, tức là mức án bà Hằng phải thi hành là 2 năm 9 tháng tù.

Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay (5/4/2024) thì bà Hằng đã chấp hành được 2 năm 11 ngày.

Như vậy, bà Hằng còn phải chấp hành bản án trên đến ngày 24/12/2024.